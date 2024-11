Eduardo Saporiti: "Si River y Boca tienen esa Copa, ¿por qué no la puede tener Racing?"

El fútbol argentino está pendiente de la posibilidad de una nueva conquista a nivel internacional. El próximo sábado, en el Estadio 'La Nueva Olla' de Asunción de Paraguay, Racing Club de Avellaneda irá por su primera consagración en la Copa Sudamericana, competencia en la que afronta su séptima participación. El otro finalista es Cruzeiro de Brasil, que también busca una inédita vuelta olímpica luego de siete incursiones en el certamen de clubes del continente que fue creado en 2002 y transita su 23° edición.

En el caso de la Academia, el partido representa la posibilidad de ganar un torneo internacional después de 36 años, ya que su último galardón fue la Supercopa Sudamericana de 1988, en la que cantó victoria luego de adjudicarse la serie final precisamente ante el elenco de Belo Horizonte.

"Es un logro que está al alcance de la mano y estoy seguro de que Racing va a dar pelea. Tiene un gran equipo y además viene con un envión anímico impresionante", sostiene Eduardo Omar Saporiti, destacado lateral derecho cordobés que integró el plantel campeón en la edición inaugural del torneo de ganadores de la Copa Libertadores de América, que se jugó hasta 1997.

"No hay dudas de que se trata de un momento muy especial para la institución, ya que al mismo tiempo se está peleando arriba en los dos frentes, el local y el internacional. Me pone muy feliz por Racing y sobre todo por Gustavo Costas, que fue un gran jugador y es un gran entrenador, y que es una persona por cuyas venas corre sangre racinguista", afirma.

PASADO ACADÉMICO. “Soy hincha de River pero tengo un gran respeto por Racing y siempre quiero que le vaya bien. Es un club que me cobijó en la última etapa de mi carrera deportiva, y siempre hago fuerzas por él”. /// FOTO: CEDOC PERFIL

A los 69 años, 'Sapo' o 'Tingui' es una especie de ciudadano ilustre en Alcira Gigena, localidad del sur provincial ubicada a 170 kilómetros de Córdoba, donde administra junto a su hijo un complejo de canchas de fútbol. "Estoy bien, tranquilo", asegura el exfutbolista surgido en el Club Atlético Loutgardis Riveros, cuyo estadio se denomina 'Eduardo Omar Saporiti' desde el 31 de agosto de 2008. "Acá hasta tengo cancha propia, ¿viste? Es un orgullo que voy a llevar toda la vida", asegura.

"Soy hincha de River, pero tengo un gran respeto por Racing y siempre quiero que le vaya bien. Es un club que me cobijó en la última etapa de mi carrera deportiva, y siempre hago fuerzas por él", destaca el ex jugador que vistió la camiseta del Millonario durante una década, logrando ocho títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1986.

“Este momento de Racing me pone muy feliz por el club y sobre todo por Gustavo Costas, que fue un gran jugador y es un gran entrenador, y que es una persona por cuyas venas corre sangre albiceleste”.

Al equipo de Núñez llegó en 1976, luego de defender los colores de Centro Cultural Alberdi de Río Cuarto y de Racing de Nueva Italia. "También tengo en mi corazoncito a la Academia cordobesa, donde pasé cuatro años inolvidables de mi vida. Fue el club que me permitió proyectarme a nivel nacional y siempre estoy muy pendiente de su realidad", puntualiza.

OPTIMISTA. “Creo que están dadas las condiciones para que Gustavo (Costas) y sus muchachos puedan ganar la Copa Sudamericana”, afirma Saporiti, quien hace 36 años compartió plantel con el actual DT de Racing. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El último baile

Saporiti define como 'el broche de oro' de su carrera futbolística aquella Supercopa de 1988. "El año anterior me había ido de River después de haber jugado allí durante una década, y estaba con una gran nostalgia. En ese momento, 'el Coco' Basile me llamó para tomar un café, nos juntamos en un bar y allí me dijo que si me quedaba un restito lo acompañara en Racing. Ni lo dudé, porque era pasar de un grande a otro grande", recuerda.

En el certamen continental, el cordobés participó en tres de los seis partidos que jugó la Academia: la revancha ante Santos (0-0, en Brasil) de la primera fase y los dos cruces con River de semifinales (2-1 en el Cilindro de Avellaneda y 1-1 en el Monumental). "En ese último partido me lesioné y por eso no pude estar en los dos últimos. Me pasó lo mismo que en la final de la Intercontinental con River", señala sobre su ausencia en la definición ante Cruzeiro (2-1 en Avellaneda y 1-1 en Belo Horizonte).

