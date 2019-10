Crisis de Chile: firmas cordobesas vaticinan mayor presión fiscal

por José Busaniche

La grave crisis social, política y cultural que atraviesa Chile es seguida con especial atención por unas 150 empresas cordobesas. Son las que tienen presencia directa en el país vecino con plantas productivas, oficinas comerciales, mantienen representación de negocios, exportan desde Córdoba bienes o servicios o gestionan fondos de inversión. La extensión del conflicto es la variable que hoy están mirando para determinar el impacto real sobre sus negocios. La mayoría de las empresas confía en que la crisis se resuelva en el corto plazo. Y definen como “corto plazo” a la próxima semana. Así, para una empresa que exporta bienes y usa la conexión terrestre del paso Cristo Redentor este conflicto podría asemejarse al trauma que ocasiona el cierre por condiciones climáticas de esa vía de conexión. Pero el core de la vinculación de Córdoba con Chile en materia de negocios no se explica tanto con las exportaciones como por la presencia y la operación directa de firmas y sociedades radicadas allá. Solo un puñado de ejemplos sirve para graficar esta dimensión:

–El Grupo Arcor tiene tres plantas industriales: una de Arcor, en Santiago, Región Metropolitana donde elabora chocolates y golosinas; otra de Bagley en la misma ubicación dedicada a la producción de galletitas, y otra de la compañía Cartocor, para elaborar cartón y papel, en San Francisco de Mostazal, en la Cuarta Región. La Región Andina (también hay una planta de golosinas y chocolates en Perú) reportó ventas por más de $11 mil millones en 2018 al holding que lidera Luis Pagani.

–La firma dedicada a la investigación, producción y comercialización de soluciones médicas Promedón tiene presencia en Santiago y en Concepción. Cuenta con un plantel de 160 profesionales. Chile explica cerca del 30% de las operaciones totales de la compañía.

–La tecnológica Vates cuenta con un plantel de 40 en las oficinas de Santiago de Chile, en tanto el fondo de capital de riesgo Alaya Capital Partners maneja inversiones por US$20 millones de dólares consolidadas por aportes de privados y de la agencia estatal Corporación de Fomento de la Producción.

Palazo inesperado. “Sigue siendo la economía más firme de la región, esto no cambia nada”, señala un empresario local con operaciones allá. En la misma línea opina Marcelo Olmedo, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y titular de Promedon. Para Olmedo, la grave crisis tiene un fuerte componente de estallido explicado por la inequidad social en el cual también se cuelan agitadores profesionales que buscan desestabilizar al gobierno. Además, considera que si la resolución llega en las próximas semanas el impacto en los negocios no será tan grave. “Hay más de 100 empresas cordobesas con operación en Chile. La vinculación es muy fuerte y obviamente una noticia de un descalabro así no deja bien a nadie. Esto es tan imprevisto o más que el resultado de las PASO en Argentina. Les pegaron un palazo fuerte en la nuca, no lo veía nadie. El país tiene un nivel de desarrollo económico muy grande y la gente se siente afuera de ese avance. Se parece mucho a los reclamos del mundo desarrollado, a lo de los chalecos amarillos en Francia. Lo veo muy parecido a eso. Ahora tiene que encaminarse la protesta social legítima”, comenta.

Para Norberto Delfino, vicepresidente de Cacec y con operaciones comerciales para su firma Servelec, “no hay empresas locales que estén revisando sus negocios o su continuidad, más allá de que hay dificultades que se ven. Un problema serio es la falta de un liderazgo, no hay un interlocutor para sentar en la mesa de negociaciones”, dice y reconoce que “estamos más pendientes del dólar que de lo que pasa en Chile”.

Sobre cómo está afectando la operación de las empresas y el impacto a mediano plazo, Olmedo destacó que, producto del toque de queda y la restricción de los medios públicos de transporte, se trabajó de forma limitada: “Esta semana fue muy compleja, se trabajó poco y con dificultad, esto obviamente va a impactar en la economía, en los negocios, en el desarrollo económico de todas las empresas. Creo que más a mediano plazo, el presidente Piñera va a imponer una serie de políticas sociales que van a tener un costo y que indudablemente van a redundar en un aumento en la carga tributaria chilena”.

-¿Puede ser un momento bisagra para el clima de negocios en Chile?

-Depende cuanto dure. Espero que lo resuelvan razonablemente rápido, la semana que viene. Tendrá impacto en el sentido de un aumento de carga tributaria, pero nada mayor. Los bancos no han sacado créditos ni aumentado las tasas. Como Argentina es tan precaria cualquier vientito nos voltea, allá no. No veo grandes cambios si esto se resuelve en un plazo corto de las próximas semanas. Nadie, por una situación de unas semanas frena; el proceso de internacionalización es algo de largo plazo. Los fundamentos de la economía siguen perfectos, hay que ver cómo se resuelve políticamente.

El primer mercado para las MOA cordobesas

Chile es el primer destino de las manufacturas de origen agroindustrial (MOA) que se exportan desde Córdoba. En los primeros siete meses de este año se enviaron residuos y desperdicios de la industria alimentaria, grasas y aceites, preparados de legumbres, hortalizas y frutas y productos lácteos por US$ 108 millones. En total, Chile es el quinto mercado de exportación y por todo concepto se reportaron ventas externas por US$ 223 millones hasta julio.