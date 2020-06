El Cuciuffo de Talleres y Belgrano

El 17 de septiembre de 1978, en un partido que Huracán de barrio La France enfrentó a Lavalle por la 12ª fecha de la Liga cordobesa, a los 30 minutos del segundo tiempo un juvenil ruludito de 17 años se presentaba en Primera reemplazando a Jorge Guyón. El debutante era nada más y nada menos que José Luis Cucciufo, que ocho años después se consagraría campeón del mundo con la Selección argentina en el inolvidable México ’86.

Cuciuffo fue un producto genuino de las canchas cordobesas. Sacrificado, guapo y talentoso. Que supo de adversidades y superaciones; y así se hizo un nombre en el fútbol mundial. Y esas cosas del destino, jugó en Talleres y en Belgrano, y en ambos es muy querido.

Inicio albiazul. ‘Cuchu’ se destacaba en la Liga Cordobesa con la casaca del ‘Luminoso’ y en un partido ante los albiazules, donde su equipo goleó 4-0, la descoció. Y los de barrio Jardín tomaron nota; y al tiempo se lo adquirieron. Pero era un juvenil y entonces lo cedieron a préstamo a Chaco For Ever para que jugara el Nacional de 1980. En tierras chaqueñas tuvo un gran nivel y rápidamente retornó a la “T”. Con Ángel Amadeo Labruna como entrenador tuvo grandes actuaciones en Talleres, donde jugó 43 partido y convirtió un gol, y saltó a la consideración en todo el país. Tan es así que desde Talleres se fue a Vélez Sarsfield.

Como dato anecdótico, en 1981 no sólo fue noticia por su rendimiento como defensor, sino que también como arquero. Sí, leyó bien. En aquel año Talleres sufrió en dos partidos distintos, ante Newell’s y Guaraní Antonio Franco, la expulsión de sus arqueros, Oscar Quiroga y Héctor Baley, respectivamente, y Cuciuffo se puso los guantes y metió un par de atajadas recordadas. Incluso, en Boca también atajó (y muy bien) en un partido que Hugo Gatti se lesionó.

Cierre celeste. En 1993 Cuciuffo, ya campeón del mundo, regresó de Europa, donde había estado militando en el fútbol francés. Y su retorno al país fue en Córdoba, en el Celeste.

Su hijo Emiliano recordó en PERFIL Córdoba: “Yo me hice hincha de Belgrano cuando mi papá fue a jugar a Belgrano. Recuerdo cuando jugó ante el Newell’s de Maradona, porque salí a la cancha con mi viejo”.

No pudo disfrutar mucho tiempo de vestir la camiseta del ‘Pirata’, ya que una operación de meniscos lo terminó alejando del fútbol profesional. En el club de Alberdi sólo jugó 14 partidos y marcó dos goles. A propósito, Emiliano narró: “Él no se retiró muy bien, quedó un poco dolido, renegó mucho con ‘Chichin’ Ledesma, porque no le pagaban y mi papá defendía mucho a sus compañeros. Renegó mucho. Mi papá junto al ‘Pampa’ Rosané peleaban por los compañeros y me acuerdo que tuvo varios encontronazos con Ledesma... Encima estaba jugando sin meniscos, tenía la rodilla cuatro puntos y el médico del club le dijo que tenía que operarlo, que le iba a dejar la rodilla ocho puntos y podía jugar un año más. Él estaba en duda, pero lo convencieron y se operó. Y lo operaron muy mal, no se recuperó y tuvo que dejar el fútbol por una mala praxis. Él quedó muy dolido, pero no resentido con Belgrano”.

A propósito del retiro en Belgrano, durante muchos años se dijo (y escribió) que José Luis Cuciuffo se retiró en Belgrano porque era hincha del ‘Pirata’. La realidad es que era fanático de Boca; y de Córdoba siempre declaró que era “de Huracán”.

¿Cómo jugó en Talleres y Belgrano? “En Talleres, Vélez, Boca y Belgrano, generalmente fue zaguero central jugando en zona. No había manera de ganarle mano a mano”, lo supo describir el periodista Eduardo Eschoyez que le siguió toda la carrera desde aquel origen ‘luminoso’.

Se ganó un lugar indiscutido

Cuciuffo llegó a México ‘86 como alternativa, no como titular. En el debut ante Corea del Sur no estuvo en el once inicial. No obstante, no se quedó con sólo formar parte del plantel. Quienes lo conocieron de cerca le rescatan siempre como una de sus cualidades una gran perseverancia; y en ese marco, logró ganarse un lugar en el Mundial. Y ya en la segunda fecha jugó su primer cotejo desde el inicio en el empate 1-1 ante Italia. Y no salió más. El técnico Carlos Bilardo lo tuvo como pieza fundamental de la estructura defensiva, y terminó jugando seis de los siete encuentros mundialistas del campeón. Es más, en la final ante Alemania en el Azteca tuvo una destacada labor, proyectándose por el sector derecho y haciéndole difícil el juego a los volantes germanos. Y terminó dando la vuelta olímpica siendo clave en la obtención del título.

Clubes donde jugó: * Huracán (Cba)

* Chaco For Ever

* Talleres

* Vélez

* Boca (*)

* Nime Olympique (Francia)

* Belgrano

(*) Con Boca obtuvo dos títulos internacionales: Supercopa y Recopa Sudamericana.

Se fue temprano

El 11 de diciembre del 2004 José Luis Cuciuffo falleció a los 43 años. Había concurrido con a cazar en un campo ubicado en Bahía San Blas, cerca de la ciudad de Carmen de Patagones. En ese momento ejercía como director técnico del club 24 de septiembre de Arroyito.