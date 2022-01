Dequino: “Es una oportunidad para salir de la cuarentena financiera”

“En términos generales me parece que se trata de una buena noticia, aunque faltan conocer muchos detalles. De alguna manera, este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional debería sacar a la Argentina de la cuarentena financiera en la que nos metió el propio gobierno desde diciembre del 2019: acá tuvimos una cuarentena larga por el Covid y una cuarentena financiera que aún sigue”, sostuvo el economista Diego Dequino al hablar del principio de acuerdo al que arribó el gobierno con el FMI.

El viernes, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI para refinanciar el préstamo stand-by tomado en 2018, según comunicó el presidente Alberto Fernández y confirmó el propio organismo internacional en un comunicado emitido por el staff técnico.

El acuerdo consiste en un esquema de desembolsos durante los próximos dos años y medio atados a las revisiones de una serie de metas. Luego de los primeros cuatro años comienza la etapa de devolución de los fondos hasta completar los diez años. Las metas tienen un capítulo fiscal, monetario y de acumulación de divisas.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Dequino sostuvo que “hay que ver qué va a pasar en los próximos dos años y medio de los que hablan, porque el ministro (Martín Guzmán) dijo que este acuerdo dura dos años y medio pero tengo dudas. Lo que está diciendo es que en los próximos dos años nos van a dar (al país) desembolsos para pagar el crédito viejo y lo que no dijo es cómo se va a devolver este crédito nuevo, que son $44.500 millones más los intereses”.

Y añadió: “Si este crédito se devuelve en un tramo corto, como sucedió con el anterior, va a ser un estrangulamiento para el próximo gobierno y eso significaría un problema para Córdoba. Ahora, si se piensa devolver, aunque no se esté diciendo todavía, con una vuelta de Argentina al mercado de capitales de acá a tres años y que el crédito nuevo se repague con una toma de crédito en los mercados voluntarios, esa situación para Córdoba significaría una vuelta al apalancamiento que el país no está teniendo en este momento. Eso desde el punto de vista financiero”.



Dequino analizó luego la parte macro económica. “El ajuste, el déficit y el tipo de cambio es otra dimensión. El ministro habló de lo primero, mientras que de esto último dijo poco y nada. Respecto a la primera dimensión me parece que no hay ninguna novedad, porque si se mira hacia atrás todos los acuerdos que hizo Argentina relacionados al déficit fiscal, tipo de cambio y reformas de sistemas de mercado y laboral, casi nunca los cumplimos, por lo cual creo que es un partido a jugarlo. Lo que se firme ahora, aunque se celebre como una conquista de que no nos imponen condiciones y el gobierno logró imponer las suyas, es una especie de relato que se planteó, pero reitero: no veo novedad porque nunca cumplimos”.

Luego, hizo hincapié en la situación de Córdoba y fue más allá del entendimiento de Argentina con el FMI. “Mientras la brecha cambiaria siga como está -entre el 100%/120%- con una economía muy basada en la exportación y en la creación de valor para los mercados internacionales, con comodities agropecuarios o con productos de valor agregado en la metalmecánica y tangibles como los servicios profesionales ligados a la tecnología, Córdoba se verá perjudicada en términos diferenciales con otras provincias. Santa Fe puede estar en una situación similar a la muestra”.

Las cámaras, a favor

En tanto, desde el sector empresario local hubo apoyo al entendimiento del gobierno con el FMI. Por caso, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) celebró el “entendimiento alcanzado”. “El camino inverso hubiera significado la caída estrepitosa de la más mínima esperanza de reconstrucción de nuestro país, con las conocidas consecuencias de un default que significa pérdida de créditos externos, desinversión y una mayor caída aún de la producción, entre muchas más”, señaló la entidad a través de un comunicado.

En tanto, la Bolsa de Comercio emitió un comunicado en el que puso de manifiesto que “el acuerdo con el FMI es importante, pero no suficiente”. “El acercamiento de posiciones del gobierno nacional con el FMI resulta en un paso importante hacia un sendero de ordenamiento en el plano de la política económica y de reintegración con la comunidad internacional. Sin embargo, es importante destacar que el acuerdo con el FMI se configura como una condición necesaria para no profundizar los desequilibrios de la macroeconomía argentina, pero no suficiente para solucionarlos”, precisó la entidad que preside Manuel Tagle.

La Cámara de Comercio Exterior, la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara de Comercio de Córdoba también se mostraron destacaron el acuerdo con el objetivo de lograr “previsibilidad y certidumbre para el crecimiento económico”.

LOS 10 PUNTOS CLAVE

1-El Programa tendrá una duración de dos años y medio y resta trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras.

2-Una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en 2023 y llegará al 0,9% en 2024.

3-Reducción de la emisión monetaria: que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI en 2022, 0,6% en 2023 y a cero en 2024.

4-No habrá salto cambiario, y en consecuencia la política cambiaria. Habrá devaluación del peso de forma paulatina y controlada.

5-El financiamiento será de US$44.500 millones y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas.

6-Se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales con una meta de incremento de US$5.000 millones para este año.

7-Se mantendrán los derechos de los jubilados. No habrá reforma laboral y tampoco está prevista privatización de empresas públicas.

8-Se fortalecerá la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión y de lavado de dinero.

9-Se acordó un marco que tiene por objetivo mantener una estructura de tasas de interés reales que redunden en valores positivos.

10-Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario.