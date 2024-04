El día que ‘Cachi’ Zelaya le ganó a la Roma de Caniggia

Existen partidos que, por pequeños detalles, quedan grabados para siempre en la memoria colectiva y parecen eternos, donde se entrelazan historias dentro de la historia. El fútbol es particular por esta posibilidad de que permanentemente el duelo de David y Goliath se hace realidad. Y uno de esos juegos, con las características planteadas, se disputó hace 30 años en Tucumán y el héroe terminó siendo un futbolista muy ligado al fútbol cordobés: José Alfredo ‘Cachi’ Zelaya.

La memoria nos hace viajar a mayo de 1994. La B Nacional estaba en su etapa más caliente, pero el resto de los torneos del mundo ya habían concluido, debido a que se acercaba la Copa del mundo a disputarse en Estados Unidos.

Roma y Napoli de Italia se encontraban de gira por el país y habían organizado un cuadrangular ante San Martín y Atlético de esa provincia. En el ‘Jardín de la República’ estaban revolucionados, porque en el club de la capital italiana jugaban estrellas del calibre de Claudio Paul Caniggia, Aldair, Sinisa Mihajlovic y Giuseppe Giannini.



“Me acuerdo que fue un partido que se armó de repente, porque a nosotros nos avisaron después de terminar un partido del campeonato. Jugamos un viernes por la noche y nos dijeron que había un cuadrangular a los dos días. Primero jugaron Napoli y Atlético y ganaron los italianos (2-0), y después nosotros contra Roma, que tenía varios jugadores de Selección”, rememora el ‘Cachi’ en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Mientras intenta recordar se ríe a cada rato, porque en ese momento no había tomado real dimensión de lo que luego sucedería.

El partido se jugó en La Ciudadela, el lunes 7 de mayo de 1994. El estadio estaba lleno, incluso fue transmitido a nivel nacional por ATC. El comentarista de ese juego era el controvertido exfutbolista José Sanfilippo. El ‘Pájaro’ Caniggia, lesionado, vio el partido desde la platea. “Me acuerdo que jugó un rato Aldair, el brasileño, que un mes después fue una de las figuras de Brasil campeón del mundo. Cuando entramos a la cancha ya lo tomamos como algo importante, y lo ganamos. Ellos pudieron haber marcado un gol y me acuerdo que nosotros habíamos errado un gol clarísimo. Después llegó mi gol y se fueron consumiendo los minutos. Ganarle a un equipo tan importante realmente fue una alegría bárbara”, cuenta quien fuera el héroe de esa jornada mágica, que por entonces tenía 25 años de edad y un par de años después llegaría a Córdoba para convertirse en ídolo de Talleres.



El gol del 1-0 fue marcado a los 28 minutos del primer tiempo. Los italianos salían desde el fondo y Mario Jiménez robó la pelota, la tiró larga para Zelaya, quien definió como un “fuori clase”. Pasó el tiempo, pero el ‘Cachi’ todavía lo tiene grabado en la memoria y también en un viejo VHS. “Fue una pelota que recuperamos en el mediocampo, Jiménez es el último que la agarra, ellos jugaban al achique todo el tiempo, y cuando achicaron, Jiménez tiró la pelota al vacío. Yo venía corriendo y sentía que me perseguían a punto de alcanzarme, todavía faltaba un poco para acercarme al arquero, así que decidí pegarle de entrada, porque si la tocaba de vuelta me atrapaban. Le pegué tres dedos al segundo palo y se colgó, no al ángulo, pero sí bien arriba”, describió Zelaya. La memoria intacta. Actualmente ese partido se puede ver completo en YouTube y se puede apreciar que apenas el delantero patea, Sanfilippo exclama: “¡Golazo!”.

“No lo podíamos creer. En medio del partido nos mirábamos y decíamos ¡¿qué hacemos acá, ganándole a la Roma?!”, recordó tiempo atrás ‘Cococho’ Jiménez, que era el capitán de ese equipo, en el programa “Fuimos Héroes”, emitido por Fox Sports.

En realidad, nadie lo podía creer. “Fue una noche bárbara. Los hinchas gozaban a los de Atlético, que habían perdido con el Napoli”, relata el ’Cachi’, al tiempo que acota que en ese equipo estaba Ramón Galarza, exdefensor que vistió las camisetas de Talleres e Instituto en Córdoba. “A mí me sacaron creo que faltando 20 minutos para que termine el partido y por eso no pude cambiar ninguna camiseta. Pero sí el ‘Bomba’ Scime le cambió la camiseta a Aldair”, señaló. De todas formas, el momento cuando el Pájaro Caniggia le entregó el trofeo a Zelaya quedó inmortalizado.

Los recuerdos y las anécdotas se multiplican a medida que pasan los años. San Martín se vistió de David, le ganó 1-0 a la Roma, con aquella inolvidable conquista del ‘Cachi’, quien hoy confiesa: “Creo que fue uno de los goles más importantes que hice. Y fue en un amistoso”.

¿Qué hace el ‘Cachi’ hoy?

El exgoleador vive en Tucumán. No está ligado al fútbol, pero sigue viendo los partidos. “Hice algunos negocios y vivo de lo que pude juntar cuando jugué al fútbol”, contó. Y más allá de que esté en su tierra natal, siempre anda por Córdoba, donde fue feliz y dejó una huella imborrable entre los hinchas de Talleres. “En las vacaciones estuve en Córdoba, donde la paso bárbaro, voy y no quiero volverme más”, narró. En Talleres, Zelaya se desempeñó en dos períodos: entre 1996 y 1999 jugó 119 partidos y convirtió 49 goles. En el ’98 ascendió a Primera tras ganarle la final a Belgrano. Luego, volvió al club de barrio Jardín para jugar la temporada 2000-2001, donde jugó 16 partidos y convirtió dos goles. En toda su trayectoria, disputó 412 partidos y convirtió 146 goles.

Formaciones

San Martín: Claudio Ibarra, Mario Jiménez, Ramón Galarza, Gustavo Rescaldani y Carlos Sansone; José Maná, José Montelongo, Ricardo Solbes y Daniel Bini; Carlos Scime y José Alfredo Zelaya.

DT: Horacio Bongiovani.

Roma: Andrea Pazzagli; Walter Bonacina, Luigi Garzja, Sinisa Mihajlovic y Silvano Benedetti; Daniel Berretta, Antonio Comi, Giussepe Gannini y Giovanni Piacentini; Ruggiero Rizzitelli y Maximiliano Cappioli.

DT: Carlo Mazzone

Gol: 27’ Zelaya.

Expulsado: 88’ Rizzitelli, por empujón al árbitro

Árbitro: Francisco Lamolina