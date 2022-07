Después de veinte años vuelve a escena ‘Frankenstein, el musical’

El mapa del género musical ha tenido históricamente sus vaivenes en nuestra ciudad. Los elevados costos de producción y puestas en escena con gran cantidad de artistas hacen que muchas veces sea complicado financiar este tipo de puestas en escena (ver recuadro).

En este marco, la semana pasada quedó presentado el elenco que le dará vida a la nueva edición de ‘Frankenstein, el musical’, hasta ahora el más grande hecho en Córdoba. “Veo que hoy la producción de musicales cordobeses no es tan frondosa como hace cinco años, cuando existían compañías como Surtes Contenidos, Sed Teatral, Octubre productora y obras de Lisandro Ferrer. Actualmente, me atrevo a afirmar que solo Encitado Producciones se anima al género, aunque no exclusivamente, ya que también produce infantiles y comedias de texto”, dice Hernán Espinosa, el director del musical que se subirá al escenario del Teatro Real el próximo 9 de septiembre.

Con un plantel de artistas renovado, el proceso de audición para esta nueva edición de Frankenstein empezó en noviembre del año pasado y culminó un mes más tarde, cuando quedó conformado el elenco definitivo, con 40 artistas de los casi 400 que se presentaron. “El proceso de audición nunca es igual, ya que cada obra tiene sus propias características artísticas. No es lo mismo audicionar cantantes líricos para una obra como Frankenstein, de corte clásico, que audicionar cantantes pop/rock para una obra como Cumbres Borrascosas, que es una ópera-rock. En el caso específico de Frankenstein, al haberla estrenado hace 20 años y tener sucesivas reposiciones, ya cuento como con una ‘biblia’ para audiciones y ensayos. El elenco seleccionado no solo cumple los requerimientos vocales / interpretativos sino también los aspectos físicos que demanda esta obra en particular”, detalla.

En materia musical, las composiciones están a cargo de Fernando Rahe que acompaña a Espinosa desde hace dos décadas. “Nos conocimos en 2000 en la Academia Argüello, donde compartimos escena en una puesta que se hizo de Broadway. Él ya tenía el proyecto de Frankenstein, pero estaba frenado y no tenía música. Yo había vivido un año en Estados Unidos, participé como actor en algunas obras y había compuesto música para la orquesta del colegio. Me ofrecí como compositor para reactivar el proyecto y así empezamos. Escribimos durante un año y en septiembre de 2002 estrenamos en el Real con varias funciones”, relata el compositor musical.

Rahe detalla que en el proceso de composición lo ‘jugoso’ es el diálogo entre el director de escena y el director musical: “Nos reunimos, él me narra una escena, la actúa, me cuenta el trasfondo, la característica de los personajes y el perfil emocional que tiene esa escena y yo me pongo a jugar con el piano y a componer tomando estos conceptos. El trabajo es de un diálogo constante”, afirma.

Una vez encontrado el perfil de la canción, Rahe empieza a idear los detalles sonoros: si habrá una gran orquesta o serán pocos instrumentos para darle a la escena un tono más íntimo. “Luego grabamos como referencia el piano y la voz y con ese material empiezan a desarrollarse los ensayos. Cuando terminamos todas las canciones de la obra desarrollamos las entre escenas y al final hacemos la música del ‘saludo final’ que es un compendio de fragmentos de la obra, representativo de los personajes que van saludando. Hasta que finalmente se realiza el proceso técnico de masterización”, detalla el músico.

Financiación. Con financiamiento enteramente privado y un tarifario con el detalle de los espacios disponibles para publicitar, desde la producción les ofrecen a los auspiciantes distintos tipos de opciones. “Tenemos espacios disponibles para que ellos publiciten sus marcas o productos, también se les ofrece otro tipo de beneficios como la aparición de su logo en cartelería de sala o vía pública. Además, apelamos al canje. Por ejemplo, una casa de antigüedades nos presta muebles a cambio de publicidad en el programa de mano o descuentos importantes en tiendas de tela para los vestuarios. Por supuesto, todo este proceso de producción comercial no se hace de un día para el otro. Venimos armando el plan de tarifas un año antes, en lo que se conoce como ‘preproducción’”, detallan.



Los musicales en números

La puesta en escena del género musical demanda presupuestos mucho más elevados que los que pueden requerir otras obras de teatro. Sucede que entre la cantidad de artistas en escena, los vestuarios, el componente musical (con melodías creadas ad hoc) y la técnica, los costos se vuelven muy onerosos.

“El mayor gasto es el de la microfonía, pero luego hay otros gastos. Por eso cobra vital importancia el programa de mano que se entrega en la sala y los demás soportes de publicidad, desde folletos y banners hasta vía pública. Por ejemplo, solamente un banner de prensa de 3x2 cuesta 42 mil pesos. Y estamos hablando de algo que ni siquiera está en la obra y que puede no estar, pero es lo que le da glamour al evento, igual que tener un buen programa de mano”, dice el director del Frankenstein.

Como datos de referencia, en el ‘91, la puesta en escena de Drácula costó un millón de dólares (cuando el dólar estaba en paridad con el peso) y El Jorobado, en 1993, costó dos millones. “Yo había hecho una cotización del musical que se viene el próximo año ‘Jerónimo y Luisa’ y entre trajes, micrófonos y actores, está llegando a casi 900.000 o un millón de pesos”, detalla Espinosa.

Estos números –que provienen de aportes privados– están muy alejados de los 22 millones de pesos que desde la Agencia Córdoba Cultura dijeron fue la propuesta del musical Dorothy, de Pepe Cibrián, aunque según trascendió, el presupuesto sería de $ 58.244.000.



Funciones:

Sin horarios ni valor de entradas aún definidos (aunque calculan que los tickets costarán alrededor de $3.000), las funciones están previstas para los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Teatro Real.

Elenco:

- Víctor Frankenstein (Guillermo Easdale)

- Criatura (Fabián Oreglia)

- Elizabeth Lavenza (Julieta Fassi)

LANZAMIENTO. El miércoles pasado tuvo lugar la presentación oficial del elenco y hubo un adelanto en vivo de las canciones principales de ‘Frankenstein, el musical’.