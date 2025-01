Duro reclamo de parte del agro de Córdoba a Llayrora por el Costo Córdoba

Con un duro comunicado de la Mesa de Enlace Córdoba las principales entidades rurales del agro provincial volvieron a la carga contra el principal problema que enfrenta el sector desde hace más de 15 años como es la aplicación de derechos de exportación sobre la venta de granos al exterior.

Allí, Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria y Cartez remarcaron que la situación es insostenible y que se está asfixiando a las empresas y los productores. El llamado concreto es para que el presidente Javier Milei actúe eliminando o al menos aplicando un esquema de reducción progresiva contra las retenciones.

A ese reclamo se plegó, durante toda la semana el gobernador Llaryora, advirtiendo que es hora de que llegue una quita o una reducción urgente de las retenciones. Fue un deja vú que ya tiene varios capítulos.

El más resonante, sin dudas, fue en pleno escenario tras ganas las elecciones en julio de 2023 y cuando fustigó el furioso: “devuelvannos la guita de las retenciones”. Que sumado al “estamos hartos de que vengan los pituquitos de Recoleta a explicarnos como gobernar”, lo catapultó al prime time porteño.

Antes de esta semana en donde actuó en tándem con la Mesa de Enlace, hace un par de meses, en octubre Llaryora había recibido a los principales dirigentes del agro. Hubo foto y pedido reiterado: “Si logramos que bajen las retenciones, ese dinero quedará en mano de los productores, que sin dudas invertirán para generar más valor agregado”.

A Llaryora posicionarse como uno de los “defensores” del sector agrícola le rinde no sólo hacia adentro de ese sector, sino que también lo consolida como referente con una narrativa y un eje temático concreto para diferenciarse, al menos un poco, de un gobierno nacional con el que no puede romper del todo. Pero al que tendrá que enfrentarse si quiere cosechar un puñado de diputados este año.

¿Y por casa cómo andamos? No todo el campo de Córdoba está plenamente alineado a la visión y posición de Llaryora. Entidades y sociedades rurales de Arroyito, Jesús María, Dean Funes, Río Primero o Cruz del Eje, que son parte del denominado Arco del Noroeste de la Provincia, tienen profundas diferencias con el diagnóstico del gobernador y lo dejaron muy claro esta semana.

Esas sociedades rurales del Arco Noroeste apoyan el reclamo por la baja de las retenciones que hace el resto de las entidades y el mandatario provincial, pero también le exigen gestos al 1 de la Provincia. Concretamente, que ponga su cuota parte para bajar la presión fiscal y que aborte cualquier iniciativa para nuevas subas, como parecería que se está cocinando, según esas entidades señalan en un comunicado:

“Las Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba nos encontramos en estado de alerta y movilizados por la posible suba impositiva que el gobierno provincial estaría a punto de promulgar en los próximos días. Habiendo acordado en reiteradas oportunidades sobre la excesiva presión impositiva que cae sobre la actividad de los productores agropecuarios, desde todos los niveles y distintos estamentos de la administración pública, se nos hace difícil entender cómo las autoridades provinciales pregonan por la eliminación de tributos con efusividad; pero, a la vuelta de la esquina se preparara un impuestazo al sector”.

“Al señor Gobernador de Córdoba le recordamos que la gestión eficiente de los recursos implica eficientizar estructuras y proyectos con presupuestos lógicos y resultados más allá de las fotos. Mantener impuestos distorsivos para cualquier sector es malo, subirlos es mucho peor. Nada de eso vemos y la costumbre parece que sigue siendo la misma: cambiar para que nada cambie”, reclamaron.

En diálogo con PERFIL CORDOBA dirigentes de esas rurales del arco noroeste expresaron:

“Hace 15, 20 años que está dando vuelta Llaryora. Ahora se acuerdan de las retenciones, en un año con elecciones de medio término….Nosotros estamos de acuerdo con el reclamo por la quita de retenciones, de hecho las sociedades rurales hemos ido a la Justicia. La Sociedad Rural de Jesús María acompañó el reclamo judicial que hizo la Sociedad Rural Argentina, hicimos un reclamo judicial para hacerlo de forma democrática. Este gobierno nacional creemos que las van a sacar, queremos darle una cuota de confianza. No podemos ser golpistas si queremos ser democráticos”.

