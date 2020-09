De Alcira Gigena a Italia

Aparecían propuestas futboleras, pero Tomás Prado estaba enfocado en los estudios. No se imaginaba su vida dedicada de lleno al fútbol. Aunque seguía haciendo goles y avanzando en su carrera académica. Hasta que se recibió en el Profesorado de Educación Física en la Universidad Nacional de Río Cuarto y esta vez lo pensó más, y se animó a vivir la aventura del fútbol. Tan es así que el viernes pisó por primera vez un aeropuerto y hoy está aterrizando en Milán para sumarse a un equipo del ascenso italiano. Atrás quedó su familia en Alcira Gigena, esa que lo apoyó de niño y ahora anhela que la rompa en Europa.

Prado, o “el Prado chico” como lo conocen en el pueblo, de pibe jugó en Lutgardis Riveros, salvo en la temporada 2018/2019 donde tuvo una experiencia en el Federal con Atenas de Río Cuarto. En el club de su localidad hizo una carrera en la Liga Regional haciendo dupla ofensiva con su hermano Joaquín. Y entonces aparecieron las propuestas a las que sólo miró de reojo.

“A fines de 2018 me empezaron a salir oportunidades debido a que ya tenía el pasaporte comunitario. Justo en ese momento firmé en Atenas. En junio de 2019 me salió la posibilidad de irme a Grecia y Letonia, pero me quedaban tres materias para recibirme y prioricé el estudio. La universidad pesaba más en la balanza”, le contó Prado a PERFIL Córdoba. Pero ya en el 2013 había tenido chances de irse a Estudiantes de Río Cuarto y Racing de Nueva Italia. Y vuelve a aclarar: “Pero por cuestiones de la Universidad, no podía dar marcha atrás. Siempre me incliné por ese lado. Y ahora que ya estoy recibido me decidí por esta aventura”.

¿De qué se trata? El atacante cordobés se sumará a Ars et Labor Grottaglie, equipo de la Eccellenza italiana. “Esta oportunidad me salió a través de una persona que me vio jugando en Río Cuarto, me ofreció esa posibilidad y le dimos para adelante”, contó previo a subirse al avión y ser despedido por papá Gustavo y mamá Gloria.

Llega a Italia sin saber nada de italiano. Pero le gusta ese desafío de aprender un nuevo idioma. Y tampoco sabe, confiesa, sobre el nivel de juego de esa categoría. Sin embargo se tiene fe y expone argumentos: “Sinceramente no tengo idea del nivel, sé que hay chicos con los que jugué que están en la misma división. Calculo que el nivel es muy bueno. Y en la Liga de Río Cuarto el nivel es muy bueno, también; está a la vista lo del Colo Cabrera, que ahora está en Banfield, o Maxi Comba que está en Gimnasia. Jugué contra ellos en la Liga. Lo que está haciendo Estudiantes de Río Cuarto en la Primera Nacional con base de jugadores que jugaban en la Liga es otro ejemplo”.

“Ahora que me propuse ser futbolista empiezo a soñar. Siempre soñé con jugar en River, pero lo veo lejano, ahora mis metas son tratar de escalar lo más que se pueda y ver hasta dónde me da el cuero. Ya estar en el fútbol italiano es un sueño”, explica

Al arribar a tierras italianas firmará un contrato por ocho meses con el club Grottaglie, cedido a préstamo desde Lutgardis Riveros de Alcira Gigena, y con la posibilidad de volver a extenderlo. Él quiere ver “hasta dónde da el cuero”.

Cordobeses llegan al ascenso italiano

El ascenso italiano es uno de los lugares a los que más arriban los futbolistas argentinos. Desde AXEM (Futbolistas argentinos por el mundo) le contaron a PERFIL Córdoba que “entre Serie D, Eccellenza, Promozione y Prima Categoria y Seconda hay más de 350 jugadores y el número crece todo el tiempo”.

Tomás Prado compartirá equipo con tres argentinos más, uno de ellos será el oriundo de San Francisco Mauricio Bringas.

En las últimas horas también viajó el defensor cordobés, ex Instituto, Diego Di Pietro, que tras dos años en Las Palmas también jugará en la divisional Eccellenza, donde desde hace un tiempo está el otro ex Instituto Iván Reynoso. Además de la Liga Regional de Río Cuarto están en esa divisional Bruno Titarelli y Jeremías Flor del Mundo. “Hay muchas argentinos en estas divisionales, aunque la mayoría de Rosario y Buenos Aires”, aclara Pablo Panichelli que desde hace tres años milita en aquel fútbol.