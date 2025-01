Liga Profesional: la vuelta al fútbol en 33 días

La pelota vuelve a rodar en la Liga Profesional de Fútbol. Treinta y tres días después del epílogo de la anterior temporada -la definición del Trofeo de Campeones que Estudiantes de La Plata le ganó a Vélez Sarsfield, el pasado 21 de diciembre en Santiago del Estero-, retorna la acción a la máxima divisional de la AFA.

Las novedades serán la presencia de 30 equipos repartidos en dos zonas, las incorporaciones de Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, la reinstauración de los descensos (al menos, hasta nuevo aviso) y un formato que dividirá el año en dos torneos: Apertura y Clausura.

El puntapié inicial del calendario 2025 será el jueves 23 de enero, con la puesta en escena de cuatro partidos: Godoy Cruz-Rosario Central; Tigre-Vélez; Defensa y Justicia-Banfield; y Newell’s-Independiente Rivadavia.

GRUPO A: Aldosivi; Argentinos Juniors; Banfield; Barracas Central; Belgrano; Boca Juniors; Central Córdoba; Defensa y Justicia; Estudiantes; Huracán; Independiente Rivadavia; Newell´s; Racing Club; Tigre; Unión.

Belgrano será el primero de los equipos cordobeses que saldrá a la cancha. El viernes por la noche, El Pirata recibirá a Huracán de Parque Patricios en el Estadio Julio César Villagra, en el marco del Grupo A.

Un día después será el turno de Talleres e Instituto, ambos integrantes del Grupo B. La programación sabatina contempla la presentación del Albiazul ante San Lorenzo de Almagro, en el Nuevo Gasómetro, y el estreno de La Gloria como anfitrión de Gimnasia y Esgrima La Plata, en Alta Córdoba.

SIN CARAS NUEVAS. Recién al final de la pretemporada, el DT de Talleres Alexander Medina recibió novedades sobre refuerzos.

FOTO: PRENSA TALLERES

El Torneo Apertura constará de una fase inicial de 16 fechas, con un clásico (Belgrano-Talleres, 11° fecha) o emparejamiento (Unión-Instituto, 5° fecha) por fecha y una jornada de interzonales que se definió por sorteo (8° fecha: San Martín de San Juan-Belgrano; Talleres-Tigre; Argentinos Juniors-Instituto).

Luego habrá una segunda etapa de playoffs, con octavos de final, cuartos de final, semifinales y el juego definitorio programado para el 1 de junio. Se disputarán 255 encuentros en 130 días.

De los ocho clasificados de cada zona, los cuatro mejores tendrán la chance de sumar uno, dos o tres partidos de local (octavos de final, cuartos de final y semifinal) al pack vigente para asociados y abonados, que consta de un mínimo de ocho compromisos por semestre. La final del certamen se jugará en escenario neutral.

GRUPO B: Atlético Tucumán; Deportivo Riestra; Gimnasia; Godoy Cruz; Independiente; Instituto; Lanús; Platense; River Plate; Rosario Central; San Lorenzo; San Martín (SJ); Sarmiento; Talleres; Vélez Sarsfield.

Los siete últimos de cada grupo tendrán que afrontar un parate obligado entre el primer fin de semana de mayo y el segundo fin de semana de agosto, la fecha prevista para el inicio del Torneo Clausura.

En 2025, las competencias de la Liga Profesional de Fútbol (Apertura, Clausura, Torneo de Campeones y la postergada Supercopa Internacional 2023 que deben dirimir Talleres y River) se desarrollarán en simultáneo con la Copa Argentina, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias para el Mundial que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

LA ERA TROGLIO. Uno de los desafíos del nuevo estratega de La Gloria será recuperar la mejor versión de Damián Puebla. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Libre mercado

Después de un 2024 sin títulos, River y Boca salieron decididos a ‘romper el chanchito’. El Millonario destinó US$ 20 millones para darle todos los gustos (Martínez Quarta, Montiel, Driussi, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez… y siguen las firmas) al DT Marcelo Gallardo. No se quedó atrás el Xeneize, que invirtió la mitad de aquella cifra sólo para contratar a uno de sus caras nuevas, el mediocampista ex Independiente Alan Velasco.

Estudiantes de La Plata fue otro que pateó el tablero, en este caso ayudado por la abultada billetera de su nuevo socio, el magnate estadounidense Foster Gillett.

En ese contexto, Belgrano dio su propio golpe de escena, concretando la vuelta de Lucas Zelarayán. Talleres, el más remolón de los cordobeses en esta breve ventana de transferencias, anunció la contratación del delantero brasileño Rick Lima Morais a pocos días del debut.

River Plate, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, apuntalado por la billetera del magnate estadounidense Foster Gillett, son los clubes que más dinero invirtieron en el actual mercado de pases.

Entre los clubes de La Docta, Instituto fue el más rápido y activo, aunque también el más austero, haciendo un meditado recambio ‘pieza por pieza’ en su plantel profesional. En este caso, el entrenador Pedro Troglio asoma como el mejor refuerzo.

El Albiazul también sumó al mediocampista Joaquín Mosqueira (le pagó casi US$ 3 millones a Unión de Santa Fe), jugador que también interesaba a Independiente, Vélez y el propio Belgrano. Por el lado del Celeste, la expectativa es contratar antes del inicio del certamen a un volante central y un marcador central. El Albirrojo va en busca de un volante más, para cubrir la ausencia de uno de sus mejores valores de la temporada anterior, el juvenil Nicolás Dubersarsky, quien fue vendido al fútbol estadounidense.

