Editan dos discos de conciertos de Bill Evans en Buenos Aires

No son pocas las figuras históricas de jazz que tocaron alguna vez en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. De esa significativa lista, destacan los nombres de algunos pianistas exquisitos, por ejemplo Bill Evans. Resonance Records, el sello de Los Ángeles que rescata perlas inéditas del jazz, está a punto de editar en CD y LP dos cintas del archivo del ingeniero de sonido Carlos Melero. Esos registros son parte de las dos visitas de Bill Evans para tocar en Buenos Aires, en 1973 y 1979. El material saldrá a la venta, en ambos soportes, el próximo 26 de abril.

El impresionista del piano. Bill Evans es una de las figuras más importantes y más influyentes de la historia del jazz. Su lirismo compositivo y su sonido exquisito e intimista hicieron que, con el tiempo, se le llegara a denominar ‘el impresionista’ del jazz, por la huella que los compositores de esa etapa de la música clásica (sobre todo, Ravel y Debussy) dejaron en su formación pianística. La influencia de la estética musical de Bill Evans se extiende hasta algunos de los pianistas más destacados actuales como Herbie Hancock, Brad Mehldau, Keith Jarret (lamentablemente retirado, por un ACV) y el recientemente fallecido Chick Corea.

Pero además, Evans creó algo que suele llamarse jazz de cámara, al generar el arte del piano trío, con su refinado sonido en delicada interacción con el contrabajo y la batería. Un aporte que extiende su huella hasta la actualidad del jazz. El magnífico pianista también fue parte decisoria en la matriz compositiva del disco más influyente y más vendido de la historia del jazz: el emblemático ‘Kind of blues’ de Miles Davis, en 1959. El propio Miles Davis llegó a decir que el trabajo entero se había organizado alrededor del piano de Evans. El pianista fue protagonista central de esa etapa del jazz, entre mediados de los años ‘50 y fines de la década siguiente, considerada como la más prolífica y la de mayor calidad compositiva en la historia del género.

Los dos registros en Buenos Aires. El sonidista Carlos Melero grababa, a veces de puro aficionado, todo lo que podía. Así fue que dentro de un archivo sonoro envidiable conservaba dos grabaciones de las visitas de Evans a Buenos Aires: la primera de 1973, con Eddy Gómez en contrabajo y Marty Morell en batería; y la segunda, seis años después, con un trío que completaban Joe LaBarbera en batería y Marc Johnson en contrabajo.

Melero fue sonidista de ambos conciertos. Por eso, y por su afición al jazz y a la música de Evans, grabó esas deliciosos shows que cedió para que ahora aparezcan en CD y en LP. Son dos discos: ‘Morning Glory’, que recoge el concierto del Teatro Gran Rex de junio de 1973, e ‘Inner Spirit’, con el concierto de 1979 en el Teatro San Martín. Ambos registros retratan dos noches del pianista estadounidense al frente de dos tríos formidables de la historia del jazz.

‘Morning glory’ (mañana gloriosa) tiene ese nombre porque el primer concierto fue una fría mañana de junio de 1973, en el teatro Gran Rex. Es un registro doble de una hora y media que refleja el arte y la estética del piano trío de Bill Evans repasando desde delicadas versiones, como ‘Re: The person I Knew’ (al principio), a deliciosas composiciones clásicas como “Waltz for Debby” y un estremecedor “My Foolish Heart”. El trío suena en su máximo esplendor: ajustado, pleno, intenso y con una equilibrada distribución del protagonismo entre el piano de Evans, la precisión de Eddie Gómez al contrabajo y el toque justo de Marty Morell, en batería.

‘Inner spirit’, por su parte, recoge la presentación de Bill Evans en otro contexto: la Buenos Aires de 1979, solo un año antes de su temprana muerte, a los 50 años. El registro es del concierto en el teatro General San Martín y lo muestra junto a otro sostén formidable que excede vastamente la base rítmica: Joe LaBarbera, en batería, y Marc Johnson, en contrabajo. El disco abre con una exquisita versión del clásico ‘Stella by starlight’ y cede paso a clásicos como ‘I love you, Porgy’ y ‘Someday my prince will come’. También hay una abismal versión de ‘Nardis’, tema del periodo compositivo modal junto a Miles Davis.

Ambos discos dobles saldrán con notas internas que son extractos del libro Grandes del jazz internacional en Argentina (Gourmet Musical) que el escritor Claudio Parisi dedicó a las visitas de Evans a Buenos Aires.