El delasotismo impone una efeméride peronista que incomoda a Llaryora y hará un acto homenaje

El movimiento obrero de la provincia, junto a otras organizaciones justicialistas, buscan imponer una nueva efeméride en la provincia al cumplirse 25 años desde que José Manuel De La Sota y Juan Schiaretti lograron ganar en las elecciones.

“El primer gobierno peronista desde la vuelta de la Democracia” es un acto que incomoda en el Panal. Se concretará el viernes a las 17 en la sede histórica de la CGT y aún no hay luz verde de la presencia de Martín Llaryora.

Quien sí dijo presente es el intendente de la capital, Daniel Passerini. Junto a la diputada nacional Natalia De La Sota, el líder sindical José Pihen -además dueño de casa- y el Padre Bustamante de Villa María, serán los principales oradores del acto.

La intención es reunir en una actividad conjunta a todas las líneas internas del partido. “Demos comprender que, sin esa victoria de la cual se cumplen 25 años, hoy no estaría ninguno ocupando los lugares que gozan”, remarcó uno de los organizadores aclarando que “no se trata de un mensaje por elevación a nadie o a todos”.

Mañana se realizará un acto en la casa histórica de la CGT, organizado el movimiento obrero Peronista que encabeza “Pepe” Pihen y en calidad de coorganizador está el Ateneo peronista con compañeros de la capital y de distintas corrientes. Pero varios gremios ya dijeron que no asistirán, entre ellos "la 62".

Fueron Invitados intendentes, legisladores, concejales, funcionarios y dirigentes del movimiento obrero y justicialistas. Alejandra Vigo no está en el país, será otra de las ausencias, pero estarán sus emisarios: el secretario municipal Raúl La Cava y el ministro Paulo Cassinero, entre los más importantes. Otra funcionaria que también será parte es Claudia Martínez. Se espera la confirmación de Alicia Pregno, la ex vicegobernadora de De La Sota.

“No es un evento para el delasotismo sino para todo el peronismo. Intendente de distintas corrientes, muchos del gran Córdoba ya dijeron que vienen. Juan Panicelli de Tirolesa, Silvia Mansilla de Obispo Trejo, Mario Rivarola de Embalse, Marcos Fei de Malagueño, Carlos Oviedo de Cura Brochero”, se apresura a nombrar algunos uno de los convocantes.

Será un acto político. Obviamente se discutirá el rol del Justicialismo en estos 25 años. Se destacarán las principales obras y lineamientos que dejó el ex gobernador. Seguramente Javier Miliei y la realidad política-económica estará presente. Algunos dejan trascender que Martín Llaryora no quiere ser parte para que no “afectar la gestión”.

O quizás haya que buscar las explicaciones en la construcción que está haciendo Llaryora de su propia historia en la provincia. Como destaca Yanina Passero en Letra P: menos cordobesismo y más partido cordobés.

Cada uno de los protagonistas que fueron elegidos como los responsables de los discursos cambiaron sus vidas con la presencia de De La Sota. Quizás se utilice la imagen del exmandatario para mandar duros dardos a la administración nacional y se buscará consolidar lo que se hace en la provincia.