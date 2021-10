El acuerdo del acuerdo en Villa María

Se sabe, la ciudad del sudeste provincial está expectante por cómo se resolverá la disputa entre Martín Gill y Eduardo Accastello. El primero, intendente en uso de licencia, funcionario nacional y candidato a diputado del FdT; el segundo, reconciliado con el gobernador Juan Schiaretti, ministro de Industria y candidato a senador detrás de Alejandra Vigo. En las Paso, Gill fue a festejar ese pequeño triunfo PJ a Villa María, y ahora Schiaretti pidió hacer foco ahí: no quiere volver a perder ese mano a mano. Sin embargo, hay otra disputa y hasta ya hubo acuerdos. Que se tejieron para agradecer un respaldo previo. A ver, hace unos meses, Carlos de Falco y Julio Oyola, concejales del bloque de Gill en ese acuerdo que había con Accastello, decidieron manifestar su respaldo a HxC, la lista de Schiaretti. Difundieron ese respaldo y hubo agradecimiento. ¿Cómo? Había vacantes en los tribunales laborales de Villa María y algunos creen que hubo un llamado desde el Consejo de la Magistratura. El acuerdo fue bastante simple, para cubrir algunas de las vacantes pusieron primero a todos los jueces de conciliación y luego al hijo de uno de ellos. Pero quinto en el orden de mérito y no llegando al estándar en los antecedentes de puntaje quedó… ¡De Falco! Ah, y Oyola, conservó el poder del Banco de Córdoba para los juicios. Acuerdo de accastellistas en el Concejo, impacto en Tribunales.

“No quiere ser presidente”

“Mauricio no quiere volver a ser presidente. Olvídense de esa idea” dijo una persona que conoce mucho al expresidente Macri en el caluroso mediodía y tras el almuerzo de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Los pasillos del edificio ubicado en Rosario de Santa Fe estuvieron atestados de dirigentes de los partidos de JxC y muchos empresarios que saludaron a los candidatos de manera muy efusiva. En eso, la frase que lanzó la persona del PRO, coincidió con lo contado por otra persona del espacio amarillo y hasta por lo dicho por un radical. “Está más con la idea del rol de los expresidentes estadounidenses, la visión norteamericana. Quiere ser conferencista, dar charlas y a eso lo saben arriba los amarillos. Por eso están ordenados”, sentenció el hombre del radicalismo.



La UCR cordobesa en Ferro

El radicalismo empezó a recuperar mística. La elección en provincia de Buenos Aires, a pesar de la derrota de Facundo Manes ante Diego Santilli en las Paso, sirvió para que empiece a muscular el centenario partido. Y en la semana, el acto en Ferro revitalizó todo eso y tuvo concurrencia cordobesa. Desde Mario Negri, hasta Ramón Mestre, pasando por Dante Rossi, hubo dirigentes de todas las facciones. Cuentan, aquellos que siguieron las alternativas posteriores al discurso de Manes, que hubo codazos para llegar a la foto y varias reuniones: antes, durante y después del acto. La interna del partido para renovar autoridades empieza a jugar y las reuniones fueron para todos los gustos. Rossi, por ejemplo, mantuvo un encuentro con Gerardo Morales y con Ernesto Sanz, para la sorpresa de algunos que recordaron lo que el alfonsinista decía de ambos. Sin embargo, en una semana cargada por la presentación de un trabajo en torno a la inseguridad en los distintos barrios de Córdoba, con un flagelo que azota a muchos, Rossi hizo una escala en Buenos Aires para mantener distintas reuniones. Ah, Negri y Mestre van a jugar en la interna, y el respaldo no apunta al senador Martín Lousteau; más bien todo lo contrario: se viene el guiño a Morales.



La tensión en el PJ Capital, no afloja…

En los últimos días no cayeron bien las declaraciones de la candidata a diputada nacional por el FdT, Olga Riutort, que insiste con el acuerdo entre el gobernador Juan Schiaretti y el expresidente Mauricio Macri. Pero, en las últimas recorridas mediáticas, que Riutort haya señalado que se repartían las dos boletas juntas en el 2019 derivó en un enojo muy fuerte del viguismo. Sin embargo, no es el único motivo para enojarse que tienen varios en el peronismo de la ciudad. En los últimos días hubo reuniones de algunas seccionales y un acto el viernes que no contó con la presencia del intendente Martín Llaryora junto a las candidatas Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Quién sí estuvo fue el viceintendente Daniel Passerini, pero en el entorno de las candidatas de Hacemos por Córdoba no ocultaron las muecas por el faltazo del intendente. Es más, en el arranque de la semana están previstas otras actividades en la ciudad y cerca del intendente ya reconocen que no estará el titular del Palacio 6 de Julio.



Las idas y vueltas por las cloacas de Alberdi

El problema ambiental que se desató en Alberdi y Villa Páez por la situación de las cloacas complica y preocupa a varios. En la semana, el trascendido que filtraron desde la fiscalía que encabeza Tomás Casas, acerca de que había sido Aclade SRL, la empresa responsable del problema preocupó a más de uno. Desde la empresa que tiene como uno de sus gerentes a Adrián Cena, exfuncionario de Tránsito de la gestión de Ramón Javier Mestre, descartan haber sido quienes originaron el problema. Y admiten que, por lo menos hasta el viernes a la mañana, no habían sido convocados por la fiscalía de Casas. Igual, en horas de la tarde, un ‘arrepentido’ de la gestión anterior se animó a soltar: “fíjate las obras que se presentó en UTE (Unión Transitoria de Empresas) con Ciar…”. Ciar es la empresa de Luciano Merino, empresario dedicado a la obra pública que estuvo apuntado en la gestión del exintendente Mestre.



Cambios en los CPC de sudeste

Donde hubo cambios en la semana fue en los CPC de la zona sudeste de la ciudad. En realidad, se terminó ocupando un despacho que había quedado vacante desde hace un tiempo con la salida del director acusado de violencia de género, Sebastián de la Rosa, hasta hace unos meses a cargo del CPC Empalme. Ahora, lo que se terminó concretando es que Santiago Gómez, director del CPC San Vicente, se haga cargo de manera transitoria de ambos. Es decir, divida su gestión entre lo que ocurre en la San Jerónimo y controle también el despacho de la avenida Sabatini, un hecho que algunos consideran inédito de un director controlando dos CPC. Lo cierto es que, los conocedores de los pormenores del peronismo en la seccional 5ª y en la 12ª dicen que esto puede servir para tratar de apaciguar los ánimos que siempre estuvieron caldeados en el peronismo de esa parte de Córdoba. “Que el hombre venga un tiempo da tranquilidad y ayuda a contener a ‘las fieras’, por eso varios insisten con recordar que es transitorio. Igual, acá lo importante es que se active la gestión de Empalme”, dijo un conocedor de la zona que también recuerda que lo del anterior director, al menos en lo administrativo, no está saldado.