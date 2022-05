De Loredo y un asado con radicales disidentes

No trascendió. Sucedió el viernes por la noche en una casa de zona sur. Ahí se encontraron el diputado radical Rodrigo de Loredo y una porción de la corriente de intendentes radicales que rechazan la candidatura provincial de Luis Juez. En realidad, horas antes habían mantenido una serie de conversaciones varios de esos jefes comunales que conforman una mini liga de intendentes que no adhiere al respaldo a Juez. Concretamente, habían difundido un comunicado que decía: “queremos que el candidato de JxC sea un radical, aunque las autoridades del partido ya hayan elegido a un peronista”. Tras este documento que se conoció sobre el final de la semana, en la noche del viernes De Loredo comió un asado con dos de los tres intendentes radicales que firmaron ese documento: Myrian Prunotto y Carlos Briner, intendentes de Estación Juárez Celman y Bell Ville, respectivamente. “No fueron todos los que integran la mini liga, estuvieron solo los que Rodrigo considera tienen poder de fuego”, sintetizó un radical al tanto de la cena. Un ausente que no fue invitado fue Gustavo Benedetti, el intendente de Arroyito que no tiene una buena relación con su antecesor, el deloredista Mauricio Cravero, hombre que en algún momento se referenció también con Oscar Aguad. Dicen que De Loredo prefirió tomar esto simplemente como una reunión más, que mantiene la relación con Juez y que el diálogo con el senador es casi permanente. Pero…

Una mala semana para el oficialismo en el Concejo

No fueron fáciles los últimos días para quienes conducen los destinos del oficialismo en el Concejo Deliberante. Sobre todo, para el jefe del bloque Hacemos por Córdoba, Marcos Vázquez. Resulta que la idea del oficialismo en el Legislativo municipal era apurar el tratamiento sobre tablas de un proyecto que llegó desde el Ejecutivo: la digitalización del carné de conducir. Algo que, en la oposición, entienden que le falta debate y algunas cuestiones por discutir, como por ejemplo de qué manera se harían algunos exámenes psicotécnicos. Cuentan que Vázquez arrancó con la ronda de llamados a los jefes de los bloques opositores durante el feriado del 25 de Mayo y varios se comenzaron a preguntar por qué la urgencia. Encima, había radicales que ya estaban molestos porque se incluía en los temas a tratar el cambio de nombre de un espacio verde en barrio Talleres que lleva el nombre de un histórico dirigente de la UCR. “Encima que no nos explican por qué el apuro para tratar esto, nos quieren quitar el nombre de un dirigente del radicalismo en una plaza. ¡Y nos vienen a apurar con un tratamiento sobre tablas!”, se quejó un edil de la UCR. Del otro lado, un sector del peronismo que prefirió mantenerse al margen de la fricción, decidió ir por un ‘mimo’. El delasotista Bernardo Knipscheer, pareja de Natalia, la hija del exgobernador, impulsó un proyecto para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del radical Arturo Zanichelli, abuelo de Natalia y exmandatario provincial de esta provincia en la última parte de la década del ’50. “Algunos van al choque, otros tienen un gesto”, dijo una persona que conoce los pasillos del Concejo.

Se viene un lunes de rosca en el sindicalismo cordobés

El próximo martes vence el plazo que fijó la CGT Nacional para no intervenir la central cordobesa y ordenar su transición. Y, tal como lo adelantó PERFIL CORDOBA hace varias semanas, en el Centro Cívico están atentos a cómo puede darse la sucesión de José ‘Pepe’ Pihen al frente de la CGT Regional Córdoba. Tal cual se sabe, hace un tiempo hizo escala en Córdoba Horacio Otero, hombre de la UOM Nacional y delegado interior por parte de Héctor Daer; y puso plazos para que se acomoden las fichas en la provincia. Al parecer, y tal como se dijo también en estas páginas, camina con muchas chances la posibilidad de un triunvirato; y allí hay dos lugares asegurados: Pihen, en modo continuador, y el secretario general de Camioneros en Córdoba, Edgar ‘Titán’ Luján. La tercera silla está en discusión. De un lado aseguran que el hombre de Aoita, Emiliano Gramajo, va derecho; del otro, sostienen que sería difícil que el MTC (Movimiento de los Trabajadores de Córdoba) que conducen Pablo Chacón y Rubén Urbano se quede sin una silla. “Si Urbano se baja, lo hace solo. Pero no creo que lo bajen, el delegado Otero viene del palo de él. Es difícil que lo bajen y menos que cuenten al ‘Titán’ como un lugar oficializado del MTC. Tiene buena relación, está alineado, pero no es del seno de esa agrupación sindical”, resumió un conocedor del mundo gremial. Ah, a Gabriel Suárez de Luz y Fuerza, que lo habían dado algunos, dicen que lo bajaron de varios lados. Sobre todo, desde de los despachos importantes.

La presencia cordobesa en la Convención radical que impulsó a Manes

Fue fuerte la presencia de los radicales cordobeses en la Convención Nacional de la UCR que cerró el capítulo del mediterráneo Jorge Sappia y abrió el desembarco de Gastón Manes, hermano de Facundo, el neurocientífico que fue candidato a diputado nacional por Buenos Aires el año pasado y hoy está en la carrera al 2023. En La Plata estuvieron presentes desde los diputados nacionales Mario Negri y Soledad Carrizo; además del exintendente Ramón Mestre. El encuentro convalidó la continuidad del partido en la coalición Juntos por el Cambio y le cerró la puerta al desembarco del libertario Javier Milei a la alianza. “Radicales de todo el país nos reunimos en la Convención Radical, para ratificar nuestro compromiso con la democracia plena y la defensa del estado de derecho constitucional: Libertad, República y DDHH, el ascenso social y e igualdad de oportunidades”, dijo Carrizo. Negri, por su parte, cuestionó al Gobierno nacional con dureza y sobre la coalición dijo que la UCR "tiene la clara conciencia de que solos no se puede". A Mestre le tocó abrir la jornada, fue muy crítico con los Fernández y dijo "enarbolemos las banderas para gobernar en el año 2023". El exintendente dijo que su partido se caracterizó históricamente por la defensa de la democracia y remarcó que el radicalismo busca cambiar la realidad del país. "Hoy somos un país rico con argentinos pobres”, dijo.

Viene Carrió a Córdoba

Esta semana hará su arribo a Córdoba la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Cuentan que llegará en auto, ingresará por el sudeste provincial y hará escala en algunas localidaes. Para el miércoles habrá una reunión con dirigentes locales y el jueves un contacto con los medios. Puertas adentro de la Coalición Cívica cuentan que viene a seguir fortaleciendo el partido que en Córdoba lidera Gregorio Hernández Maqueda y no quiere entrar en las disputas que puedan llegar a existir entre los socios cordobeses.