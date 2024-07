Daniel Valencia, el crack incomprendido

Previo a la Copa del Mundo de 1978, César Luis Menotti brindó una entrevista donde defendía a los jugadores de la Selección argentina ante las críticas del periodismo. Y una de las frases fue: “Si algunos jugadores argentinos que gozan de la crítica favorable, el aplauso o el elogio hubiesen jugado el 60 por ciento de lo que jugó Valencia en su trayectoria, la ‘Rana’ tendría que tener por lo menos 40 tapas de El Gráfico”. Hasta ese momento, José Daniel Valencia sólo tenía dos portadas en la revista de deportes más importante de Argentina. No importaba que Talleres tuviera una época dorada y la ‘Rana’ fuera una de sus figuras estelares. En Buenos Aires –como siempre- no miraban hacia las provincias. Es más, después de aquella sentencia, Valencia fue tapa de esa publicación sólo una vez más.



Y eso que hubo partidos donde la ‘descoció’. En la edición 3182 de El Gráfico, publicada el 30 de septiembre de 1980, Valencia fue el que mayor puntaje tuvo de todos los jugadores del fútbol argentino en la fecha 4 del Nacional. El mediocampista de Talleres había sido clave en la victoria por 5-0 ante San Martín de Mendoza. Sin embargo, la tapa de la revista fue Carlos Reutemann por su segundo puesto en Montreal.

A ese partido vamos

Era una semana difícil en barrio Jardín. La ‘T’ venía de perder ante San Lorenzo de Mar del Plata y los rumores abundaban sobre una posible renuncia del técnico José Omar Pastoriza. Talleres se jugaba una parada difícil en el Chateau Carreras, debido a la semana complicada y porque los mendocinos llegaban punteros de la Zona B. Y además porque en Córdoba no se hablaba de otra cosa que del fenómeno de Racing de Nueva Italia, puntero invicto de la Zona A.



En las calles la gente se sorprendía por el lujo del Ford Taunus, la Coupe Torino y el Dodge. Los ‘ochenta’ iniciaban y Serú Girán estaba produciendo ‘Alicia en el país’. Esa noche del miércoles 24 de septiembre de 1980 Talleres no afrontaba un partido más. Pero todo se solucionó muy rápido: gracias al juego de Valencia.

Los cuatro diarios cordobeses de la época (Tiempo de Córdoba, Los Principios, La Voz del Interior y Diario Córdoba) cronicaron que los Albiazules salieron desde el primer minuto a acallar los rumores y que antes de la finalización de la primera etapa el pleito ya estaba definido. “De la mano de Valencia, este irregular Talleres volvió a sorprender con su conocido estilo”, escribió el periodista Nilo Neder para El Gráfico. El diario Los Principios también destacaba la labor del jujeño, resaltando “su simplicidad para valorar cada pelota, para buscar los huecos y para demoler las marcas con su toque preciso y veloz”. Aunque el talentoso enganche diría en los vestuarios: “Jugué para un siete. Cada día estoy levantando mi nivel”. El ‘10’ siempre exigente.



Vocación ofensiva

Talleres apabulló a San Martín. A los 14 minutos abrió el marcador Humberto Rafael Bravo, a los 35’ estiró la ventaja Valencia y José Omar Reinaldi, a los 45’, marcó el 3-0. En el complemento, a los 10’ Luis Antonio Ludueña puso el 4-0 y a los 34’ el ‘Tigre’ Bravo selló el resultado. Esa noche los dirigidos por el ‘Pato’ Pastoriza formaron con: Rubén Guibaudo; José Van Tuyne, Luis Galván, Miguel Ángel Oviedo y Victorio Ocaño; ‘Hacha’ Ludueña, José Berta y Valencia; ‘Pepona’ Reinaldi, Bravo y Antonio Alderete. En el segundo tiempo entró ‘Chupete’ Guerini. ¡Qué equipazo! Mientras que los mendocinos -conducidos por Jorge Julio- alistaron a: Tamagnone; Lucero, Vergara, Meyer y Millán; Alegre, Pezatti y Loiácono; Moreschini, Luñiz y Olmos. El árbitro fue Claudio Busca.

Un fenómeno federal

Días después de ese partido, tras la repercusión por su juego, tanto a nivel local como nacional, Valencia declararía: “Te soy sincero, en este momento me siento más maduro. Hay otro Daniel Valencia. Ahora los periodistas se acuerdan más seguido de mí. Y esa preocupación quedó atrás. En la selección me siento más confiado, con más panorama, porque todos me apoyan. Antes recibía críticas más a menudo, pero ahora parece que me han comprendido. Eso me reconforta”.



Valencia fue un crack. Un crack incomprendido por las grandes luces de la Capital, pero admirado y elogiado por el resto del país; fundamentalmente por los fanáticos de Talleres, que lo disfrutaron y lo hicieron un ídolo eterno. En ese partido lo demostró.

Las tapa de El Gráfico para la ‘Rana’

Daniel Valencia fue portada de El Gráfico en tres ocasiones.

-La primera vez fue el 24 de enero de 1978. La ‘Rana’ aparece posando junto a Ricardo Bochini, promocionando la gran final del Nacional de 1977, una de las más épicas del fútbol, entre Talleres e Independiente.

-El 16 de mayo de 1978, Valencia vuelve a ser tapa. Esta vez con la camiseta de la Selección argentina, en una producción junto al ‘Beto’ Alonso, Daniel Bertoni, Oscar Ortíz y Mario Kempes.

-Se última aparición fue en la edición 3128 del 18 de septiembre de 1979. Valencia, con la casaca albiazul, aparece disputando una pelota junto a ‘Mostaza’ Merlo, luego de un empate de Talleres ante River en el Monumental.