Denuncia juecista, reclamo de la UCR y un PJ con los votos justos marcan el pulso de la agenda judicial

Como era de esperarse, el oficialismo planteó un escenario que estará marcado por el fuego cruzado ante una agenda judicial recargada que copó la escena para la última sesión del año legislativo en medio de las fiestas. Al arco opositor no le sorprendió la jugada. Los halcones cambiemistas Walter Nostrala y Matías Gvozdenovich dieron rienda suelta a la dura crítica.

La denuncia juecista de Nostrala por “compra de voluntades” en el marco de lo que fue la sanción del Presupuesto 2025 y lo que viene en materia de pliegos para ocupar la vacante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la “superestructura” del Ministerio Público de la Defensa (MPD) empantana la cancha del último plenario del año que promete ser maratónico y con fuego cruzado de alto voltaje. “Si tiene algo que denunciar que vaya a la justicia”, lo cruzó un oficialista sin darle entidad.

El legislador del riñón juecista viene fogoneando su denuncia a la vista de todos ya que lo hizo en Comisión y en el recinto. La última vez fue cuando se aprobó la ampliación de la cúpula del MPD, que suman en total cinco cargos judiciales vitalicios. De sus dichos sobre “manipulación del voto”, subyace la idea de “compra de voluntades”.

Ante la consulta de Perfil Córdoba, la espada juecista abonó esa situación. Su denuncia generó un fuerte malestar en el peronismo, pero también las esquirlas de esta bomba salpican a los opositores que votaron en las últimas sesiones con el oficialismo. Al redoblar la apuesta, el halcón opositor apuntó su mirada al escenario que se proyecta para el último plenario del año.

“A una semana de designar un miembro para cubrir una vacante en el Tribunal Superior de Justicia, y sin su correcto debate ni discusión en la comisión, se votó la creación de dos cargos vitalicios más en el Ministerio Público de la Defensa. De qué urgencia me hablan cuando todavía no cubrieron las vacantes creadas con la ley del año pasado”, lanzó el juecista en la penúltima sesión.

“Se especula con que estas vacantes van a ser utilizadas para manipular el voto que tiene que designar a este miembro clave de la justicia cordobesa”, alertó Nostrala en alusión a la aprobación del pliego de Jessica Valentini al TSJ y de los otros tres de cuatro del MPD para el cierre del año.

En su crítica por la “pésima señal” que dará la gestión de Martín Llaryora al “aprobar el pliego de la doctora Valentini con una mayoría ajustadísima”, el halcón cambiemista opinó: “Repite la historia designando a una familiar y funcionaria de su gobierno”. “Otro inmerecido regalo de fin de año para los que creemos en una justicia independiente del poder político”, cerró. En otros términos, pero en la misma línea halcón, el liberal Gregorio Hernández Maqueda habló de “un nuevo botín” al aludir a la creación de la “superestructura” del MPD. “¿Quiénes se van a quedar con ese botín?”, lanzó en su ácido comentario en la sesión pasada.

A la justicia

Desde el oficialismo buscaron no darle entidad a la denuncia del juecista. Sin embargo, señalaron que “es una barbaridad”. Una voz peronista lo invitó a ir a Tribunales a hacer la denuncia. “Si quiera hacerla que la haga”, afirmó. De contragolpe, remarcó: “Nosotros en la interna de los opositores no nos metemos”, ante el duro roce entre radicales y juecistas.

En el PJ afirmaron que es necesario cubrir “todos los espacios que están vacantes dentro del Poder Judicial, en tanto y en cuanto, hay una manda constitucional y, en este caso, hay una ley que indica que así se haga”, en alusión a la conducción del organismo de la defensa pública. De este modo, el oficialismo avanzará con prestar acuerdo a la designación de Valentini en el máximo tribunal de justicia y los pliegos de Pablo Bustos Fierro como Defensor General y de Pablo Pupich como Defensor Adjunto del MPD.

En los últimos días, el Ejecutivo sumó otros dos pliegos del MPD, el de Néstor Gómez, como Defensor Adjunto; y de Guadalupe García Petrini, como Defensora Adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. Asimismo, propuso a Alejandro Pérez Moreno como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.

Sobre la base de la agenda judicial recargada, un interlocutor peronista cruzó a Nostrala. “Si no lo quiere acompañar es una cosa; si tiene algunos reparos en relación a los elegidos se lo puede entender, pero que diga que hay algún tipo de complicidad de asociación para la comisión de un delito, francamente está muy alejado de la realidad. Y lo dice porque no tiene ganas de esgrimir un argumento más elaborado”, refutó. Otro integrante de la bancada oficialista también abrió fuego contra los dichos del juecista: “Estamos acostumbrados a que Luis Juez y su gente hagan denuncias rimbombantes todo el tiempo y se opongan a todo”. “Del burro no se puede esperar más que una patada”, repelió.

Reclamo UCR

Desde la bancada radical se quejaron de que el PJ metió de apuro “una catarata de pliegos y modificaciones” que impactan en la justicia. “Parece que el gobierno provincial se termina el 27 de diciembre”, ironizó el deloredista Matías Gvozdenovich al rechazar “el apuro de meter tantas modificaciones en el sistema judicial, de manera apresurada e inconsulta”.

En esa línea, cuestionó que los cambios se dan “sin la posibilidad de estudiarlos para proponer mejoras que realmente sean provechosas no sólo para la justicia, sino también para todos los cordobeses”. En su lógica, demandó “pasarlas para el año que viene”, para que “las modificaciones sean productivas y no solamente caprichosas”.

Por último, afirmó que “tampoco nos sorprenden las formas”. “Así ha sido todo el año y lo vuelven a hacer sobre el cierre con esta catarata de pliegos y modificaciones”, protestó el jefe del bloque UCR.

Pliegos de altos cargos en la justicia dominarán la escena y el duro cruce entre el PJ y los halcones de JxC. Ficha Limpia pasó a segundo plano. En esta semana corta habrá audiencia pública, plenarios de comisiones para despachar los proyectos, entrevistas a los postulantes a la justicia y, así, llegar a la tarde del viernes al plenario de fin de año.

Agenda judicial para la última sesión

Pliegos para designar a: 1) Jessica Raquel Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia. 2) Alejandro Augusto Pérez Moreno como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General.

En el Ministerio Público de la Defensa: 3) Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General. 4) Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto. 5) Néstor Alejandro Gómez como Defensor Adjunto. 6) Guadalupe García Petrini como Defensora Adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.

Proyecto que establece la Ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia.

Iniciativa de ley modificando y derogando diversos artículos a la Ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia.

Proyecto de ley que establece Ficha Limpia para los candidatos a cargos partidarios y funcionarios públicos (sujeto al consenso), entre otras iniciativas.

Hoja de ruta de la última semana

Viernes 20/12. Se trató la “Ley Montero” (Procedimiento Penal Juvenil) con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano y la titular de la Senaf, Julia Reartes. Habrá durante la semana un plenario para despachar la iniciativa. Fecha y hora a confirmar.

Lunes 23/12 – a las 9. Audiencia pública presidida por Bernardo Knipscheer (Asuntos Constitucionales) por los pliegos de Jessica Valentini y Alejandro Pérez Moreno. 13 horas. Comisiones para compatibilizar los proyectos de ley sobre Ficha Limpia.

Jueves 26/12 - Comisión de Asuntos Constitucionales. Se toman entrevistas a Bustos Fierro, Pupich, Gómez y García Petrini para la cúpula del MPD. Viernes 27/12, por la mañana: entrevistas a Valentini y Pérez Moreno. Por la tarde: última sesión del año legislativo.