El exministro Diego Cardozo rompió el silencio antes del comienzo del juicio: “Soy totalmente inocente”

El exministro de Salud provincial Diego Cardozo aseguró este lunes que es "inocente" minutos antes del inicio del juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal.

“He mantenido un silencio respetuoso durante estos dos años y medio principalmente por respeto a las mamás, por respeto a la Justicia para que actúe cómo tiene que ser. Y después porque no anduve bien durante todo este año con mi salud”, explicó el exfuncionario.

"Uno de acuerdo a la formación que trae, hay momentos para hablar, hay momentos para hacer silencio, reflexionar, pensar. Y sin lugar a dudas el momento de la discusión es ahora", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Soy totalmente inocente"

“Lo único que me puedo reprochar es no haber podido hablar con las mamás y poderles contar de mi boca cómo fueron los acontecimientos en lo que a mí me refiere. Es lo único que me puedo reprochar para el día de hoy", expresó Cardozo.

Y luego enfatizó: "Soy totalmente inocente a todas las acusaciones que ha hecho el fiscal Garzón".

Cardozo está imputado en la causa como presunto autor de "encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público".







Debate

Al ser consultado sobre cuándo había tomado conocimientos de los hechos, Cardozo respondió: "Todo eso es en cierto modo tema de discusión en el juicio, pero concretamente el día que yo tomo conocimiento es el día martes 7 de junio del 2022".

"Todo es materia de discusión. Para eso está el juicio, para presentar todos los elementos que uno tiene y para presentar. El tema principal en esta causa es esclarecer qué pasó con las criaturas, todo el resto es secundario. Lo que tanto de mi parte como la sociedad y las madres necesitan saber es qué pasó con el deceso de cinco chicos y la mala evolución de otros ocho", concluyó el exministro de Salud de la provincia de Córdoba.

Abrazo con la exdirectora del Materno Neonatal

Cardozo se abrazó antes de comenzar el juicio con la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, quien también está imputada en la causa con la misma calificación legal y llegó al proceso cumpliendo prisión domiciliaria.

La imagen del momento del abrazo fue captada por el fotoperiodista de PERFIL CÓRDOBA Fino Pizarro.

El exministro utilizó barbijo para asistir a la sala de audiencias ya que está bajo tratamiento oncológico desde octubre de 2021.