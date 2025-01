El boom de técnicos argentinos en Perú tiene a cinco protagonistas cordobeses

En el fútbol peruano los entrenadores argentinos se han convertido en protagonistas indiscutidos. De los 19 equipos que compiten en la Primera División, 13 son dirigidos por técnicos nacidos en Argentina, lo que representa una clara tendencia en el torneo. Entre ellos, cinco son cordobeses: Carlos Desio, Fabián Bustos, Martín Cardetti, Walter Ribonetto y Cristian Paulucci, a quienes se suman Guillermo Farré, emblema de Belgrano, y Ángel David Comizzo, formado en Talleres. Más allá del número, que impresiona, el fenómeno no es casualidad.

La seriedad y el profesionalismo que caracterizan el trabajo de los entrenadores argentinos les han abierto puertas en distintas ligas sudamericanas. En Perú, la capacidad para gestionar grupos, implementar métodos modernos y adaptarse a contextos variados los convierte en piezas tentadoras para los clubes.

Carlos Desio, oriundo de Corral de Bustos, es el técnico de Asociación Deportiva Tarma. El DT, que tuvo un paso importante entre el 2015 y el 2017 por la estructura de inferiores de Talleres, desde el 2021 está en Perú: dirigió a Binacional, Sport Huancayo y Alianza Atlético. Este año con ADT, además, jugarán la Copa Sudamericana.

Fabián Bustos, de 55 años y surgido como futbolista en San Lorenzo de Córdoba, dirige Universitario. El hermano de Carlos ha hecho su carrera como DT en el exterior, dirigiendo en Ecuador y Brasil. Desde el 30 de diciembre de 2023 está en Universitario de Perú, con una destacada participación. “El trabajo de Bustos me pareció interesante la temporada pasada, encontró, desde mi punto de vista, un

equipo compacto y ya trabajado por Fossati, no tuvo que mover tanto y sólo le agregó algunos matices, como la solidez defensiva, que fue uno de los fuertes de Universitario la temporada pasada. Su trabajo fue bueno y se vio reflejado en el resultado a fin de año, ya que lograron ser bicampeones”, le contó a Perfil Córdoba Gino Varese, periodista de Movistar Perú, ATV Deportes y radio Exitosa Perú.

El ‘Chapulín’ Martín Cardeti, nacido en Alcira Gigena, dirige desde el 2011. Su carrera también ha sido en el extranjero, ya que dirigió en Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Colombia. El exdelantero de River fue uno de los últimos DT anunciados en el fútbol peruano: dirigirá a Comerciantes Unidos.

Por su parte, Walter Ribonetto, quien hasta hace unos meses fue el DT de Talleres, asumió en noviembre en Melgar. Para el oriundo de Corral de Bustos, de 50 años, será su segunda experiencia como entrenador de un equipo profesional.

Cristian Paulucci, nacido en Noetinger hace 51 años, se formó como entrenador en las inferiores de Belgrano. Esta temporada dirigirá Sport Boys. Antes, el exjugador de Juniors, dirigió en Universidad Católica de Chile, Real Manchego de España y Celaya de México.

En tanto, Farré tendrá su segunda temporada al frente de Sporting Cristal. Mientras que Ángel Comizzo dirige Atlético Grau desde agosto de 2023 y ahora aparece en el radar para afrontar ser el DT la Selección de aquel país.

¿Por qué tantos DT argentinos en Perú? “Lo primero es el tema de la admiración que se tiene acá por el futbol argentino. Sabemos que es muy superior al peruano y estamos lejos de replicarlo, más aún con los títulos que ganan a nivel internacional y sabiendo que es el fútbol de los actuales campeones del mundo. Creo que ello conlleva a tratar de traer a los mejores profesionales de dicho país”, explicó Varese, y agregó: “Esa es la razón principal de tomar tanto en cuenta al fútbol y la escuela argentina como la base de los equipos peruanos. El trabajo de muchos de ellos es bueno y en varios equipos se ven buenos resultados, lastimosamente el método de algunos no encaja con algunos equipos y no les va tan bien cuando vienen”.

Por su parte, Gabriel Casimiro, editor del diario Depor, analizó: “Esta gran afluencia de entrenadores argentinos en el país habla de que en Sudamérica los países que dominan la región son Argentina y Brasil. Acá se sigue mucho al fútbol argentino. Y da resultados en la mayoría de los casos. A Bustos le ha ido muy bien, salió bicampeón con Universitario y no me extrañaría que lo postulen en algún momento a la Selección de Perú. Hay una identificación del peruano con Argentina". Además, el periodista dijo que el pasado ciclo de Ricardo Gareca en la selección ayudó “pero es de destacar que en Perú siempre se apostó por los técnicos argentinos por su reputación”.

Finalmente, Michael Cordero, que trabaja en L1 Max –canal que transmite los partidos de la liga peruana–, sostuvo: “Siempre ha sido atractivo para Perú traer técnicos argentinos porque han dado resultados. Un ejemplo es Comizzo, que debutó en nuestro país en el 2013, en la U, y pudo lograr un campeonato. Y ahora el trabajo de Rondelli con Cusco es muy bueno, lo mismo con Desio”. En tanto, analizó el presente de Farré en Sporting Cristal y contó: “Se le fueron las figuras a Brasil y Europa y la dirigencia no ha sabido cómo tapar esos huecos, además de la lesión de Yosimar Yotum, su capitán. Farré no hizo un buen Clausura, pero lo salva el acumulado. Ahora tienen una tarea pendiente: Sporting Cristal no sale campeón desde 2020 y eso es mucho tiempo para este club”.

¿Cuándo inicia? La nueva Liga 1 2025 arrancará el viernes 7 de febrero y los argentinos tendrán un papel relevante.

CORDOBÉS HACIENDO HISTORIA. Fabián Bustos celebrando el bicampeonato con Universitario la pasada temporada, un hito sin precedentes.