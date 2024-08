De pareja viral en Tik Tok a empresarios de la yerba: la historia de Sam y Hernán

Hernán Regiardo y Samantha Trottier son la pareja detrás de uno de los fenómenos empresariales más sorprendentes de los últimos años. Lo que comenzó como un encuentro casual en Bali, hoy se convirtió en una marca que revolucionó el mercado de la yerba mate. Su proyecto, Cósmico, logró vender más de 200.000 unidades en cuestión de meses, posicionándose rápidamente en los principales supermercados de Argentina. La clave de su éxito se resume en su transparencia y el contenido auténtico que comparten en redes sociales. ¿Dónde comenzó su historia?

Otra cadena de supermercados de Córdoba empezó a recibir dólares como forma de pago

Hace unos años, un santafesino emigró a Estados Unidos con tan solo 300 dólares en su bolsillo, pero lleno de sueños. ¿Y los sueños? ¿Sueños son? No, están para cumplirse, y Hernán Regiardo es prueba de ello. Junto a Samantha Trottier, comenzó a hacer realidad los suyos. La pareja se conoció en Bali, Indonesia, en 2020, cuando Hernán estaba allí por trabajo y Samantha disfrutaba de unas vacaciones con amigas.

Al terminar el viaje en Indonesia, Samantha regresó a Minnesota, Estados Unidos, para continuar sus estudios, mientras Hernán tenía algunos días más para seguir recorriendo otros destinos. A pesar de la distancia, ambos decidieron mantenerse en contacto.

Lo que parecía ser solo un encuentro fortuito se transformó en el inicio de una aventura emprendedora que combinó creatividad, risas, pasión, y por qué no, hasta algunas lágrimas. La pareja planeaba radicarse en Indonesia, pero la pandemia cambió el rumbo de sus vidas, llevándolos a Florida, Estados Unidos, donde comenzaron a crear contenido en redes sociales juntos. En 2021, lanzaron su agencia creativa Mate Society, y un año después, nació la idea de crear Cósmico, su propia marca de yerba mate, que, en poco tiempo, irrumpió en el mercado y se posicionó como una de las más innovadoras.

Los inicios en redes sociales

La pareja argentino-estadounidense conquistó las redes sociales con videos que exploraban las diferencias culturales entre sus países. Uno de sus primeros éxitos fue una publicación en la que Hernán gritaba apasionadamente un gol de la Selección Argentina frente al televisor, mientras Samantha lo observaba sorprendida.

A medida que las reproducciones se disparaban y los seguidores crecían, decidieron continuar creando contenido. Poco después, combinaron sus pasiones (Sam con la informática y Hernán con la fotografía) y fundaron su propia agencia de contenidos. Fue durante este proceso que comenzó a gestarse la idea de Cósmico.

Por qué eligieron Argentina para emprender

Finalmente, la creación de Cósmico comenzó en febrero de 2023, cuando la pareja decidió emprender en Argentina. Pero, ¿por qué emprender en nuestro país, donde hay muchas barreras burocráticas, y no en los Estados Unidos? "Nosotros vivimos mitad de año en Argentina y la otra mitad en Estados Unidos", explicó Hernán Regiardo en una entrevista exclusiva con Perfil Córdoba. "Hace mucho teníamos ganas de hacer algo en Argentina por varias razones. Nosotros tenemos una agencia de creación de contenido en Estados Unidos para consumer package goods (Bienes de consumo empaquetados), y creemos que teníamos un montón de oportunidades en el sector súper para innovar en Argentina. Nuestra idea siempre fue estar en los supermercados. Queríamos tener la mejor calidad en yerba pero a un precio mucho más accesible. Elegimos emprender en Argentina porque vimos oportunidades. Mucha gente se está yendo y no está innovando. Es cierto que hay barreras muy grandes, pero es un filtro muy importante. Terminas aprendiendo muchas cosas".

La pareja, que toma mate constantemente, se sentía aburrida de tener que elegir siempre las mismas marcas. Además de eso, Regiardo explicó que también hubo otras razones para seleccionar la yerba mate como su producto. "Elegimos la yerba porque es un producto fácil, es uno de los sectores con menos innovación. Hace muchos años que no hay una yerba nueva en el súper, siempre son las mismas", comentó.

Córdoba: desarticularon una fiesta electrónica clandestina con más de 5 mil personas

A pesar de no tener experiencia previa en el rubro, ni contactos con distribuidores y fabricantes, eso no los detuvo. "Creo que si sabíamos antes todas las complicaciones que iba a haber para entrar en este rubro, no lo hacíamos. Entonces la ignorancia por ese lado a veces te juega a favor porque uno no sabe en lo que se mete, entonces te ayuda. Era como un cuco meterse en el mundo de la yerba porque todos te decían que era muy difícil, muy competitivo", agregó Regiardo. Sin embargo, su persistencia y el enfoque en crear algo "muy diferente" los llevó a encontrar su lugar en el competitivo mercado de la yerba mate.

