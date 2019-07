Cristina Wargon reeditó tres de sus libros (y prepara uno nuevo)

por Guillermina Delupi

El descabellado oficio de ser mujer, Oíd mujeres el grito sagrado y Mujeres por la mitad de la vida, son los libros que verán la luz nuevamente tras varios años de estar agotados.

“Son libros de la década de los ’90. Todos fueron bestsellers que pasaron por varias editoriales pero ya en el 2000 no se conseguían. Me parecía una locura haber trabajado 40 años para que todo se perdiera, entonces agarré viaje con esta editorial, Pampia, con la que estoy reeditando tres de ellos”, sintetiza Wargon.

En un país en el que la industria editorial no está al margen de la crisis (“lo que no sea prescindible no se compra”, dirá la escritora), Wargon apuesta a poner nuevamente en los estantes de las librerías sus ejemplares: “En contra de todas las recomendaciones económicas yo vengo con mis libros, en una apuesta desde el humor porque con mis libros te reís. También escribo mayoritariamente de mujeres. ¿Por qué? Porque no nací pingüino”, dice, entre risas.

—¿Se puede hacer humor con todo?

—Depende de cada humorista. Yo no hago bromas ni sobre el holocausto ni sobre los desaparecidos. Ese es mi límite. No es una crítica sino lo que a mí me pasa. Woody Allen decía que el humor es tragedia más tiempo. Y yo comparto esa definición.

Tras la reedición de estos tres libros, Wargon editará con Raíz De Dos un nuevo libro: Mujeres de tacos bajos. “Creo que, sin proponérmelo, cada libro va reflejandocon mucha claridad etapas de mi vida: desde tener a los chicos pequeños, luego adolescente s, hasta que llegamos a mujeres por la mitad de la vida donde lo s temas pasan por hablar de los nietos y de otras realidades”.

—¿Por qué el nombre del libro?

—Tengo un dicho muy jodido que dice que la mujer que se baja de los tacos se baja de la juventud. Cuando sos joven no te importa nada pero cuando llegás a cierta edad te bajás de los tacos, sino sos una inconsciente.

El libro, cuya primera versión ya está en manos de la editorial, verá la luz a fin de año.

—¿Cómo te llevás con la finitud de la vida?

—Morirse me parece un despropósito. Me da bronca, morirse es claudicar aunque supongo que en algún momento me voy a tener que morir. Borges decía que todo hombre corre el peligro de ser el primer inmortal. El problema de la finitud de la vida no es tanto que la vida se acabe si no la forma en que se acabe. Yo quiero pasarla bien, divertirme, publicar libros, viajar. La muerte es todavía un rumor.



Feminismo vs. Fundamentalismo

“Una vez un editor me pidió suavizar una broma porque no era políticamente correcta y me puse a corregir; pero después me pregunté ¿qué estoy haciendo?, yo he padecido la censura de los militares, de los varones. Me siento identificada con un movimiento que si no lucha por la libertad y está dispuesto a aplicar la misma censura de aquellos que nos censuraron, pierde sentido toda la lucha. Una debe diferenciarse del enemigo para saber por qué se lucha. Hay grupos que son minoritarios y no representan a todas las mujeres.

Las mujeres en general responden a otro tipo de códigos que no son tan intolerantes como esos. También creo que hay un desconcierto propio de la época y estoy convencida que el movimiento feminista no tiene vuelta atrás.

Las mujeres hemos dado grandes pasos y de esos pasos no se vuelve. Pero nos falta muchísimo, porque cuando me quiero ilusionar me acuerdo que el poder económico todavía pasa por los varones”.