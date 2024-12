Desregulación del transporte: especialistas alertan sobre riesgos en la seguridad vial y la calidad del servicio

Desde este 11 de diciembre, los transportistas deben registrarse en el nuevo Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP), una plataforma digital que centraliza la información de los servicios ofrecidos. Según el Gobierno, esta iniciativa promueve la competencia y amplía la oferta. “Se unificarán todos los registros bajo un único sistema para brindar mayor comodidad y transparencia”, aseguró Franco Mogetta, secretario de Transporte.

No obstante, las críticas no tardaron en surgir. Guillermo Pacharoni, especialista en seguridad vial, expresó su preocupación por el impacto de estas medidas. "El Estado no plantea con esto mejorar la seguridad vial; al contrario, creemos que podría perjudicarla. Me hubiera gustado que se incorporaran inhabilitaciones para conductores con antecedentes de infracciones graves, como manejar en estado de ebriedad o exceder la velocidad. Estas omisiones aumentan el riesgo de siniestros y muertes", alertó.

El Gobierno explicó cómo será la desregulación del transporte público

Por su parte, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresas de Ómnibus de Larga Distancia, señaló los desafíos que enfrentan las grandes empresas del sector frente a la apertura del mercado. "Hasta ahora, los viajes de larga distancia se realizaban con colectivos de gran porte. Con estas medidas, se habilita el uso de mini buses, combis e incluso vehículos de cinco asientos. Esto podría precarizar el sistema, especialmente si operadores independientes evaden controles en las terminales. Estamos ante un escenario que exige mayor comunicación con los pasajeros para garantizarles respaldo y seguridad", indicó como una medida a prestar atención.

Libertad operativa con riesgos latentes

La desregulación permite que cualquier vehículo con seguro y revisión técnica vigente se registre para prestar servicios de transporte de pasajeros, lo que genera cuestionamientos sobre la profesionalización de los conductores. Además, los especialistas destacan que la ausencia de restricciones para conductores con antecedentes viales podría poner en riesgo a los usuarios.

Interurbanos: desde este viernes aumenta un 5,22% la tarifa en Córdoba

Desde el Gobierno, sin embargo, defienden la medida como una forma de “modernizar el sistema y fomentar la competitividad”. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó: "Damos libertad absoluta para operar, elegir vehículos, horarios y recorridos, con el objetivo de beneficiar tanto a pasajeros como a transportistas".

Un sistema en transición

El cambio en las reglas del transporte de larga y media distancia abre nuevos horizontes para operadores independientes, pero plantea interrogantes sobre su impacto en la seguridad y la calidad del servicio. Mientras las empresas tradicionales ajustan sus estrategias, los pasajeros deberán estar atentos al respaldo de los operadores con los que elijan viajar. La implementación y control de estas medidas serán claves para determinar su éxito o fracaso.