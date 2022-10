El contrabajista Cristian Andrada editó su quinto disco

Cuando pase el tiempo y veamos a la distancia esta etapa del jazz cordobés, será recordada como la primera que tiene una camada de compositores con temas propios. El notable contrabajista Cristian Andrada es parte de esa generación que, desde hace casi 15 años, viene impulsando la edición de discos con material de autoría propia. Acaba de sacar el estupendo ‘Fuera del remanso’, su primer trabajo en formato de trío, junto al pianista Eduardo Elía y al baterista Luis Barzola. El disco fue grabado el 20 de agosto de 2021 en el Teatrino de la Universidad Nacional de Villa María y editado por el sello marplatense ICM. Está disponible en: https://cristianandradatrio.bandcamp.com/album/fuera-del-remanso

Andrada, en modo introspectivo. Para este nuevo trabajo, el contrabajista eligió por primera vez el formato trío con dos músicos con los que se conoce de memoria y toca a menudo. Prescindió así del acompañamiento de un instrumento melódico (saxo o trompeta) o de la guitarra, como aporte armónico. El resultado es un estupendo material que lo encuentra recostado sobre una vertiente más introspectiva que en discos anteriores, excepto en el caso del caliente ‘Un pez, un árbol’, un típico tema suyo con un sonido decididamente be-bop. Respecto de esta primera experiencia grabada en trío, Andrada dice: “Si bien tocamos siempre con estos músicos, nunca lo había hecho con mis composiciones. En general, siempre lo usamos en alguna medida como un grupo de estudio, en el que tocamos standards o probamos algunos de nuestros temas”. Y justifica: “Por eso decidí grabar en trío, sobre todo para tener un cambio tímbrico en comparación a los otros discos”.

El quinto disco del contrabajista lo encuentra en una especie de plenitud musical plasmada en ocho temas propios además del clásico What is this thing called love, un estándar del género compuesto por el histórico pianista Cole Porter.

En general, el material tiene un tono más introspectivo que discos anteriores del contrabajista. El propio Andrada dice que eso se debe “no solo al formato instrumental, sino también al tipo de composiciones elegidas que, en su gran mayoría, son temas tranquilos como ser baladas y hasta algunos valses”.

Las variantes compositivas. Andrada siempre ha manifestado disfrutar mucho de la composición. Al consultarle sobre las diferencias compositivas entre escribir para un trío y hacerlo para un quinteto o sexteto, el contrabajista explica: “En el trío solamente tenes dos instrumentos melódicos que serían el contrabajo y el piano. Entonces, las posibilidades de repartir melodías son mucho más acotadas y también, obviamente, por las características de los instrumentos. Cuando uno escribe para saxo o guitarra, algunas cosas pueden funcionar muy bien desde el punto de vista compositivo, pero quizás eso, trasladado al piano, por ejemplo, no funciona”. “Entonces, hay que pensar la composición desde el trío y sus posibilidades”, concluye Andrada.

Consultado sobre qué diferencias hallaba con discos anteriores, dice: “Me parece que no hay un cambio tan grande en cuanto a la dirección que le doy a las composiciones respecto de los discos anteriores. Si bien éste puede ser un disco más calmo, por ser en trío, me parece que se diferencia de los otros más bien por el tipo de composiciones que elegí, al haber incluido más baladas quizás, o temas tranquilos”. “Pero en cuanto a la manera de escribir creo que no hay tantas diferencias con los discos anteriores”, remata.

A menudo, suele resultar interesante saber qué referentes musicales actuales o anteriores tiene un compositor. A este respecto, Andrada dice: “Creo que los músicos vamos cambiando en cuanto a la elección de nuestros referentes musicales. En este momento, estoy escuchando mucho a Thomas Morgan y Drew Gress en el contrabajo y, en cuanto a las composiciones, voy escuchando muchos discos al mismo tiempo y trato de quedarme con lo que me gusta de cada uno”. “Creo que en este momento no tengo un artista definido en el cual me pueda apoyar para decir que voy por ese lado; creo que voy eligiendo un poco de todo y saco lo mejor de cada uno de los distintos artistas”, completa el contrabajista.

Presentación en vivo. El material de ‘Fuera del remanso’ será presentado el 12 de noviembre, en el pub Medio Tono de Anisacate (a la vera de la Ruta 5, en el acceso al pueblo del Valle de Paravachasca), mientras que el 17 de diciembre sonará en Paraphernalia, disquería especializada en jazz en la ciudad de Rosario.