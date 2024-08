Córdoba: desarticularon una fiesta electrónica clandestina con más de 5 mil personas

El Ministerio de Seguridad de Córdoba desarticuló una mega fiesta clandestina en un campo de la localidad de Los Cedros, entre las rutas 5 y 36, de la que participaban más de 5 mil personas, se informó oficialmente.

El evento que generó un movimiento de unos 70 millones de pesos en precio de las entradas y estacionamiento, sin tener en cuenta la venta de bebidas alcohólicas y la comercialización de drogas, no tenía habilitación ni medidas de seguridad.

Operativo

La Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una persona mayor de edad que quedó a disposición de la Justicia, y se realizaron 15 procedimientos en los que se incautaron drogas tales como tusi, cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana.

La Policía Caminera efectuó controles de alcoholemia en el lugar con medio centenar de resultados positivos.

Además se secuestraron carpas, baños químicos, vallas, calefactores, mobiliarios (tablones, bancos mesas), un escenario de madera y hierro, handy, equipos de música (parlantes, monitores de piso, potencias, consola de sonido) y luces multiefectos.

Cómo desarticularon la fiesta clandestina

"Esta es la fiesta clandestina mas grande que hemos desarticulado desde que comenzamos la gestión. Hay una decisión del Ministerio de Seguridad de articular un trabajo con los intendentes y jefes comunales, para desarticular este tipo de eventos que no cuentan con ninguna habilitación, ninguna medida de seguridad, y en donde presumimos que hay comercialización de droga y consumo de todo tipo", explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.



"Con la ayuda de la dirección general de Investigaciones Criminales de nuestra Policía los detectamos, y en el acto vamos a desarticularlas. Estas son situaciones que no vamos a permitir en Córdoba, y que sabemos que no se generan espontáneamente, hay organización y un gran negocio por detrás. Para este Gobierno Provincial cuidar de los cordobeses y de la salud de nuestros jóvenes siempre será una prioridad", agregó el funcionario.

«No debe dejar de tenerse en cuenta que quienes concurren a estos eventos, generalmente organizados en el gran Córdoba, luego salen a las rutas bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes, con el riesgo que esto provoca.«, concluyó Quinteros.

De los procedimientos participaron el ministro Quinteros, los directores generales de las Departamentales Norte y Sur, comisario. General. Antonio Urquiza y comisario General. Gustavo Della Mea; el director general de Policía Caminera, comisario mayor. Ivan Rey; y el director general de Operaciones Antinarcotráfico de FPA, Guillermo Ayala.