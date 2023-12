El año de los cordobeses campeones del mundo

Tras su consagración en Qatar 2022, los cordobeses campeones del mundo con la Selección argentina siguieron mostrando un gran nivel, tanto con la Albiceleste como en sus clubes. Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y Paulo Dybala siguen formando parte de la ‘Scaloneta’, han sido protagonistas durante 2023 en la élite del fútbol mundial e incluso dos de ellos aparecen entre los 100 mejores futbolistas del mundo.

El insaciable Julián Álvarez. El atacante originario de Calchín parece no tener techo. Año a año se supera. En la actualidad, es el único futbolista vigente campeón del mundo a nivel clubes y selecciones. Ganó todo lo que jugó, con tan sólo 23 años: tiene 15 títulos en su carrera y en este 2023 logró cinco. En Manchester City terminó el año siendo titular. Estuvo nominado al Balón de Oro y al The Best de la Fifa, además de ocupar el puesto 34 en la lista de los mejores jugadores del mundo que realizó la revista Four Four Two. El surgido en las inferiores de River, alcanzó este año los 89 goles y marcó en todas las competiciones en las que jugó. Como si fuera poco, en la final del Mundial de Clubes marcó dos goles y dio una asistencia ante Fluminense. El último gol lo hizo ayer, fue por la Premier League ante el Sheffield. En la ‘Scaloneta’ es el nueve titular, ganándole el duelo a Lautaro Martínez.

Un muro llamado ‘Cuti’ Romero. El ‘Cuti’ la sigue rompiendo. En la Selección nacional es indiscutido y en cada partido, parece, juega mejor. Ha sido figura en las Eliminatorias y ya se transformó en un referente. Y en Tottenham. “Creo que, ahora mismo, es el mejor defensa del mundo. Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar” reflexionó, nada más y nada menos, Lionel Messi en septiembre pasado. El central surgido de San Lorenzo de Córdoba, de 26 años, es clave para su equipo inglés, que llegó a estar puntero en la Premier durante esta temporada, aunque no la cierra de su mejor manera, debido a una lesión que lo margina por seis semanas. Además, según diversas publicaciones europeas está en el top ten de los mejores centrales del mundo.

Nahuel Molina Lucero sigue en ascenso. El lateral derecho oriundo de la localidad serrana de Embalse disfrutó de otra temporada consistente en el Atlético Madrid, mostrando sus funciones en ataque y defensa. Su nivel de juego ha sido, quizás, superior al mostrado el año anterior. Tanto es así que ocupó el puesto 99 en la lista de los 100 mejores futbolistas del mundo, según la prestigiosa revista inglesa Four Four Two. Además, recientemente, recibió el premio AS del Deporte 2023 como el mejor lateral de la Liga Española. Incluso, desde hace unos días hay tres equipos estelares de Europa que han iniciado gestiones para contar con sus servicios: Real Madrid, Chelsea y Juventus. Los tres clubes ya se mostraron interesados en adquirir al marcador de punta que en el fútbol argentino jugó en Boca, Rosario Central y Defensa y Justicia. El Atlético de Madrid lo tiene tasado en 70 millones de euros a modo de cláusula de rescisión. El embalseño tiene contrato con el ‘Colchonero’ hastael 30 de junio de 2027, aunque había intensiones de renovarle por una cláusula mayor.

Paulo Dybala y su particular 2023. La ‘Joya’ tuvo un año irregular por culpa de las lesiones. Pero cuando jugó marcó diferencias. El futbolista nacido en la localidad de Laguna Larga fue una de las figuras de la Roma en su camino a la final de la Europa League, que la perdió por penales ante Sevilla. Tanta fue su importancia que formó parte del equipo ideal del certamen continental. Más allá de que se había perdido los últimos tres partidos de su equipo, ayer sábado regresó tras su lesión ante su exclub: Juventus. Termina el 2023 siendo elegido el mejor jugador de noviembre en la Seria A italiana –en ese lapso hizo dos goles y dio tres asistencias– y en lo personal, lo culminó comprometiéndose con su novia Oriana Sabattini.