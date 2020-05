“El fallo del juez está fundado, no es una arbitrariedad ni un capricho”

por María Ester Romero

A pesar de que hay vacío y silencio en el edificio de tribunales federales, sigue en ebullición la controversia sobre los fiscales jubilados convocados por el procurador Eduardo Casal para continuar al frente de sus oficinas. La situación se planteó a partir de fallos judiciales del juez de la feria en abril, Hugo Vaca Narvaja, respecto de Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk.

Si bien no se judicializó, se encuentra en una situación similar el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada. Para subsanar eventuales nulidades, el procurador general Casal, tomando nota de las resoluciones de Vaca Narvaja, designó como coadyuvante en los tres casos al fiscal general ante los tribunales orales, Carlos Casas Nóblega.

Los expedientes ya subieron a la Cámara, tribunal que también deberá resolver con los magistrados que están de turno en la feria.

La semana pasada, PERFIL CORDOBA publicó una entrevista exclusiva con López de Filoñuk, quien consideró que la resolución de Vaca Narvaja fue un “exabrupto inexplicable”. Con esos términos se refirió al fallo que desconoció su función como fiscal desde el 13 de abril, cuando se publicó el decreto presidencial con la aceptación de su renuncia para jubilarse. En el mismo diálogo, Lopez de Filoñuk reveló que desde 1998, además de la titularidad de la Fiscalía Federal N° 3, condujo la Unidad de asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Córdoba sin cobrar ningún plus por esa responsabilidad tildando de “lenguaraces” a quienes le endilgan permanecer en el cargo para cobrar un plus.

Y en esa declaración, apuntó que ella jamás cobró adicionales, a diferencia de los fiscales electorales a quienes se les abona un monto extra.

Enrique Senestrari explicó que el plus a fiscales con competencia electoral también lo percibieron sus antecesores y señaló que el fallo de Vaca Narvaja está fundado y no es un “capricho”.

—¿Los fiscales electorales cobran plus?

—En todas las provincias hay un fiscal federal que tiene competencia electoral. En Córdoba, la Fiscalía Federal N° 1 tiene esa competencia. Por esa razón, la Procuración General me asigna un 10% extra del sueldo, porque es una carga laboral más. Lamento que la doctora López se haya referido en esos términos. Tantos años que trabaja acá y no se enteró que la Justicia Electoral trabaja todo el año y todos los años. No solo en elecciones como deja entrever. Nuestro trabajo abarca el control de financiamiento de partidos políticos, gastos de campaña, inhabilitados. El juzgado tiene 200 personas trabajando permanentemente y la fiscalía responde con tres personas. No es una actividad esporádica, como insinúa.

—¿Desde cuándo se estableció el plus?

—Es histórico, lo cobraba mi antecesor, Carlos Torres. Entiendo que también el doctor Díaz en los años '80. Es una función extra que tienen los fiscales. Seguramente la doctora López debe cobrar un plus por trabajar con una fiscalía entera para las causas de Derechos Humanos.

—Justamente ella dijo que nunca cobró plus por ese trabajo...

—Lo desconozco. No lo sé. No lo cuestionaría si lo cobra, ni se me ocurriría decir que es un trabajo esporádico. Lo mío es lo mismo, aunque no tiene el peso que tienen las causas por delitos de lesa humanidad. La función electoral es permanente.

—¿Qué opina del fallo del juez Hugo Vaca Narvaja sobre los fiscales que renunciaron para jubilarse y fueron convocados nuevamente?

—Sobre el fondo del tema prefiero no opinar porque alimenta enojos innecesarios y esto tiene que ir por los carriles judiciales. Ahora lo tiene la Cámara y deberá resolver. Lo único que puedo decir es que la resolución del juez es fundada. No digo que sea correcta o no, pero no es una arbitrariedad ni un capricho. Ante la primera presentación de un fiscal, cuya permanencia el juez considera que ya no existe, él tiene que revisar. Le presentan un escrito y se fija quién lo firmó. Y se pregunta: ¿quién debía firmarlo? Ahí hace una serie de valoraciones que habrá que ver cómo terminan en la Cámara Federal, en Casación o la Corte.

