Cuarentena en Juniors

por Marcos Villalobo

Emeka Oparaugo llegó a la Argentina en julio de 2016 proveniente de Nigeria. En su equipaje traía un sinfín de ilusiones futboleras. Atrás dejaba su tierra, su familia, el amor de su vida, un contrato profesional y un vertiginoso etcétera.

Con 18 años aterrizó en Buenos Aires junto a Tiongoli Tonbar y Okiki Afolabi. Aparentemente tenía un acuerdo con Racing Club de Avellaneda. Sin embargo, por diferencias económicas, según le explico su representante, provocó que el acuerdo no llegara a buen puerto. Comenzaron a buscar nuevos clubes y surgió la posibilidad de probarse en Talleres. Lo probaron, quedó, y firmó un precontrato para jugar en las divisiones inferiores albiazules. Emeka estaba feliz. Volvió en diciembre a su Imo State Owerri natal, pasó diez días allí y le prometió a su familia “luchar por todos”; y regresó a Córdoba. Y jamás retornó a África.

En el club de barrio jardín estuvo dos años y cinco meses. Quedó libre. Pero no volvió a su país, optó por seguir en esta provincia, donde nació su hija Maisha.

Tras su paso por la `T’ anduvo por Amsurrbac, en la Liga cordobesa, y desde inicio de este año está jugando en General Paz Juniors en el Torneo Federal Regional Amateur 2020. A esta cuarentena la está pasando en el club. Vive en las instalaciones del ‘Albo’.

“Extraño Nigeria. Desde hace tres años (sic) no vuelvo a (mi) país. Extraño mucho. Dos meses, dos meses atrás perdí mamá. No pude despedir. Estaba muy bajoneado. Esa mujer sufrió mucho. Siempre me dijo que tenía que soñar, y yo soñaba traerla. Tenía 65 años, eran joven- Emeka, con su rústico castellano intenta describir lo que siente, se emociona, su voz se quiebra-… A veces no querer llamar a (mi) papá, quiero hablar (con) mamá. Esa mujer fue el amor de mi vida. Se llamaba Ogechi. Estaba luchando por ella. Siempre (la) voy a recordar”, relata.

Emeka Oparaugo está sólo en el club pasando la cuarentena, y dice que hay días que está muy triste. Además, desde que empezó el confinamiento no ha visto a su hija que vive en La Calera.

“Quiero aprovechar para ponerme bien. Estoy en el gimnasio, entreno, tengo espacio, pero no es lo mismo que entrenar con compañeros”, dice el robusto delantero. Mira mucho noticieros, pero noticieros nigerianos, por internet. Y cuando habla con su papá Thompson pregunta por la situación del coronavirus allá. “No hay muchos casos... Papá habla sobre cuando estuvo el ébola. Aprendimos a tomar precauciones ahí, no tocar las manos, distancia”, cuenta.

Antes de llegar a Sudamérica, Oparaugo en Nigeria a los 15 años ya había debutado en la Primera división de su país, con la camiseta de Heartland FC. Un año y cinco meses en la elite del fútbol nigeriano. Pero soñaba con jugar en las grandes ligas. Eso sí, nunca imaginó que Argentina sería su destino. “A mí siempre me decían de ir a Europa. No sabía nada de Argentina. Escuchaba sobre Maradona, y yo no sabía quién era. No sabía nada. Maradona es el mejor, decían en mi país, pero yo no conocer. Nada Argentina. Antes tenía posibilidades para ir (a) Europa, pero me faltaron documentos y por eso no pude ir... Me gusta mucho este país, (que me) aceptó para venir. Nunca me voy a olvidar, tengo mucho respeto”, narra agradecido. Las palabras se le traban, pero se las ingenia para hablar. Es más, quiere hablar. “No tengo problema hablar, estoy solo acá, aburrido”, repite.

- ¿Pensás volver a tu país?

- Yo hoy no pienso volver a (mi) país. Quiero jugar profesional. Luchar. Para volver a mi país, cuando tenga grande edad. Cuando tenga 30 años recién pienso volver... Siempre confío en Dios. En mi familia crecimos con fe. Estoy pasando un mal momento y tengo fe. Porque Dios existe, por eso no tengo miedo para nada.

“Siempre hablo con Okiki Afolabi. Está jugando en Primera división en Etiopia”.

"Okocha es el ídolo de Nigeria”

Nigeria es el país africano con mayor cantidad de futbolistas en el extranjero. Sus dos referentes históricos son Nwanko Kanu, de la misma ciudad de Emeka Oparaugo, y Jay Jay Okocha.

“En mi país, nosotros, como ustdes tienen Messi y Maradona como ídolos, Okocha es nuestro ídolo. Okocha fue el mejor. No hay jugador como él en (mi) país”, destaca el delantero de Juniors, que cuenta que conoció al popular Okocha cuando a él le tocó jugar en la Selección sub-17 de Nigeria. “Lo conocí, piola, me gusta como ser humano”, narró.

- ¿Sufriste racismo alguna vez en Argentina?

- Me han tratado bien... Sentí eso la primera vez que vine acá, a los cinco meses, un compañero dijo algo, y yo lo hablé, estaba enojado. Yo sentí enojado porque era un compañero mío. Pero Argentina me tomó bien, es hermoso país, la gente tiene corazón abierto.