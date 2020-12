El aborto llega al Senado con optimismo del sector ‘verde’

El lunes 14 de diciembre se comenzó a debatir en comisiones del Senado el proyecto de legalización del aborto (IVE). En la apertura del debate participaron el ministro de Salud, Ginés González García; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Tras casi una semana de tratamiento, las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado cerraron el jueves 17 el debate del proyecto de legalización del aborto que obtuvo dictamen para su tratamiento en el recinto el próximo 29 de diciembre.

Una vez más, y como sucedió en el 2018, en el plenario de comisiones del Senado de la Nación se escucharon argumentos a favor y en contra de la ley.

De un lado, quienes apoyan la ley vuelven a hablar de la autonomía y de la ampliación de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar; con argumentos jurídicos, sociales y médicos. Por otra parte, quienes se oponen oscilan entre plantear la supremacía del feto sobre los derechos de la mujer y el derecho del feto desde el momento de la gestación.

Optimismo. A diferencia de 2018, el optimismo reina en esta oportunidad en el sector verde, porque esta vez se trata de un proyecto que viene desde el Poder Ejecutivo, la expectativa de que el 29 obtenga la aprobación y se convierta en ley es mayor que hace dos años.

Hasta el momento, el poroteo muestra una votación pareja, por lo cual la pelea es voto por voto, con el objetivo de reducir daños dentro del bloque de el Frente de Todos porque es un proyecto del mismo presidente Alberto Fernández.

Según publica el elparlamentario.com, los votos son 33 a favor, 34 en contra y 3 indecisos.

En Córdoba, los tres senadores nacionales, en principio, acompañarán el proyecto. Carlos Caserio, senador por Hacemos por Córdoba, pero alineado al gobierno nacional apoya el proyecto. Por otra parte, Laura Rodríguez Machado de Cambiemos, quien hace dos años votó a favor, este jueves no firmó el dictamen, por lo cual se abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre. Por último, el senador Ernesto Martínez de Cambiemos, se sumó a la postura del exgobernador de Río Negro Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, quien si bien está a favor de la legalización, interpuso una serie de objeciones a la media sanción de Diputados al señalar críticas sobre su aplicabilidad.

Al respecto, Martínez, al cierre del debate en comisiones, señaló: “Tenemos reparos o disidencias en relación con determinadas situaciones que esta ley lleva, en mi caso del artículo 11 y el artículo 13 y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar, y lo querría saber, pero creo que ustedes tampoco lo pueden definir de qué manera se va a dar la discusión en general y en particular, conforme lo expresa el reglamento. De manera tal, para que existan las firmas, voy a firmar el despacho y lo voy a hacer reservándome estas disidencias parciales o particulares que me reservo para el momento del debate. Esa es la conducta que voy a asumir en este momento firmar el despacho en disidencia”.

Verdes y celestes en Córdoba

Los dos sectores se preparan con diferentes actividades de cara al tratamiento de la ley.

Por el sector verde, desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito señalaron a PERFIL CÓRDOBA que son optimistas en que, en esta oportunidad, el proyecto sea aprobado en la Cámara de Senadores. En este sentido, y para acompañar el tratamiento están realizando un intenso trabajo en redes sociales y en la vía pública, y convocan a una vigilia para el 29 de diciembre frente al Museo de Antropología, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Por otra parte, desde los sectores celestes, se muestran conformes con el voto de los diputados cordobeses en este proyecto, y señalaron que “representan al pueblo de Córdoba”, Organizan una movilización el lunes 28 de diciembre a las 18.30 desde Colón y General Paz llamada Marcha por las dos vidas y convocada por la Red Pro Vida Córdoba.

SOLEDAD ROMERO GARCÍA