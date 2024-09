“El éxito de Colapinto será participar, no cometer errores y si es posible terminar las carreras”

Raúl Barceló, el periodista cordobés que conoce más de cerca el mundo de la Fórmula 1, admite que lo sorprendió la decisión de la escudería Williams Racing de confiarle su segunda butaca a Franco Colapinto por el resto de la actual temporada.

El pilarense, que oficiaba como piloto de pruebas, fue designado compañero de equipo del tailandés Alexander Albon para las próximas nueve carreras, y su ascenso representa el retorno de un piloto argentino a la elite del automovilismo internacional después de 23 años, tras la experiencia de Gastón Mazzacane en los campeonatos 2000 y 2001.

“En lo personal la noticia fue una sorpresa, aunque quizá no tanto como para el público en general. El chico ya había tenido la chance de hacer una prueba oficial un mes y medio atrás, y el rumor de un cambio ya estaba rondando desde hace tiempo”, sostiene el comunicador sobre el reemplazo del estadounidense Logan Sargeant, quien no sumó puntos en 15 fechas. “Estaba claro que el tipo no podía durar, porque venía cometiendo muchos errores. Una cosa es salir último todas las veces y otra es protagonizar accidentes en forma reiterada, lo cual cuesta mucha plata”, puntualiza.

“A Franco se lo notaba bastante optimista cuando le preguntaban sobre la chance de llegar a la máxima categoría, y eso me llamaba la atención. Quizá ya sabía algo, porque él es una persona muy mesurada y prudente, por lo que uno puede apreciar en sus apariciones públicas y por lo poco que lo he podido tratar, ya se fue muy chico a Europa”, señala Barceló.

El periodista de Alta Gracia asegura que la prensa internacional “no lo tenía en cuenta” a Colapinto, y que “se asombró mucho” cuando Williams confirmó a nuestro compatriota para los Grandes Premios de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. “Había dos o tres nombres que podían llegar a estar en el banco de suplentes, y la gran mayoría apostaba por Mick Schumacher, el hijo de Ralf, quien ya había corrido en la categoría, aunque sin destacarse”, dice.

“El director deportivo de Williams (Sven Smeets) decidió tomar otro camino, seguramente apostando por la juventud”, añade el especialista. “Como en todos los deportes, las edades van bajando y hay cada vez más casos de gente joven en el primer nivel de competencia, pero no es algo habitual en la Fórmula 1”, apunta sobre los 21 años del piloto bonaerense.

AQUÍ ESTÁ EL PILOTO. Con 21 años, el pilarense Franco Colapinto fue confirmado por Williams para las últimas nueve carreras de la temporada. De este modo, Argentina recupera presencia en la F1 luego de 23 años. /// FOTO: PERFIL CÓRDOBA

“Una enorme chance”

“Al análisis hay que separarlo dos bloques”, afirma Barceló al hablar de las expectativas que genera la presencia de Colapinto en la categoría más expectante de los deportes mecánicos. “Franco es un chico muy joven, que se está abriendo camino y que ahora tiene una enorme chance para seguir aprendiendo. Los argentinos tenemos una historia relacionada con la Fórmula 1 que nos permite soñar, pero hay que hacer una salvedad importante: Williams no es la misma escudería de hace 40 y pico de años; hoy es uno de los dos peores equipos de la grilla, junto a Sauber”.

“A Williams se lo asocia con el éxito, pero se equivoca quien se quede con aquella imagen de Reutemann, Jones y el famoso cartelito del Gran Premio de Brasil de 1981; esa fue otra vida. Más allá de todo el simbolismo, hay que tener en claro que para Colapinto el éxito será participar, sumar experiencia, no cometer errores y, si es posible, terminar las carreras. En este caso, lo lógico sería que salga último, penúltimo o antepenúltimo; eso no debiera ser una decepción, aunque vivimos en un país exitista”, remarca.

Al proyectar la carrera de Colapinto, el periodista de Alta Gracia destaca otras dos fortalezas: “Tiene una manager catalana (María Catarineu) que lo ha manejado muy bien con el tema de los sponsors, que son todos privados; y por su personalidad agradable, relajada y prudente ha entrado muy bien en el público joven, que lo sigue muchísimo en las redes sociales, y eso es algo que también entusiasma a potenciales anunciantes”.

“Yo hubiese preferido que Franco terminara el campeonato de Fórmula 2, donde estaba haciendo un muy buen papel, pero la chance se le dio ahora y la tiene que aprovechar".

“Yo hubiese preferido que terminara el campeonato de Fórmula 2, donde estaba haciendo un muy buen papel -agrega-, pero la chance se le dio ahora y la tiene que aprovechar. Williams ya tiene sus dos pilotos para la próxima temporada, que son Albon y Carlos Sainz, así que tampoco es que Franco se esté jugando un puesto en la categoría. Para él, 2025 será otro cantar”.

VIEJOS TIEMPOS. “A Williams se lo asocia con el éxito, pero se equivoca quien se quede con aquella imagen de Reutemann, Jones y el famoso cartelito del Gran Premio de Brasil de 1981; esa fue otra vida”. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-Respecto a la incidencia que tiene un piloto en la F-1 actual, ¿el famoso 70/30 cordobés podría representar una proporción acertada?

-Es difícil establecerlo con certeza, porque es algo muy subjetivo, pero me parece que ‘la fórmula del fernet’ resulta una buena comparación. Antes no existía la perfección que tenemos en la actualidad, donde todo está medido a la milésima. Está claro que antes eran carreras de pilotos y hoy son carreras de autos; y de plata. Aunque también necesitaban tener un buen coche, los Fangio, Senna o Schumacher eran diferentes, y superiores.

-¿Qué tan cerca nos pone de la posibilidad, o la ilusión, del regreso del Gran Premio de Argentina la irrupción de Colapinto en la F1?

-Que haya un piloto argentino en la F1, si es que Franco logra continuar en la categoría, abre otras posibilidades. De todos modos, el hecho de que este ahí cerca, rondando esa posibilidad, ya entusiasma y puede llegar a generar el interés de posibles patrocinantes. Si bien Argentina hoy no tiene un autódromo en condiciones para albergar un evento de semejante magnitud, la novedad sirve para calentar el ambiente y generar la ilusión del regreso.