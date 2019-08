Desde el 107 quieren penas más duras para las llamadas falsas

por Ariel Bogdanov

Las llamadas falsas al 107 se transformaron en un verdadero problema para el servicio de emergencias municipal. Es que de un total de 900 a 1000 llamadas mensuales que registra el departamento de estadísticas del organismo, la mitad son falsas. Por tal motivo elevaron un pedido a la Secretaría de Salud Municipal para que se trate en el Concejo Deliberante un proyecto que contemple un mayor control de las llamadas recibidas y penas más duras para los autores de tan particulares bromas. “Necesitamos darle una figura legal a esta problemática”, señaló Fernando Zalazar, director del servicio 107, en diálogo con PERFIL CORDOBA. El profesional explicó que desde hace un tiempo se aumentaron los recaudos para evitar ser víctimas de este tipo de chascos. Entre las principales medidas a implementar se decidió la colocación de identificadores de llamadas, la devolución de contacto o rellamadas ante cada comunicación, y los cruces de números telefónicos con la policía. Sin embargo las medidas no parecen ser suficiente y las bromas siguen a la orden del día.

Recursos desperdiciados. En el primer cuatrimestre de este año, la Unidad de Gestión de Llamadas del 107 recibió 97.320 llamadas, de ellas el 50 porciento fueron falsas. “Una llamada falsa implica muchas otras cuestiones”, explica Salazar. “Desde que se recibe una llamada de emergencia tenemos que recabar datos que nos permitan identificar al siniestro, la cantidad de víctimas, la edades de las mismas, los protagonistas del siniestro y luego de todo esto recién ahí sale la ambulancia a atender el caso. Calculamos que cada salida de una ambulancia está en el orden de los 6.000 pesos y estamos teniendo unas 30 o 40 salidas falsas mensuales”. De esta manera entre 180 mil y 240 mil pesos de las arcas municipales se dilapidan por “bromistas” del teléfono. Además desde el momento en que se destina una ambulancia, ese móvil no puede ser utilizado para atender una emergencia real.

Pero no todas las salidas en falso se producen por llamadas que buscan confundir, o por bromas malintencionadas. Según explican desde el 107 en reiteradas oportunidades ocurre que se agranda el siniestro. “Nos llaman describiendo un accidente grave y al llegar vemos que no era grave o directamente no había pasa nada que ameritara la presencia de una ambulancia”, remarcó. “Durante los fines de semana nos avisan de alguna persona alcoholizada, tirada en la calle y cuando llegamos esa persona ya fue levantada y llevada por amigos o gente conocida hacia algún centro de saluda”, ampliaron.

Desde el Observatorio del 107 explicaron también que entre los autores de llamadas falsas se encuentran personas alcoholizadas y otras con enfermedades mentales. “A veces llaman para insultarnos o hacernos preguntas obscenas, situaciones que se multiplican si la persona que atiende en el callcenter es una mujer”, explicaron con preocupación.

“Como la llamada es gratuita y está guardada en el número de emergencias, a veces nos encontramos con personas a las que se les marca sola nuestro número y también con muchas llamadas de niños. En este último caso nos damos cuenta cuando devolvemos el llamado y nos atiende el adulto quien reconoce el descuido”.

En el ranking de salidas falsas de ambulancias se ubican también las originadas por problemas con las direcciones del lugar del hecho. Según explicaron desde el Observatorio hay muchos problemas cuando pasan las direcciones ya que se confunden de nombre o mencionan lugares similares pero en diferentes barrios. “Es frecuente el hecho de que nos dictan una dirección, vamos a esa calle por ejemplo en barrio Cofico y el siniestro era en otro barrio que cuenta con mismo nombre de calles”, especificaron.

Desde el 107 se muestran optimistas y confían que la difusión del tema ayude a concientizar a la población y que el problema se trate en la Comisión de Salud Municipal en las próximas semanas.