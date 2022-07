De triatleta en Córdoba a una empresa aeroespacial en España

PLD Space es una empresa española que desarrolla tecnologías de lanzamiento para proporcionar servicios de accesos comerciales orbitales y suborbitales, dedicados a pequeñas cargas útiles y satélites pequeños, “de manera rápida, segura y viable”. PLD significa ‘Payload’ o ‘carga de pago’. En el lugar usan la frase en latín ‘Per Aspera Ad Astra’, que implica tener la vista en las estrellas, pero los pies en el suelo.

Cecilia Laconi es cordobesa y trabaja en esta empresa de la industria aeroespacial; pero no era de las que tenían ‘la vista en las estrellas’. Su historia es muy particular, de sueños, aunque de deportista. Y ahora, en Europa, vive otro tipo de sueño.

“La verdad que lo de las estrellas no es mi caso”, comienza a narrarle Laconi a PERFIL CÓRDOBA y cuenta: “Desde chiquita me caracterizaba mucho por el deporte y siempre fui inquieta. En mi época universitaria me puse a competir muy intensamente en triatlón y eso me formó mucho el carácter y la conducta, porque tenía que ser

ordenada con los tiempos y así podía estudiar y entrenar. Me demoré un poquito más en recibirme porque hubo una época de muchos viajes a competencias en el exterior y en ese momento soñaba con una vida de deportista profesional. Luego me recibí y el deporte fue quedando más como un hobby”.

Primero, Laconi estudió en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba. Allí comenzó la carrera de Ingeniería Industrial y luego se especializó en Prevención de Riesgos Laborales, Gestión de la Calidad y Medio Ambiente. “Me interesaba el trabajo de Certificación de Normas ISO”, asegura.

Pero la vida tiene sus idas y vueltas y también sorpresas. Como deportista se encontraba participando en una maratón en España y allí conoció a un ingeniero que trabajaba en Elche.

“Me contó que cerca de su trabajo había una startup que desarrollaba proyectos relacionados a cohetes espaciales”, dice. Se interesó, investigó y le encantó de qué se trataba la temática. El desafío fue el motor. “Cargué mi CV en todas las ofertas posibles que veía de PLD Space: quería formar parte de ese proyecto”, explica la cordobesa, que cuenta que al tiempo la llamaron para incorporarse a la compañía.

–¿Cuál es tu rol?

–Mi trabajo en PLD Space es la gestión interna del sistema de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. El objetivo es dar cumplimiento a requisitos legales que permiten que el proyecto se ejecute de forma correcta. Hago tareas como controles operacionales de la actividad, prevención e investigación de accidentes laborales, gestión de residuos peligrosos, indicadores ambientales, capacitaciones, gestión documental, gestión de no conformidades y acciones preventivas y correctivas, entre otras.

Revolucionados. Por estos días, en la empresa española se viven momentos de mucho revuelo, ya que se encuentran en medio del proyecto MIURA 1. ¿De qué se trata? Está previsto que sea el primer vehículo de lanzamiento recuperable en Europa. Este cohete suborbital utiliza un motor (denominado TEPRELB) también diseñado y producido por PLD Space, que funciona a querosén y oxígeno líquido. Tendrá una duración de 12 minutos de vuelo con unos 3 a 4 minutos en micro gravedad. Se encuentra en plena fase de calificación de vuelo –ya tuvo dos encendidos estáticos con éxito– y está previsto que el primer vuelo sea a finales de este año desde El Arenosillo, en la ciudad de Huelva.