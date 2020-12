El abrazo radical de Río Cuarto

No todos los condimentos que dieron que hablar en la elección en Río Cuarto vinieron del festejo peronista. En el búnker del derrotado Gabriel Abrile, los radicales también se divirtieron de lo lindo con algunas postales que dejó la noche del domingo. Entre ellas, el abrazo de Ramón Mestre y Mario Negri. Sí, después de los disparos cruzados hasta hace muy poco tiempo, el exintendente y el diputado nacional se fundieron en un abrazo el domingo por la noche ante la mirada de algunos que impulsan el espacio Sumar, como Rodrigo de Loredo, y que contaban al parlamentario como propio. “La carita de algunos después del abrazo, fue tremenda”, dijo un testigo del cálido saludo entre los correligionarios. Sin embargo, no fue todo. Otro aliado también dio que hablar: a Luis Juez, una diputada de otra provincia le preguntó por cómo venía la mano y el cordobés lanzó “se jugó para perder y se perdió. Nunca más vamos a hacer una alianza con los radicales en estas condiciones”, escribió en un grupo de WhatsApp.

El acercamiento de Gill a Llamosas que miran desde El Panal

Desde el domingo pasado el intendente reelecto en Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, se convirtió en el objeto deseado a la hora de la foto peronista. Pasó con los funcionarios provinciales y nacionales que estuvieron en el Imperio del Sur, pero también con el gobernador Juan Schiaretti y el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, de todos esos contactos, hay uno que empezaron a mirar sobre el final de la semana desde el Centro Cívico y es el que se produjo entre Martín Gill, el secretario de Obras Públicas de la Nación, y el propio Llamosas. El intendente en uso de licencia de Villa María no tuvo un lugar en la foto principal arriba del escenario el domingo por la noche en Río Cuarto, pero siempre mostró buen diálogo con el riocuartense. Y es eso, precisamente, lo que observan desde El Panal a futuro.



Tensión en la reunión de la Provincia con los intendentes

Era sabido que el encuentro virtual de los ministros Facundo Torres y Diego Cardozo, de Gobierno y Salud, respectivamente, con los intendentes el viernes por la tarde iba a ser tenso. Y así se produjo, al punto que una fuente que siguió las alternativas del encuentro lo resumió en la noche del viernes: “se dijeron de todo”. El enojo de los dos funcionarios provinciales está relacionado con la movida que habían realizado algunos intendentes con anuncios de flexibilizaciones antes de la venia desde el Centro Cívico y así se lo hicieron saber. Con las aperturas, tampoco estaban de acuerdo algunos en las más altas esferas del Gobierno provincial y lo reconocieron apenas empezaron a barajarse. “Bueno, flexibilicen… si ustedes son los aperturistas…”, se sintió en uno de los principales despachos del Panal el viernes por la tarde. La respuesta de los intendentes -sobre todo los radicales- vino a partir del enojo por las habilitaciones en municipios PJ, como Río Cuarto, a partir de las definiciones electorales.

Se viene tiempos complicados para la Ciudad…

La frase la lanzó un funcionario municipal de la gestión que encabeza Martín Llaryora y asistió a las últimas reuniones clave que se produjeron en el Palacio 6 de Julio. “Se viene la peor época para los que gobernamos la ciudad: lluvias, calles inundadas, problemas históricos… arranca la parte de la gestión en la que nos van a pegar hasta debajo de las muelas. El tema es que algunos siguen en ‘modo Provincia’”, se quejó el funcionario. Dicen que en los barrios algunos están jugando tiempo de descuento o con varias amarillas encima, a una falta de la salida…

El PRO, entre la unidad y los que siguen mostrando los dientes...

Como anticipó PERFIL CORDOBA, una vez que empezaran a jugar los pesos pesados del PRO a nivel nacional, se iban a empezar a definir algunas cuestiones. Como, por ejemplo, lo que se conoció por parte de la Junta Electoral del PRO de definir la elección de interna para el 7 de febrero y el plazo de vencimiento de presentación de listas se fijó para el 14 de este mes. Bueno, algunos ven una chance de unidad y dejaron atrás el recorte de casi el 30% de los avales que habían presentado todos, aunque existen aquellos que no se bajan de la pelea. “La grieta, en muchos casos, sigue: con Soher (EL Sukaría) no hay principio de acuerdo, (Javier) Pretto salió a caminar la ciudad y eso no cayó bien, Pedro (Dellarosa) se sumó a los referentes de (Guillermo) Dietrich por necesidades mutuas, Laura (Rodríguez Machado) sigue jugando en soledad. También está la interna de la letra chica entre (Oscar) Agost Carreño y (Federico) Sarsfield; y la Juventud que lo impulsa a (Gonzalo) Torres, para un lugar en la Mesa Ejecutiva”, graficó un amarillo. “Esto termina así: se presentan las listas, en enero todo es Punta y en febrero se acuerda. No hay que hacer enojar a Horacio ni a Mauricio”, cerró.

De soldado de CFK a… ¿soldado de Schiaretti?

Uno que reapareció esta semana en el programa de televisión Jornada Política que se transmite en Carlos Paz fue el exintendente de Córdoba, Daniel Giacomino. Y el hombre, cuentan, está entusiasmado, al punto que dijo que “el año que viene le gustaría jugar dentro de Hacemos por Córdoba”. Es decir, con el schiarettismo. Pero lo hizo con exigencias, dijo que si en El Panal se acuerda con el kirchnerismo, no lo haría. Y se quejó porque dijo: "siento que el kirchnerismo no ha sido justo con la ciudad ni cuando yo era intendente con la lealtad yo tenía, me defraudaron en muchas cosas. Independientemente de eso, coincido en muchas de las cosas q llevaron adelante".