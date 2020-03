Cuáles son los medicamentos que usa España para enfrentar al coronavirus

por Ariel Bogdanov

Con más de 20 mil infectados y una cifra superior a los mil muertos, España se ha transformado uno de los cinco países más golpeados por el coronavirus. El médico cordobés Octavio Arce, especialista en virus emergentes, trabaja en el hospital Ramón y Cajal, uno de los centros de referencias de Madrid para tratar a los enfermos, y desde allí contó a PERFIL CORDOBA cuales son los medicamentos que se están utilizando para combatir al virus que golpea al mundo entero.

“Por regla general hay un total de cinco fármacos, que de una forma u otra están disponibles en el hospital y se utilizan de acuerdo a la gravedad del pacientes son los siguientes”, explicó el profesional. “Hay dos que se utilizan en la gran mayoría de los casos. Por un lado el lopinavir – ritonavir, que es una pastilla con dos fármacos juntos y por el otro lado la hidroxicloroquina. Ambos se colocan en pacientes que tienen que quedar internados”, detalló.

“Hay otros tres fármacos que frenan la enfermedad: por un lado el Interferon beta, que se usa en pacientes que tienen una gravedad intermedia. Estos son pacientes que no están extremadamente graves pero que tienen algún dato que nos indican que pueden empeorar en poco tiempo”, agregó.

“Los otros dos son para pacientes muy graves, estos son Tocilizumab y Remdesivir. El problema de este último fármaco es que es todavía experimental y debemos solicitarlo al laboratorio mediante un procedimiento especial, algo que demora unos tres días para que nos llegue el medicamento”.

Ensayos aún en falta

La virulencia y la rapidez con que se transmite el Covid 19, no da lugar aún a las pruebas o ensayos clínicos para cuantificar los porcentajes de éxito en el empleo de cada unos. Sin embargo hay pequeños test que permiten arrojar conclusiones. Al respecto Arce subrayó que “van a hacer falta ensayos clínicos. Aquí en el hospital la mayoría de las cosas que se están haciendo es de manera masiva, sin poder hacer muchos ensayos ya que la situación de sobrecarga de trabajo que tenemos no nos permite toda la logística que necesita la realización de ensayos clínicos de momento”, comentó. “Sin embargo hay datos de pequeñas series de 15 a 20 pacientes que con el uso de tocilizumab y el remdesivir, nos muestran que el paciente mejora, incluso en casos muy graves. De todas maneras también es difícil hablar de efectividad en estos casos, ya que son pacientes muy graves y con sólo hecho de lograr que el paciente no se muera es un gran resultado, por eso aún no es muy valorable”.

En detalle

De los fármacos enumerados por Arce para pacientes de mayor gravedad en España, el Interferon Beta, es uno de los más utilizados.

El Instituto Nacional del Cáncer, con sede en 11 países define al Interferon como una “sustancia natural que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades, como el cáncer” y agrega “los glóbulos blancos y otras células del cuerpo elaboran interferones, pero también se producen en el laboratorio para su uso en el tratamiento de diferentes enfermedades. Hay tres tipos principales de interferones: el interferón alfa, el interferón beta y el interferón gamma. Los interferones son un tipo de citocina y un tipo de agente inmunomodulador”.

El tocilizumab en tanto es un fármaco que también tiene como característica fortalecer la respuesta inmunológica del cuerpo. Esta droga se utiliza principalmente para determinados tipos de artritis. El tocilizumab comenzó a utilizarse en Italia, y desde allí informaron que “contribuye a mejorar la recuperación funcional del pulmón”, lo cual permite que se liberen camas en las salas de terapias intensivas.

Por último el remdesivir, es un medicamento desarrollado y utilizado para combatir el ébola. Este antiviral también fue utilizado para combatir el MERS (el síndrome respiratorio de Medio Oriente), enfermedad también provocada por un tipo de coronavirus.

“Las autoridades deben ser duras con quienes rompan la cuarentena”

El médico remarca que en Argentina hay una gran ventaja respecto a Europa que es el tiempo. Respecto al consejo que dejaría para sus compatriotas, Arce enfatizó en que “hay que hacer la cuarentena, y lo más estrictamente posible”. “No debería trabajar nadie que no sea realmente esencial en este momento. Y las autoridades deben actuar con dureza frente a los que rompen la cuarentena”, subrayó. “Personalmente me preocupa que los médicos en Argentina cuenten con los equipos de protección adecuados, y que grupos como los jubilados por ejemplo sigan haciendo colas en los bancos. Acá en Madrid la situación es muy complicada, ya superamos los 20.000 casos de coronavirus y los 1.300 muertos. Madrid es la comunidad más afectada. Sólo en mi hospital hoy había 600 casos aproximadamente de personas enfermas”, completó.

Biografía

Octavio Arce García es cordobés, criado en Barrio Parque Vélez Sarsfield e hincha de Belgrano. Estudió medicina en la Universidad Católica de Córdoba institución en la que se recibió en 2013 con 23 años. Dos años después decidió emigrar a España, para ejercer su profesión en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es especialista en Virus Emergentes y de Alto Riesgo por la Universidad Autónoma de Madrid.