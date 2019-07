Despedida en el debut de Berti

Redacción Perfil

El debut del entrenador Alfredo Berti fue también la despedida de Belgrano de la Copa Argentina 2019.

Un cabezazo de Gonzalo Lencina, casi en el último suspiro del partido, pudo haberle dado al Pirata la chance de llegar a la igualdad y los penales ayer en Cutral Có. Pero no hubo caso.

El humilde Real Pilar, equipo recién ascendido a la Primera C Metropolitana, se quedó con la gloria, el pasaporte para enfrentar en 16avos de final al ganador de Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Caseros, y el cheque por los $1.180.000 que cotizó el gol del paraguayo Wilson Chimeli.

Belgrano se fue de Neuquén con las manos vacías y un montón de incógnitas. “Lo bueno es que tenemos la chance de seguir trabajando… Estamos reorganizando al equipo y este resultado, más allá de que no es el que deseábamos, estaba dentro de lo posible”, dijo Berti en los vestuarios del Coloso de Ruca Quimey.

La explicación del DT fue tan convincente como la actuación del equipo de Alberdi, que luego del pitazo final del árbitro Jorge Baliño se marchó a camarines silbado por sus propios parciales.

Poco y nada

Belgrano tuvo su “cuarto de hora” en Cutral Có. Los primeros 15 minutos mostraron la versión más decidida del bosquejo de Berti, que se fue diluyendo con el correr de los minutos por sus propias carencias a la hora de generar juego y por el orden y las ganas que le opuso Real Pilar.

También hubo inteligencia en el planteo del elenco bonaerense, que logró el 1-0 a los 34 minutos y lo sostuvo sin abusar de la espera ni apelar a la pierna fuerte. Un tiro de Sequeira fue la única reacción de la “B” antes del descanso.

En el complemento Berti sacó dos cartas nuevas del mazo: Barbero y Luján. El debutante no fue solución en un mediocampo que no hizo pie en toda la tarde. El ex Central Córdoba, en cambio, logró dotar de más dinámica al ataque. Paso y quiero.

La impotencia del Pirata quedó en evidencia con una sucesión de tarjetas que completó la expulsión de Vegetti. Real Pilar pudo haber evitado el sufrimiento del final en algún contragolpe, pero no tuvo ni reservas físicas ni imaginación.



Bajo la lupa



Bien. El ingreso de Nahuel Luján, en el segundo tiempo, le dio más dinámica y frescura a la ofensiva de Belgrano.

Más o menos. Juan Salas y Ricardo Noir nunca se escondieron, pero sus tareas quedaron opacadas por una estrategia de equipo inconsistente.

Mal. Rodrigo Erramuspe, uno de los refuerzos del equipo de Alberdi, tuvo dificultades cuando le tocó defender mano a mano.

Síntesis del partido



Belgrano (0): César Rigamonti; Juan Salas, Rodrigo Erramuspe, Juan Quiroga y Christian Almeida; Martín Rivero y Maximiliano Lugo; Ricardo Noir, Leonardo Sequeira y Cristian Techera; Pablo Vegetti. DT: Alfredo Berti. Suplentes: Agustín Rufinetti, Bruno Amione, Juan Barinaga y Santiago Longo.

Real Pilar (0): Tomás Sultani; Gerardo Pérez, Franco Maraia, David Sueldo y Ariel Otermín; Lucas Villafañe, Nicolás Fittaiolli, Nahuel Ríos y Diego Crego; Lucas Chambi y Wilson Chimeli. DT: Tomás Arrotea. Suplentes: Germán Cheppi, Rodrigo Barrios, Lucas Nava y Emiliano Tabone.

Gol: PT, 34m Chimeli (RP).

Cambios: ST, inicio, Valentín Barbero por Lugo (B) y Nahuel Luján por Techera (B); 23m Ángel Rojas por Champi (RP), 35m Hernán Lillo por Ríos (RP), 40m Gonzalo Lencina por Quiroga (B) y 43m Maximiliano Cáceres por Chimeli (RP).

Amonestados: Luján, Vegetti, Noir, Erramuspe (B); Sultani, Otermín, Champi, Maraia (RP).

Expulsados: ST, 37m Vegetti (B) y 46m Rojas (RP).

Cancha: Coloso de Ruca Quimey.

Árbitro: Jorge Baliño.