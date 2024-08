Dante Rossi tras su ruptura con JxC: “Marcos Ferrer es el mejor amigo del gobierno de Córdoba”

La interna de la UCR aún no se resolvió y ya tiene algunos heridos que definieron posturas luego de que la Junta Electoral informara que la lista que lidera Marcos Ferrer era la única en regla para participar de las elecciones del Comité Provincia. Los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta anunciaron su salida de Juntos por el Cambio con fuertes acusaciones contra el intendente de Río Tercero y parte del radicalismo.

- ¿Por qué esta ruptura con el interbloque de Juntos por el Cambio?

Pasaron cosas graves e inexplicables, queríamos competir en las elecciones internas. La Junta Electoral resolvió de golpe bajar dos de las listas y prácticamente resolver de manu militari cómo tenía que ser la elección interna.

Que el partido de la democracia haya dejado de lado dos listas por una Junta Electoral con abrumadora mayoría de Marcos Ferrer, nos pareció gravísimo. Por eso decidimos apartarnos y les garanticé a los socios de Juntos por el Cambio que vamos a seguir ejerciendo la oposición. Pero que no queríamos compartir más escenario con algunos responsables directos de que la Junta Electoral haya votado así.

- ¿El partido Cordobés intercedió en las internas de la UCR?

Si el partido Cordobés intercedió fue para favorecer a Marcos Ferrer. Él es el mejor amigo del gobierno, es el que acuerda las políticas del radicalismo y del bloque de Juntos por el Cambio con el gobierno. Es amigo del ministro de Gobierno también.

A mí me endilgan relaciones por el gobierno por Myrian Prunotto, pero en la lista nuestra no hubo ninguna intromisión. Debo haberme juntado dos veces con ella y, cuando estaba en el partido, no teníamos buena relación.

Nosotros hicimos un acuerdo con Juan Carlos Gait para poder participar de la interna con su núcleo interno. Él es amigo de Prunotto, pero tiene 40 años de militancia aceitada en el radicalismo y nadie lo ha desafiliado ni le han dicho que no participe en la vida interna del partido.

“Mi amigo el gobernador”: Ferrer y Llaryora levantan puentes con la educación de trasfondo

- ¿Cómo vas a moverte dentro de la Legislatura?

Con Sebastián Peralta nos seguiremos manejando de la misma manera que hasta ahora. En general votábamos casi idéntico a Juntos por el Cambio. Las diferencias eran respecto a la mirada sobre el gobierno nacional.

El bloque de Juntos por el Cambio es enormemente benevolente con el gobierno de Milei y para nosotros el gobierno nacional lleva adelante un ajuste salvaje que va a dejar al 55% de la población en condiciones mínimas de bienestar.

Y hay radicales, que no lo dicen abiertamente, que están soñando con que la UCR pueda llevar a cabo el año que viene una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones de diputados nacionales. Nosotros ya hemos dicho que en esa no vamos a participar.

- Algunos sí dicen abiertamente que el radicalismo en Córdoba necesita ser más liberal, ¿coincidís?

No coincido. Este momento de la Argentina es para defender a la clase media que se está achicando de manera increíble y a la gente que cae en la pobreza extrema. Estamos hablando de un millón de chicos que se van a dormir sin cenar, de 10 millones de argentinos que están en la indigencia.

Entonces, el radicalismo tiene que interpretar a esa gente, no a la que aspira Javier Milei. Nosotros somos otra cosa.

- Te califican de tibio por no acompañar una postura de la UCR más cercana al gobierno nacional, ¿qué les respondés?

Yo soy absolutamente opositor al gobierno nacional. El radicalismo no tiene nada que ver con un modelo que es populista, que busca pelearse con otros sectores sociales.

La Argentina se va desbarrancando y Caputo viene a Córdoba a mostrar datos macroecónómicos, que algunos pueden ser buenos, pero la gente se está cayendo en la pobreza. A la gente no le alcanza para pagar el transporte interurbano y eso es culpa del actual gobierno, independientemente de las responsabilidades del anterior. El radicalismo no puede estar ahí.

Entonces, los tibios son los que no se animan a criticar al gobierno de Milei porque piensan que podemos hacer alianza con esa fuerza política.

- ¿Y si el partido Cordobés te toca la puerta de la oficina en la Legislatura?

Me la han tocado varias veces. Pero yo milito en el radicalismo hace 40 años. Nadie puede decir que en ese tiempo haya tenido una actitud cercana al gobierno provincial. El partico Cordobés es un invento que busca cooptar dirigentes con la billetera pública. Ahí no nos van a encontrar a mí ni a Sebastián Peralta.

El radicalismo lo que tiene que hacer en cualquier escenario es construir una alternativa distinta parecida a la de Juntos por el Cambio cuando se construyó para terminar con el kirchnerismo. Y trabajar con nuestros gobernadores, diputados y senadores, abrirnos a otras fuerzas políticas y liderar una alternativa distinta.

La entrevista fue realizada en el programa FORUM, en Carlos Paz Televisión: