Efecto ‘La Calera’ en Villa María, el temor de Llaryora

En la semana que pasó, el candidato a gobernador Martín Llaryora realizó un encendido discurso ante la militancia con dos objetivos: el primero, no quiere que nadie ‘afloje’ en la previa de las elecciones ante lo que muchos consideran un triunfo seguro sobre Luis Juez. Pero además, Llaryora tiene otra preocupación: teme que en Villa María suceda algo similar a lo que pasó en La Calera.

En la ciudad del Departamento Colón, las peleas entre los primos Rodrigo y Facundo Rufeil (actual intendente) derivaron en una división del PJ, que fue a las urnas con dos candidatos y perdió con Fernando Rambaldi (JxC), aunque el peronismo logró casi el 60% de los votos.

Aunque las elecciones en Villa María son no tienen fecha establecida, en el peronismo no quieren que las profundas diferencias que existen entre Martín Gill y Eduardo Accastello repercutan en el resultado final. “Es una de las ciudades más grandes de Córdoba, gobernada por el peronismo y Martín no quiere nada con peleas”, dicen en el PJ.

El objetivo real del video de Macri apoyando a Juez

El viernes pasado, en sus redes sociales, el expresidente Mauricio Macri difundió un video en el que nuevamente brinda un expreso apoyo a la candidatura de Luis Juez.

Macri recuerda que hace prácticamente un cuarto de siglo que Córdoba es gobernada por el peronismo y “necesita un cambio”, por lo que propone a Juez para conducir esta nueva etapa en la vida institucional de la provincia.

El video fue reproducido en las redes del propio Juez y en las de numerosos dirigentes de Juntos por el Cambio. Algunos agudos observadores de la interna de la coalición opositora comentaron que “este video tiene como objetivo fundamental convencer a los anti juecistas que en las últimas semanas se arrimaron a Marín Llaryora”.

¿Gesto de Avilés?

En el oficialismo esperaron hasta último momento la foto de Esteban Avilés junto a Martín Llaryora para consolidar vínculos entre las partes. En Hacemos Unidos por Córdoba esperaban esta imagen como contraprestación al hecho de que Gladys Moreno se convirtió en la candidata a legisladora departamental por Punilla. Sin embargo, aún no se concretó. Lo que sí se llevó a cabo fue la foto de Avilés junto a Schiaretti, en una recorrida del gobernador por un nuevo tramo de la avenida Costanera de Villa Carlos Paz. La duda que quedó tras la foto fue: ¿será suficiente para el oficialismo este gesto de Avilés o habrá pedido de algo más en la última semana?

Pata local de Scioli quiere PASO en Córdoba

Con la confirmación de que el embajador en Brasil Daniel Scioli competirá en las PASO de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) por la candidatura presidencial, la pata local de su armado se encamina a presentar lista de precandidatos a diputados nacionales.

El Partido Concertación Forja y la agrupación CUMPA de Córdoba anunciaron que participarán de las próximas elecciones PASO del ex Frente de Todos.

Dicho espacio interno cerró filas en torno a la presentación de una lista para las candidaturas a diputados nacionales, la que será encabezada por el dirigente Eduardo Di Cola, quien ya mantuvo varios contactos con Scioli.

Di Cola escuchó del propio Scioli la confirmación de que disputará en la interna de Unión por la Patria la postulación a la presidencia. En ese plano, se activó también el armado de la pata local con miras a las PASO. El trabajo está enfocado a reunir los avales necesarios para la lista propia de este alineamiento muy cercano a Scioli.

Fresneda se suma a la lista de anotados del kirchnerismo

El dirigente kirchnerista Martín Fresneda no ocultó su intención de ser candidato a diputado nacional por el frente Creo en Córdoba para las próximas elecciones legislativas nacionales. Fresneda está radicado actualmente en Traslasierra y ya se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación y legislador provincial.

Su actual meta es llegar al Congreso de la Nación pero no estará solo. Es más, sobran dirigentes con aspiraciones de convertirse en diputados nacionales. Entre ellos se encuentran Carlos Caserio, actual vicepresidente del Banco Nación y también la titular del Pami en Córdoba, Olga Riutort. Ambos están ligados a la corriente interna que lidera Alberto Fernández.

Hay que recordar que en Córdoba kirchneristas y albertistas llegaron a un acuerdo y evitaron la interna. De esa forma, quedó consagrada la fórmula Federico Alesandri – Gabriela Estévez.