"El Racing actual es un gran equipo. Lo veo muy bien y además tiene a Juanfer Quintero, un jugador con una técnica increíble, que me hace acordar muchísimo a Rubén Paz".

"Teníamos un equipazo, con grandes compañeros y un enorme entrenador", remarca el gigenense, y enumera algunos nombres del plantel campeón de hace 36 años: "Al arco lo teníamos al 'Pato' Fillol, estaban Gustavo Costas, Fabbri, Rubén Paz, Walter Fernández, Medina Bello, ‘el Negro’ Ludueña (Miguel Ángel, el otro cordobés del plantel), ‘Camote’ Acuña, Colombatti, Catalán, que hizo el gol en Belo Horizonte… Unos 'monstruos' todos".

Carlos Vázquez, Carlos Olarán, José 'Toti' Iglesias, Hugo ‘Perico’ Pérez, Julio Balerio, Marcelo Asteggiano, Leonardo Szulz, Fabio Costas y Víctor Rabuñal completan la nómina de futbolistas de aquel Racing histórico.

"Aunque no pude jugar las finales con Cruzeiro, igual me sentí supercampeón. Aquel título me puso muy feliz", subraya Saporiti, quien formó parte de la Selección Argentina en las gestiones de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

“BROCHE DE ORO”. Luego de una década en River Plate, donde ganó ocho títulos, el cordobés Eduardo Saporiti concluyó su carrera ganando la Supercopa 1988 con Racing Club de Avellaneda. /// FOTO: CEDOC PERFIL

"Después de ese torneo hablamos otra vez con Basile, porque yo venía dando ventajas con el tema de las lesiones y además Racing lo había traído de vuelta al 'Vasco' Olarticoechea. 'Si tiene ganas de dejar, deje ahora. Usted fue campeón en dos clubes grandes, ¿para qué va a ir a algún lugar donde no haya ropa para entrenar, o tenga que renegar para cobrar, o lo insulten si algún partido no juega bien?', me dijo. 'Tiene razón' le contesté. Me quedé con aquella frase, le di un abrazo y me volví a Alcira Gigena, donde jugué un par de partidos para Lutgardis Riveros", cuenta.

-¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre el equipo que ganó la Supercopa en 1988 y el conjunto finalista de la Sudamericana 2024?

-Cuando me preguntan sobre el fútbol de antes y el fútbol de ahora, siempre digo que me quedo allá. En esa época el fútbol argentino tenía más calidad, mientras que hoy se observa adentro de la cancha más intensidad, más velocidad y más choque. Veo mucho fútbol actual y me gusta seguirlo; pero si tengo que elegir, dame el otro, el mío. Más allá de eso, considero que el Racing actual es un gran equipo. En algún momento tuvo un bajón y algunos se pasaron de rosca con las críticas, pero eso sucede porque acá somos poco pacientes y las cosas se olvidan muy rápido cuando no se dan los triunfos. Ahora lo veo muy bien. Y tiene a Juanfer Quintero, un jugador con una técnica increíble, que me hace acordar muchísimo a Rubén Paz.

-Hay margen para que los racinguistas se ilusionen, entonces.

-Nunca hay que subestimar a un rival, y mucho menos si se trata de un equipo brasileño, pero creo que están dadas las cosas para que Gustavo (Costas) y sus muchachos puedan ganar la Sudamericana. Además, no olvidemos que estamos hablando de un grande de nuestro fútbol. Si River y Boca tienen esa Copa, ¿por qué no la puede tener Racing?

EL CAMPEÓN DE 1988. Arriba: Carlos Olarán, Miguel Colombatti, Gustavo Costas, Miguel Ludueña, Néstor Fabbri y Ubaldo Fillol. Abajo: Eduardo Saporiti, Ramón Medina Bello, Jorge Acuña, Walter Fernández y Omar Catalán. /// FOTO: CEDOC PERFIL

LAS TRES FINALES RACING-CRUZEIRO

- SUPERCOPA 1988. Racing fue campeón tras eliminar sucesivamente a Santos, River y Cruzeiro, y quedar libre en la segunda ronda. El equipo de Belo Horizonte llegó a la final tras superar las series ante Independiente, Argentinos Juniors y Nacional de Uruguay. En la serie final, La Academia venció 2-1 de local (13/6/1988) y empató 1-1 de visitante (18/6/1988).

- SUPERCOPA 1992. Cruzeiro ganó el certamen superando a Nacional de Colombia, River, Olimpia de Paraguay y Racing. El elenco albiceleste llegó a la instancia decisiva tras dejar en el camino a Independiente, Nacional de Uruguay y Flamengo. En las finales, Cruzeiro ganó 4-0 en su cancha (18/11/1992) y perdió 1-0 en Avellaneda (25/11/1992).