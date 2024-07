Juan Schiaretti descarta el 2025 para fortalecer el armado nacional de Hacemos por la Argentina

El armado nacional de Juan Schiaretti ya comenzó a tomar velocidad. “Hacemos por la Argentina” estrecha vínculos con los gobernadores de la Región Centro -la franja productiva- y comienza a profundizar reuniones con Maximiliano Pullaro, quien por constitución no tendría la posibilidad de ser reelecto en su provincia, Santa Fe.

En el caso de Rogelio Frigerio, el gobernador entrerriano, seguramente pesará la relación con el expresidente para construir algo con el cordobés a futuro, aunque todo dependerá como decante la “revitalización” que busca el fundador del Pro. Los caminos de Schiaretti y Mauricio Macri se volverán a cruzar, pero ahora como rivales.

Así mismo, aseguran que trabajan en equipo con Martín Llaryora, de la misma manera que hacía el tándem Shiaretti-De La Sota: “él gobierna y nosotros construimos”, indican y corrigen las versiones: “es temprano para nombres, tenemos una muy buena relación con Pullaro y un excelente diálogo con Frigerio”.

"Una moneda le vamos a sacar": polémica por el comentario de Luis Juez sobre una sanción judicial

En la actualidad se está terminando de conformar la plataforma nacional. De los cinco distritos con personería que exige la ley ya cuentan nueve. “Lo estamos logrando, llegando a nueve provincias, que terminarán siendo el partido nacional”, describen como la primera etapa del plan que trazó Schiaretti. La cuentan que hacen los entusiasma, podrían superar por amplio margen al kirchnerismo y dejarlo como un partido local o, quizás provincial.

El “gringo” se reúne con todos los que puede. Ya trascendieron reuniones con gobernadores, con el presidente del bloque de diputados “Hacemos Coalición Federal”, línea directa con Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Hasta con quien fue el armador nacional de Javier Milei, Carlos Kikuchi.

“Se pueden dar, de acá al 2025 o 2027 alianzas y sumatorias de todo tipo. Nosotros queremos construir una alternativa. Nos juntamos con todos los peronistas no kirchneristas, radicales no mileistas y gente del Pro no mileistas. Lo que no hayan cruzado el Jordán”, aseguran.

Los siete puntos de la última elección nacional es el empujón que lo lleva a “poner ladrillo por ladrillo en las próximas elecciones”. Todavía no es momento de pensar en nombres y en candidaturas. Ya descartan ir como candidato en CABA, como trascendió hace unas semanas.

Vidal sobre el futuro del PRO: “Una fusión significa que el partido que se fusiona desaparece, se disuelve”

“Que Juan (Schiaretti) sea candidato en la provincia lo limita como dirigente nacional, no se puede hacer campaña en Córdoba y estar acompañando a sus figuras en otros distritos”, reflexionó uno de los hombres de la mesa chica del exmandatario.

El 2025 tendrá nuevamente una avenida del medio, pero esta vez pronostican que mucho más ancha.