Directores locales y dramaturgos cordobeses en el Teatro Real

Después de varias intermitencias (durante el año pasado no tuvieron prácticamente funciones, este año las últimas obras presenciales fueron en abril y reanudaron en vacaciones de julio), el Teatro Real se prepara para poner en escena nuevas producciones locales.

Con un aforo del 40% –que implica trabajar con alrededor de 200 espectadores por función– y cumpliendo todos los protocolos sanitarios, este jueves empieza el ciclo ‘Córdoba Contemporánea en Escena’ que, a través de directores y dramaturgos cordobeses, mostrará en qué andan las producciones locales.

Los realizadores –de distintos géneros y edades– buscarán dar cuenta así del abanico de propuestas de composición de la escena contemporánea local.

El ciclo contará con la participación de los directores Guillermo Baldo, Belén Pistone, Luis Quinteros y María Palacios, quienes estarán al frente de obras escritas por los dramaturgos Ricardo Ryser, Julieta Reyes, Soledad González, Daniela Martin, Elisa Gagliano y Eugenia Hadandoniou.

En diálogo con PERFIL CÓRODBA, los directores reflexionaron sobre el quehacer de la escena y las expectativas con que vuelven a los escenarios, con público presencial.

Apertura. El ciclo dará comienzo este jueves 5 a las 20 con ‘La madrugada en que los perros conocen a Dios’. “Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío de madrugada el altísimo hablará por última vez. Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios son los perros”, reza la sinopsis de la obra.

Para Guillermo Baldo, director de la obra, volver a hacer funciones con público presencial es una verdadera fiesta: “Es donde todo cobra sentido. Yo siempre he sido amante de los ensayos y su intimidad, pero nunca he anhelado tanto encontrarme con público de manera presencial. Me gusta pensar que como teatristas, en estos tiempos, tenemos la enorme responsabilidad de vaciar de miedo el encuentro y volver a llenarlo de poesía”, dice.

En el mismo sentido, Luis Quinteros, autor y director de ‘Abrazar NOS duele’, señala que si bien durante este tiempo la actividad se sostuvo vía streaming o con obras al aire libre, lo cierto es que “el teatro es la presencialidad y necesita de eso para poder ser. Los demás soportes fueron en el mientras tanto pero ahora hay una gran expectativa de que el público venga y confíe en las medidas protocolares de bioseguridad”.

Su obra se estrenará el 12 de agosto –también a las 20 y forma parte de la trilogía Reconstrucción. “La primera parte fue ‘Par(t)idas, el camino de los elefantes’; la segunda, ‘Elsa sabe algo que yo no sé. Jesusa lo sabe todo’; ambas fueron estrenadas antes de la pandemia. Y esta nueva puesta, toma la situación de aislamiento como contexto de la obra. Hay algo ahí del abrazo y de la imposibilidad de tocarse como metáfora de otros distanciamientos, el de una familia, de unas hermanas”, detalla Quinteros.

‘Aurora Negra’, la tercera obra del ciclo se estrena el 19 de agosto y va tras los pasos de dos hombres atrapados en una avalancha. “Esa situación catastrófica les permite ir abriendo las puertas de su interior. Es una obra que habla sobre el clima, la angustia, la existencia”, dice María Palacios, para quien pensar en un proceso creativo en estos tiempos es más que alentador.

La obra está escrita por Julieta Reyes, dramaturga de Córdoba y un elenco reducido de tres actores en escena. “Me apenaba mucho pensar en el streaming antes que la presencialidad. Esta es una obra muy sensorial, además hay algo con el público presencial, el calor de la sala, algo que se vuelve vivencial y concreto en el momento presente. El streaming puede ser valioso a nivel masividad pero las obras no dejan de ser un diálogo. Escuchar un aplauso, tener ese feedback. Creo que la expectativa de la vuelta a escena con público es eso: que nos devuelvan el sentido de encontrarnos”.

Por último, el jueves 9 de septiembre tendrá lugar ‘El cielo que estamos armando’, con dirección de Belén Pistone, quien también participó de la escritura de la obra.

La puesta recopila testimonios de dramaturgas cordobesas sobre su vida en la escritura y la expectativa está puesta en “volver a reunirnos, en volver a vivir sensaciones y en reconquistar el espacio público, con todos los protocolos necesarios, por supuesto. Pero produciendo pensamiento a partir del teatro, juntes otra vez”, reflexiona.

Pistone agrega, además, que la percepción es que la gente tiene muchas ganas de volver al teatro: “Desde mi experiencia con El Cuenco, cada vez que hemos abierto, la boletería explota. Queremos que la gente se vuelque hacia las obras y venga a descubrir este trabajo que con mucho esfuerzo, en situación de pandemia y cuidándonos mucho, hemos podido concretar”, finaliza.

Las obras, que tendrán funciones presenciales todos los fines de semana de agosto, en septiembre, luego de los estrenos, estarán disponibles virtualmente para el público general.



Pandemia o no pandemia, esa es la cuestión

Este ciclo propuesto por el Teatro Real pondrá en escena la variedad de proyectos sobre los que trabajan tanto directores como dramaturgos.

“Pienso en qué estamos escribiendo los dramaturgos y en qué estamos dirigiendo los directores para mostrar al público”, reflexiona Luis Quinteros. En ese sentido, señala que es evidente que después de la pandemia, la humanidad no es la misma.

“Entonces, el camino es el siguiente: o alejarse de estas temáticas para que el espectador tenga una experiencia que no esté vinculada al Covid, introducirlas en nuestras dramaturgias, presentarlas como contextos de nuestras obras o hacernos preguntas existenciales o filosóficas respecto de la finitud, de la vida, del peligro de la vida o de perder a alguien. Creo que de eso se trata”, dice.

Las obras

- 5, 6 y 7 de AGOSTO. ‘La madrugada en que los perros conocen a Dios’, dirigida por Guillermo Baldo con textos de Ricardo Ryser.

- 12, 13 y 14 DE AGOSTO. ‘Abrazar NOS duele’, una obra de Luis Quinteros.

- 19, 20 y 21 DE AGOSTO. ‘Aurora negra’, de Julieta Reyes y dirección de María Palacios.

- 9, 10 y 11 DE SEPTIEMBRE. ‘El cielo que estamos armando’, con la dirección de Belén Pistone y dramaturgia de Soledad González, Daniela Martin, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén Pistone.