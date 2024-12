El CEO de Santex, Juan Santiago, es el Empresario del Año 2024

Punto a Punto premió una vez más a la comunidad empresaria de Córdoba reconociendo su labor en el desarrollo económico. El Empresario del Año ya es una tradición en el sector empresario y tiene por objetivo reconocer y destacar el trabajo que realiza el empresariado en la provincia.

El premio de “El Empresario del Año y los Mejores del 2024” se realizó en el Hotel Quinto Centenario y contó con la presencia de más de 400 personas, entre hombres y mujeres de negocios, personalidades del ámbito de la política y de la justicia.

Ya pasada la medianoche, y luego de la entrega del Premio Trayectoria Punto a Punto de Oro a Raúl Hermida, llegó el momento de anunciar el nombre de El Empresario del Año: Juan Santiago, el CEO de Santex.

“Quiero comenzar agradeciendo de corazón a quienes me votaron. Es un gran honor recibir este reconocimiento, y más aún cuando viene de mis pares. No hay nada más gratificante que sentirse valorado por aquellos que comparten esta pasión por emprender y construir”, sostuvo Santiago y agregó: “En todo proyecto siempre hay una cara visible, pero detrás hay un equipo enorme de personas que lo hacen realidad. Este premio no es sólo mío, es de todos los que, con su trabajo, compromiso y creatividad, han sido parte de este camino”.

Luego, sostuvo que quería “extender una invitación a todos los que estamos aquí: pensemos más allá de lo inmediato. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de contribuir a mejorar el mundo, de arreglar las cosas que podemos cambiar. Desde Córdoba, podemos generar un impacto no sólo económico, sino también social y ambiental. No nos quedemos en dar trabajo, que es importante. Vamos más allá”.

El CEO de Santex aprovechó el momento para dedicarle unas palabras y recordar a José Porta, quien recibió este premio en 2007. Cerró su discurso diciendo: “Sigamos trabajando juntos para que Córdoba esté en el mapa, no sólo como un polo empresarial, sino como un ejemplo de compromiso, innovación y responsabilidad”.

Los otros ternados para el rubro “Empresario del Año” fueron Ivana Cavigliasso, de Prodeman y Sebastián Parra, de Familia Parra.

Todos los ganadores del 2024:

-Empresario del Año: Juan Santiago (Santex)

-Premio Trayectoria Punto a Punto de Oro: Raúl Hermida

-Empresa del Año: Manfrey

-CEO del Año: Patricio Pie Martín (SOS Red de Asistencia)

-Joven Ejecutiva del Año: Tania Paván (Pintecord)

-Pyme del Año: Inforest

-Empresa Tecnológica: Kinetic

-Entrepreneur del Año: Virginia Els (Farfalina)

-La Startup del Año: Dillo

-El Emprendimiento del Año: Greenpark (Grupo Betania)

-CFO del Año: Jesica Corro (Ayi Group)

-Empresa Exportadora del Año: Pastas Bettini

-Empresa Sustentable del Año: Punto Lombriz

-Empresa de Agroindustria: Alican

-Empresa de Gestión de Capital Humano: Helacor

El evento, organizado por Acacia Eventos, contó con la presencia de importantes marcas que se sumaron al Empresario del Año como Baic – Center Córdoba, Foton-Córdoba Truck, Evoltis, Constructora Elementos, Córdoba Emprendedora, Max Energía, Pueblo Nativo, Global Think Technology, Semtraco y EMG.