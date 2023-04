Dólar agro: el schiarettismo lo califica de devaluación e insistirá con baja de retenciones

Mañana y hasta el 31 de mayo estará en vigencia el Programa de Incremento Exportador que anunció el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. La medida –conocida mediáticamente como dólar agro- supone un tipo de cambio diferencial durante esos días para incentivar la comercialización y exportación de cultivos del agro, poniéndose foco en la soja y algunas economías regionales.

Para el caso concreto de la soja, el principal generador de divisas a partir del cobro de derechos de exportación –retenciones- se definió convalidar un tipo de cambio de $300 por cada dólar que se liquide. Así, se genera un estímulo para la comercialización del sector primario, en un contexto en que la sequía está afectando duramente la producción. Las estimaciones de la pérdida en términos de divisas oscilan entre los US$14 mil a los US$20 mil millones, un verdadero mazazo para el conjunto de la economía y las arcas públicas.

Tras el anuncio de Massa el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, le puso números a las expectativas de ventas que podría generar el complejo exportador sojero a partir de esta medida: unos US$ 5.000 millones. Una cifra similar fue apuntada por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Pero al igual que en las ediciones de los esquemas de dólar soja 1 y 2, las críticas y advertencias por los efectos colaterales de la medida no se hicieron esperar. Entidades productivas, analistas y economistas están señalando las muchas falencias del plan (ver Distorsiones macro y micro, el lado B del dólar agro), al tiempo que referentes de la política también dispararon contra el programa de Massa.

“El dólar soja y todo este tipo de cambios diferenciales y variantes que tenemos, el dólar soja, el dólar Qatar, el dólar Coldplay, el dólar carne, trigo y todo este engendro del mercado cambiario en materia de exportación que hace Massa, lo que termina reconociendo es que hay un tipo de cambio retrasado, que es la exportación la que subsidia a la importación y que siempre en estos casos los derechos de exportación terminan perjudicando a los productores”, afirmó el diputado radical Ricardo Buryaile, a las pocas horas del anuncio.

En Córdoba, el schiarettismo también hizo de diagnóstico y le pegó duro a la medida. Sobre el anuncio, su impacto y sus consecuencias el diputado schiarettista Carlos Gutiérrez dialogó con PERFIL CORDOBA.

“Es un nuevo parche, en esta carrera del gobierno, de rascar el fondo de la olla para conseguir unos dólares y seguir tratando de llegar a las PASO. Todos sabemos que el resultado de la cosecha producto de la sequía va a ser muy complicado, entonces muchos productores no se van a querer deshacer de su capital de trabajo y de los recursos que tienen sabiendo que con esto van a contribuir a subir los precios de insumos”, dice.

Y amplió: “A nadie se le puede pasar por alto que pagarle a un sector un dólar de $300, una brecha con el oficial del 50%, constituye una devaluación concreta y hay que analizar la erogación de dólares que va a tener que hacer el Estado en función de la liquidación concreta que se va a dar. Esto no solo genera muchas distorsiones porque encarece y condiciona los precios de los alimentos para los animales, de los insumos para el sector tambero, sino que va a encarecer los alimentos”.

-Si no es ésta, ¿qué medidas deberían adoptarse en sector? ¿La baja de retenciones?

-La baja de retenciones es una alternativa, pero no puede tomarse a tontas y a locas en medio de un desquicio de falta de un plan de estabilización en serio. La rebaja de retenciones tiene que ser gradual, tiene que ser a cuenta de Ganancias, y tiene que estar acompañada de una verdadera política de estabilización y de búsqueda de equilibrio del déficit fiscal. Sino, es tomar una medida aislada sin las consecuencias virtuosas que vemos en otros lados.

Y el tema es que es una medida que no se tomó antes. El problema es que este gobierno es un gobierno de improvisados y acá están las consecuencias. Ningún plan puede funcionar si no tenés volumen político, si no tenés gobierno. Esta es la realidad objetiva y dura. Hay una pelea pública y obscena, entonces es imposible que una medida funcione. Mientras tanto van hundiendo cada vez más el país o al borde de un fogonazo inflacionario. Ya no saben qué hacer, ya tomaron los fondos de los jubilados, la próxima es incautar las cuentas de los ciudadanos en los bancos, un corralito.

-¿Ustedes realmente ven eso como una posibilidad?

-No, creo que no, lo doy como ejemplo extremo. Ya no saben que inventar. Acá lo que habría que haber puesto en la cancha es un plan de estabilización en serio. Pero gastan más de lo que entra para poder sostener el consumo y mantener los planes sociales. Este más que el plan soja agro es el Plan Durar. Es lo único que le interesa a Massa y al gobierno.

-¿Van a seguir impulsando que se haga la reducción de retenciones?

-Nosotros tenemos una propuesta y la vamos a sostener. No hay país en el mundo que las tenga. Brasil duplicó su PBI agropecuario en 10 años, nos igualó en poco tiempo porque no tiene estos impuestos.

-¿Pero en qué estado está el proyecto de ustedes?

-Bueno, ahí es donde vemos claramente la contradicción que existe. El kirchnerismo no quiere saber nada porque quiere seguir exaccionando al campo y Juntos por el Cambio en el discurso dice una cosa, pero en la práctica no plantea la posibilidad de juntarnos, teniendo los votos, para modificar esto. Piensan que si son gobierno van a necesitar las retenciones. Es el mismo planteo. Es una demostración más de cómo funciona la grieta. Todo chamuyo en Juntos por el Cambio. Lo único que buscan es ganar las elecciones y ganar las elecciones en este contexto lo único que significa es que no van a durar 48 horas. Ellos o cualquiera que gane, es imposible sin un acuerdo político.