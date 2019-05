“El Colegio de Abogados hoy está desprestigiado”

“En la actualidad, no se está encarando una relación de manera adulta entre el Colegio de Abogados, el TSJ y el Ministerio de Justicia. Por el contrario, existe una actitud genuflexa con estas instituciones, cuando realmente lo que debería hacerse es lograr un diálogo maduro para que todas las partes comprendan que formamos parte de la misma maquinaria, que es lo que consume el ciudadano”.



La definición corresponde a Mariano Jándula Torres, candidato a presidente de Espacio Independiente (Lista 27) que se presentará en las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de junio en el Colegio de Abogados. En ese sentido, precisó que “la relación con el TSJ es distante, fría, casi nula. Nos tenemos que sincerar: el problema de la Justicia es compartido y entre los dos tenemos que definir cómo salimos adelante. Hay que armar un programa en conjunto para ir mejorando, y superar la relación actual: yo te tiro piedras, vos me las devolvés, con un diálogo inexistente que lo que único que hace es profundizar el problema”.



El profesional, quien en la entrevista estuvo acompañado por Jimena Rodríguez Urizar (candidata a vicepresidenta), Javier Páez de la Torre y Florencia Bezzone, destacó que el Colegio viene “de una misma línea política” que ya lleva ocho años en el poder (cuatro años de Alejandro Tejerina y otros tantos de Héctor Echegaray), donde “no se percibe una defensa al abogado litigante.



Por el contrario, se nos ha privado de elementos para desarrollar mejor la actividad y esto, en definitiva se ve reflejado en el funcionamiento de Tribunales”.



—¿Qué los motivó a creer que pueden imponerse en las elecciones?

—Acá lograron polarizar Tejerina y Echegaray en una especie de River-Boca, pero hoy esa relación no es buena. Hay un espacio mayoritario en la abogacía de Córdoba que litiga en silencio todos los días y que ha perdido el interés de participar en los períodos eleccionarios. Lograron que haya un desinterés absoluto de parte de la mayoría de los abogados.



—¿Cuántos abogados están en condiciones de votar y cuántos lo hacen?

—De los 12.000 abogados registrados, en la última elección votaron poco más de 5.000. Es un porcentaje muy bajo. “No me sirve para nada”, dicen los abogados. Formamos parte de un grupo de gente que está cansado de eso: las riendas las tienen que tener los abogados litigantes y estamos más que conformes con la reacción de los profesionales, que quieren participar y se han sumado a la agrupación para trabajar de manera activa.