Un éxito sin publicidad

Desde su lanzamiento, hace tan solo unos meses, el éxito de la marca fue rotundo, alcanzando la venta de más de 200.000 paquetes, con los supermercados agotando el stock rápidamente. Aunque podría pensarse que hubo una gran campaña de marketing detrás, Regiardo reveló que no invirtieron ni un solo dólar en publicidad tradicional. "Nuestra estrategia siempre fue desde el primer día contar todo, desde que empezamos sin tener distribuidor ni proveedor, empezamos a contar todos los pasos de nuestro camino hasta el día de hoy. Hicimos lo que nadie hizo, contar todo el paso a paso", explicó Regiardo.

Esta cercanía con su audiencia, compartiendo tanto éxitos como obstáculos, permitió que los seguidores se sintieran parte del proceso de creación de la marca. "Cambiar una yerba que toma alguien es muy difícil, entonces, contar todo el camino creo que hizo que la gente se sienta parte", añadió.

La estrategia dio sus frutos, y la demanda no tardó en dispararse. "En estos últimos meses, fuimos sumando puntos de venta, que ya superan los 200. Pero sí, todo cambió en este mes: vendimos lo mismo que en los primeros siete meses de la historia de Cósmico. No sé si eso es una estrategia de marketing, pero creo que lo deberían hacer todas las marcas. Toda la gente quiere saber lo que hay detrás y que seamos transparentes", destacó. La entrada de la marca en Coto, uno de los supermercados más importantes de Argentina, marcó un punto de inflexión, convirtiéndose en un éxito masivo. Hoy, ya cuentan con más de 200 puntos de venta.

Actualmente, el equipo detrás de la compañía es reducido pero dedicado. "En el día a día somos Samantha, yo, y algunas personas contratadas. La verdad que muchísima gente está detrás de esto, nos están ayudando por detrás de la escena, amigos, conocidos. Pero permanentemente laburando en esto, solo somos 3 personas", detalló Regiardo. A pesar de trabajar a pulmón, la pareja se mantiene firme en su objetivo de crecer de manera sólida y gradual. Hasta el momento, todo el dinero obtenido, fue reinvertido en la marca.

Los objetivos para los próximos meses

De cara al futuro, Cósmico tiene planes de expansión tanto a nivel nacional como internacional. "Hoy en día la yerba está completamente vendida, fuera de stock, se agotó por completo esta última semana y estamos reponiendo", comentó Regiardo.

Especialista en Inteligencia Artificial asegura que se debe utilizar como "asistente del docente"

Además, la empresa ya inició los trámites para exportar a Uruguay, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos. El impacto de la marca fue tal, que algunos supermercadistas comparan la demanda de esta yerba con la llegada del alfajor de sal marina de Havanna. "La gente está desesperada por comprarla. Desde la salida del alfajor no veíamos algo así", señaló un importante supermercado de Córdoba, quien ya está en tratativas para ser un punto de venta.

Cómo lidiar con los "haters" de las redes sociales

En redes sociales, es común encontrarse con personas que, a menudo desde el anonimato, critican y lanzan comentarios negativos. Sin embargo, Regiardo explicó que en sus principales plataformas, Instagram y TikTok, no recibieron muchas críticas ni malos comentarios, ya que siempre crearon contenido apto para toda la familia, evitando temas controvertidos. "Nuestras redes son Instagram y TikTok, no estamos muy presentes en Twitter, entonces nunca tuvimos muchas críticas ni malos comentarios", comentó.

Twitter, sin embargo, fue un escenario diferente cuando Sam, siendo estadounidense, comenzó a emprender con una yerba mate en Argentina. "El hecho de que Sam es una americana haciendo una yerba en Argentina saltó muchas críticas", señaló. A pesar de la controversia, esta exposición resultó beneficiosa para la marca, generando aún más interés y comentarios en otras redes. "Pero no nos molesta, nosotros seguimos haciendo lo que nos gusta y nada va a cambiar eso", añadió con determinación.

Finalmente, Regiardo compartió un consejo para aquellos que desean emprender en Argentina: "Creo que es muy importante tener paciencia, ir una cosa por una cosa, no ponerse nervioso, impaciente, todo lleva mucho tiempo, a veces hay que tener tres trabajos para llegar a lo que uno quiere hacer y realmente elegir algo que te guste, que te apasione, sin importar lo que digan".