—En Córdoba, la relación entre jueces federales y sus fiscales evidencia tensión. ¿Cuál es la razón? ¿Son motivos funcionales porque no rotan los fiscales ante los juzgados? ¿Hay cuestiones personales?

—Los problemas personales se acentúan en la medida en que la relación se mantiene en una rutina con escaso oxígeno. Eso se produce porque trabajamos a modo de espejo. Soy fiscal única y exclusivamente ante el juez N°1 de Córdoba. Eso no permite que se renueven los criterios de debate de los casos, que es riquísimo si se logra el cambio de opinión. Lo vengo señalando a la Cámara Federal y a la Procuración Nacional. Este sistema de trabajo en espejo provoca problemas personales por el desgaste, o en mi caso por mis pensamientos políticos. Dentro de estas peleas se prestan a desgastarme porque no les gusta como trabajo. No sé cómo será con los otros fiscales. Es mi experiencia personal.

—Es posible que en un lapso corto asuma el nuevo procurador y resuelva el problema de los fiscales jubilados. En ese caso, ¿Hay capacidad en Córdoba para cubrir tres vacantes?

—Sí, siempre ocurrió que cuando se jubila un fiscal hay mecanismos de convocatoria para subrogantes. Le doy un ejemplo. La doctora López llevó por muchos años el trabajo de dos fiscalías. La tarea en Derechos Humanos la hizo con gran dedicación y le ha dado gran prestigio. Ya tiene edad de jubilarse, lo digo desde un punto de vista positivo. Eso mismo se puede hacer con las vacantes. Hay personas que desempeñan tareas de fiscales auxiliares en juicios, fiscales que podemos hacernos cargos de otras fiscalías y hay secretarios que pueden ser designados por la Procuración para que se hagan cargo de la oficina. Hay muchos mecanismos de reemplazo, no es solo la convocatoria.

QUE DIJO LOPEZ DE FILOÑIUK

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk fue a fondo en una entrevista concedida a PERFIL CORDOBA el domingo pasado. Sus principales definiciones:

◆ “Me iba a ir ahora, en mayo, porque estoy cansada. Hace 15 años que tengo otorgada la jubilación. Seguía trabajando porque mi gran pasión fueron las causas de Derechos Humanos y quería elevarlas a juicio y decir ‘misión cumplida’. Pero quien me atrasó mucho el trabajo fue el doctor (Hugo) Vaca Narvaja”.

◆ “Vinieron los defensores (de los represores) y lo recusaron porque es hijo de víctima, nieto de víctima y también él QUE DIJO LOPEZ DE FILOÑIUK se presentó como víctima cuando cobró la indemnización porque se fue a México con su familia. En 2018, (la Cámara de) Casación dijo que el juez no podía seguir y me anuló todo lo que había hecho. Me volvió cuatro años atrás”.

◆ “Al final de mi carrera, que me hagan esta embestida insólita, no me puedo sentir bien. Lo que sí te digo es que ahora no me voy en mayo, no me voy en junio”.

◆ “Me iba antes. Pero no de la forma en que este señor quiere que me vaya. No merezco esto”.

◆ “Él sabía que yo me estaba yendo. Lo sabían todos. Es un exabrupto inexplicable y me afectó porque no merezco esto”

PEDIDOS

Los fiscales Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk presentaron el viernes a última hora dos pedidos a la Cámara Federal:

◆ Que las apelaciones sean resueltas por el pleno del tribunal.

◆ Que se haga una audiencia oral para analizar los planteos.

Actualmente trabajan cuatro vocales: Liliana Navarro, Graciela Montesi, Eduardo Avalos y Luis Rueda. Ignacio Vélez Funes y Abel Sánchez Torres están de licencia.