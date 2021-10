Cuando en Córdoba filmaron una de cowboys

La película tenía tres actores de gran nivel -alojados en el Hotel Crillón- que eran Rory Calhoun, Gene Tierney y Richard Boone. Y todo venía bastante bien hasta que, por no poder encontrar traducción en inglés para esas palabras, el protagonista principal le dijo a la actriz principal, señalando el ingreso a un campo, muy serio: “Open the tranquera”.



Era 1952 y por una ley algo parecida al corralito financiero las empresas extranjeras, como la Fox, no podían sacar sus ganancias obtenidas en Argentina afuera del país. Sabiendo que el gaucho era una especie de héroe nacional, se basaron en una historia muy parecida al Martín Fierro, la obra de José Hernández, para contar las aventuras de Martín Peñaloza, un gaucho de ojos verdes que era llevado a luchar contra los indios a los fortines y que se enamoraba de una rubia de ojos celestes.

La plaza Mariano Moreno, la del Mercado de barrio San Vicente, se vio colmada de vecinos, algunos de ellos participando como extras en una de las escenas. Y cuentan que hasta el legendario bailarín ‘el Chúcaro’ fue de la partida.

También se filmó en el pasaje Santa Catalina, al costado del Cabildo, cubriendo los pisos con tierra para darle un toque de rusticidad. En las cercanías de Ascochinga, en la Estancia Santa Catalina, construyeron la gran fuente que está en su entrada, porque la trama así lo pedía.

The Way of the Gaucho se estrenó en Hollywood y en todo el mundo. Probablemente Henry Fonda, Anthony Quinn, Ava Gardner y tantas otras estrellas que fueron a su estreno no habrán sabido que cuando Calhoun, sin movérsele un pelo y sin que le temblara su pera, decía: “Open the tranquera”, se refería a la de una estancia cordobesa.



Una que quedaba en un lugar de nombre extraño llamado Ascochinga, cuya belleza ya había descubierto, años atrás, el que llegaría a ser el más famoso presidente de toda su historia, otro norteamericano que jugó a ser un gaucho, cabalgando en esas Sierras agrestes y únicas, realmente de películas, que se llamaba John Kennedy.

(*) Autor de cinco novelas históricas bestsellers llamadas saga África.