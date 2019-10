El banco de Bugliotti empieza a operar el año próximo con foco en las empresas

“En el 2001, cuando le vendí Libertad a los franceses y nos hicimos una tenencia importante de bonos surgió la necesidad de armar una sociedad de bolsa para administrar nuestra propia cartera. Siempre tuve la idea de abrir un banco… Mirá el tiempo que tuvo que pasar para lograrlo”, dice Euclides Bugliotti, presidente de Grupo Dinosaurio, después de que el Banco Central (BCRA) le otorgara la autorización (hace unos 15 días, aunque recién se conoció esta semana) para operar como banco.



El empresario debió pasar por un riguroso proceso de auditorías para lograr el aval. En el transcurso de ese tiempo, se buscó acortar el camino, adquiriendo una entidad en funcionamiento: Finansur apareció en el camino, pero la operación no se concretó. “Se va a llamar Banco Dino”, añadió Bugliotti, destacando que su hijo Martín estará en el día a día de la entidad bancaria.



“Si tenemos que marcar los hitos de lo que hoy es el banco, hay que mencionar tres: el primero, en 2001, cuando mi padre tomó la decisión y armó la sociedad de bolsa; el segundo, en el 2013, cuando veíamos que no se avanzaba en los trámites con el Central y se decidió crear FinanDino, lo que aceleró el proceso; y el tercero es ahora, cuando finalmente tenemos la aprobación”, sostiene ante PERFIL CORDOBA Martín Bugliotti, director titular de la entidad.



“Voy a ser el responsable financiero, aunque la estructura no se modificará respecto a lo que es hoy FinanDino. Esto significa que el presidente seguirá siendo Raúl Fernández, quien tiene una dilatada trayectoria en el sector financiero”, acotó Bugliotti hijo, de 34 años, añadiendo que su padre no formará parte del management de la entidad y que está previsto que el banco comience a operar formalmente el primer día hábil del año próximo.



Los proveedores, clave. Uno de los aspectos más relevantes a la hora de posicionar a Banco Dino estará relacionado con la gran cantidad de proveedores que posee Grupo Dinosaurio en todas sus unidades de negocio, principalmente con Súper Ma-Mi. Hoy, además de Finandino, el grupo cuenta con otra rama: Dinosaurio Bursátil, a través de la cual negocian con cheques de pago diferido y les otorga la posibilidad de llegar a empresas que acceden a líneas de financiamiento diferentes a las que ofrecen los bancos.



Se trata de un mercado que cobró relevancia en los últimos años ya que en general las tasas de descuento de los bancos sin subsidio oscilan el 70%, mientras que en el mercado van del 45% al 55%. “Queremos ser una banca de empresas y formar sinergias con todos los proveedores con los que trabajamos. El foco estará puesto en el consumo”, precisa Bugliotti, teniendo en cuenta que la empresa tiene más de 300 locales alquilados en los siete complejos que posee la empresa tanto en Córdoba como en Mendoza.



En ese sentido, está confirmado que Banco Dino contará con dos sucursales: una en Córdoba Capital (en el complejo de Rodríguez del Busto) y el restante en Alta Gracia. La apuesta de Banco Dino es lograr un rápido posicionamiento a partir de la experiencia ganada con Finandino.



En ese sentido, Bugliotti sostuvo que “vamos a hacernos fuertes en productos digitales, como plazos fijos online, que hoy funcionan bien. De hecho, el objetivo es duplicar la cantidad actual”. Sin embargo, uno de los mayores diferenciales estará ligado a la celeridad con la que realizarán trámites y otorgarán créditos.



“La cercanía será una de nuestras claves. Vamos a calificar a las empresas en 24 horas: tenemos una estructura pequeña pero ágil y no queremos caer en la burocracia que hoy deben enfrentar las pyme a la hora de ingresar a un banco”, agregó el ejecutivo.



La coyuntura. “Las tasas tienen que bajar”, dice, tajante, Bugliotti para que la “rueda vuelva a girar”. “No se puede seguir con este nivel de tasas tan elevado, no funciona nada. Las pymeestán asfixiadas y de continuar de esta manera, van a volar por los aires”, reseñó Bugliotti hijo, en línea con lo que expresó su padre hace unos días en declaraciones a un medio nacional.



“El Estado está para prestar, no para volcar la plata en Leliq”, añadió el ejecutivo, destacando que, si bien se tardará en superar la coyuntura actual, las posibilidades de crecer “siempre son importantes. Por ahora, está difícil”, completó.