MERCADO DE PASES

Belgrano

Altas: Lucas Zelarayán (Al-Fateh, Arabia Saudita); Elías López (Sarmiento de Junín); Julián Mavilla (Sportivo Las Parejas); Fausto Grillo (Universidad Católica, Ecuador); Tobías Ostchega (Independiente Rivadavia); Manuel Vicentini (Colón); Tiago Cravero (San Miguel); Tomás Castro (Mitre de Santiago del Estero).

Bajas: Esteban Rolón (Boca); Matías Marín (Unión Española, Chile); Alejandro Rébola y Juan Strumia (Chacarita); Pablo Chavarría (Racing de Nueva Italia); Gino Barbieri (Chaco For Ever); Gonzalo Lencina (Deportes Tolima, Colombia); Franco Rami (Aldosivi); Lucas Diarte (San Martín de San Juan); Martín Garnerone (Estudiantes de Río Cuarto); Agustín Colazo (Unión de Santa Fe); Rafael Delgado; Matías Suárez; Joaquín Novillo. Buscan negociar a Ignacio Chicco, Mariano Miño, Facundo Lencioni y Francisco Facello.

Entrenador: Walter Erviti (nuevo).

EL PRIMER BELGRANO DE 2025. Los que jugaron el partido amistoso con Wanderers de Montevideo. Arriba: Meriano, Leguizamón, Compagnucci, Espínola, Jara y Quignón. Abajo: Velázquez, Menossi, Reyna, Zelarayán y González Metilli. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Instituto

Altas: Francis Mac Allister (Argentinos Juniors); Matías Gallardo (Atlanta United, Estados Unidos); Nicolás Zalazar (Junior de Barranquilla); Elías Pereyra (Godoy Cruz); Emanuel Beltrán (Boston River, Uruguay); Alex Luna (Atlético de Rafaela); Matías Godoy (Estudiantes de La Plata); Jonathan Dellarossa (Chaco For Ever).

Bajas: Nicolás Dubersarsky (Austin FC, Estados Unidos); Jonathan Bay (Platense); Ignacio Russo (Tigre); Roberto Bochi y Giuliano Cerato (Aldosivi); Emanuel Bilbao (Atlético de Rafaela); Juan Cruz Argüello (Defensores Unidos); Brahian Cuello (Delfín, Ecuador); Víctor Cabrera; Matías Romero.

Entrenador: Pedro Troglio (nuevo).

REGRESO A LA GLORIA. Matías Godoy tendrá su segunda etapa como jugador de Instituto. Viene de desempeñarse en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde marcó el gol del triunfo en la final de la Copa Argentina 2024. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Talleres

Altas: Rick Jhonatan Lima Morais (Ludogorest Razgrad, Bulgaria); Joaquín Mosqueira (Unión); Nahuel Bustos (San Lorenzo); Augusto Schott (Newell´s).

Bajas: Ramiro Ruiz Rodríguez (Atlético Tucumán); Lautaro Morales (Lanús); Franco Moyano (Puebla, México); Tomás Kummer (Aldosivi); Joaquín Blázquez (Independiente); Lucas Suárez (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica); Emerson Batalla (Juventude, Brasil); Fernando Juárez (Platense).

Entrenador: Alexander Medina (sigue).

RICK LIMA MORAES. El delantero brasileño tiene 25 años y jugó las últimas tres temporadas en el Ludogorest de Bulgaria, donde convirtió 20 goles en 122 partidos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

AGENDA CONFIRMADA

1° FECHA

Viernes 24/1: Belgrano-Huracán (21:00).

Sábado 25/1: San Lorenzo-Talleres (17:00).

Sábado 25/1: Instituto-Gimnasia (19:15).

2° FECHA

Miércoles 29/1: Talleres-Independiente (17:00).

Miércoles 29/1: River Plate-Instituto (21:30).

Jueves 30/1: Racing Club-Belgrano (19:15).

3° FECHA

Domingo 2/2: Instituto-Vélez (21:30).

Lunes 3/2: Belgrano-Independiente Rivadavia (21:30).

Martes 4/2: Godoy Cruz-Talleres (19:00).

4° FECHA

Viernes 7/2: Banfield-Belgrano (17:00).

Domingo 9/2: Platense-Instituto (17:00).

Domingo 9/2: Talleres-Lanús (21:30).

5° FECHA

Martes 11/2: Belgrano-Aldosivi (21:30).

Jueves 13/2: San Martín (SJ)-Talleres (20:00).

Jueves 13/2: Unión-Instituto (22:15).

6° FECHA

Sábado 15/2: Central Córdoba-Belgrano (19:15).

Domingo 16/2: Talleres-Atlético Tucumán (21:30).

Lunes 17/2: Instituto-San Lorenzo (21:30).

7° FECHA

Viernes 21/2: Deportivo Riestra-Talleres (17:00).

Sábado 22/2: Independiente-Instituto (17:00).

Domingo 23/2: Belgrano-Defensa y Justicia (19:15).

8° FECHA

Viernes 28/2: San Martín (SJ)-Belgrano (22:15).

Sábado 1/3: Talleres-Tigre (21:30).

Domingo 2/3: Argentinos Juniors-Instituto (17:00).

9° FECHA

Domingo 9/3: Instituto-Godoy Cruz (21:30).

Domingo 9/3: Newell´s-Belgrano (21:30).

Lunes 10/3: Talleres-Rosario Central (21:15).

10° FECHA

Sábado 15/3: Sarmiento-Talleres (21:00).

Domingo 16/3: Lanús-Instituto (21:00).

Domingo 16/3: Belgrano-Barracas Central (21:00).