Apuntando contra Llaryora le reclaman: “el gobernador dice que el campo no da más por el tema retenciones. Pero el campo tampoco da más por el 200% que le va a meter la Provincia de Córdoba de aumento del Inmobiliario Rural en 2025. Tampoco da más en aumento al canon del uso del agua. Se habla de que se viene aumento en el canon del uso del agua del 600%. Está muy bien el reclamo por las retenciones, pero ¿por casa como andamos?”.

En el combo negativo que argumentan los dirigentes que atraviesa el campo están: la baja de precios internacionales de los principales commodities del sector, la suba en dólares de costos que no se ha calmado, los riesgos propios de la actividad (sequía, chicharrita) que golpearon fuerte los volúmenes las campañas pasadas, las retenciones y la presión fiscal nacional, y también la presión fiscal de provincias y municipios.

Toto, contra las tasas municipales. El reclamo de entidades empresariales, contra provincias y municipios para que también bajen sus costos impositivos parece haber tenido eco esta semana cuando el propio Ministerio de Economía de la Nación que comanda Luis “Toto” Caputo confirmó que envío una nota a las 23 provincias para que pongan a los municipios “en caja” exigiéndoles que deroguen las tasas municipales con el costo de la prestación del servicio y que pueden tomarse por ilegales y arbitrarias.

Caputo les pide a los gobernadores que eliminen estas Tasas municipales “que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y les pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

TRIBUNEANDO. Volviendo al reclamo que los productores locales le hacen a la Provincia por la suba de tasas, cánones por el agua y un Inmobiliario Rural que se actualiza un 200%, los dirigentes del Arco Noroeste advierten:

“Hay un montón de señales que te marcan que el campo no está dando y muchas empresas van a ir a quebranto. Por eso salimos en alerta. Cuando el gobernador plantea las retenciones, las retenciones, vamos todos con eso. Pero las retenciones ya están discutidas, hace años que las venimos discutiendo. Pero en el medio vos aumentas 200% el Inmobiliario Rural y vas a aumentar los cánones de uso de agua, y no nos das bolas con el tema de las guías de hacienda. Cómo es”.

-El gobierno dice que el 90% de lo que recauda en impuestos vuelve al agro y lo maneja el agro.

-No es así. Hace unos días la patrulla rural nos vino a pedir plata porque no tienen ni para los neumáticos. Los caminos rurales están todos reventados. Los consorcios no tienen plata. Alguien miente. La plata estará en los fondos, no sé, el Arco Noroeste no maneja fondos. Evidentemente hay un problema. Los consorcios si manejan planta siempre falta y la plata que se lleva el Estado es una torta enorme. Córdoba hoy va en contra de las políticas del gobierno nacional. Acá no tocaron nada, seguimos con los 22 ministerios, con las agencias. Ahora en Ambiente hay un Tribunal nuevo. Todo eso nos hace ruido.

Para el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural el Arco Noroeste no fue convocado para ver valores ni nada. Entiendo que se asocien con Cartez y los de Cartez sean obsecuentes, pero el Arco Rural son 6 sociedades rurales que representan 14 departamentos, somos 5 millones de hectáreas, si no nos quieren reconocer no sé, estamos dispuestos al diálogo, pero no nos convocan. Entendemos que para la tribuna tiren mensajes y que estén buscando tribuneros en Buenos Aires, todo muy lindo, pero si te vendes como Córdoba productiva no aumentes las cosas así. Hoy tenemos esta situación, estamos comunicando a los productores y a las bases. Estamos en estado de alerta y movilización porque hay problemas locales que no se resuelven y van en contra mano de lo que el gobernador pregona”.