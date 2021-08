El faltazo de Olga

La visita de ministros nacionales para respaldar a los candidatos del Frente de Todos en Córdoba, dejó saldos para todos los gustos. En primer lugar, la foto con intendentes, sindicalistas y empresarios fue el saldo positivo. Los primeros en el encuentro con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; los segundos, en el contacto con Matías Kulfas, el titular de la cartera productiva a nivel nacional.

Más allá de esto hubo algunas fricciones. Por ejemplo, en el evento empresarial del viernes, la concejala y candidata a diputada, Olga Riutort, estaba invitada pero no al estrado, con sus compañeros de boleta Carlos Caserio, Gabriela Estévez y Martín Gill.



Olga tenía un lugar entre las primeras filas, pero del público. Sin embargo, pegó el faltazo. Las dudas en el acto pasaban por si había tenido que ver con sus declaraciones —con idas y vueltas de la foto de Alberto F. en Olivos— o si pasó por un enojo al ser relegada a ese lugar.



En tanto, la otra cuestión que quedó expuesta fue la competencia por ver quién hablaba primero de los albertistas, si lo hacía Caserio o Gill. Cuentan que el entorno del villamariense estaba muy pendiente de preceder con su discurso al senador y se lo hicieron saber a la organización varias veces.

¿Dónde está Ramón?

La campaña parece querer levantar algo en la aún escasa temperatura que tiene la agenda de los candidatos en Córdoba. Con pocas propuestas, algunas repetidas entre varios candidatos, los armadores de uno y otro lado empezaron a divertirse con otras cuestiones: encuestas y el clásico intercambio de figuritas.



Por lo tanto, dentro de esas chicanas que existen por lo bajo en el búnker de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, se empezaron a preguntar: ¿Dónde está Ramón Mestre?



Se sabe (o en realidad, pocos saben) que el exintendente es el tercer candidato a diputado nacional en la lista de Mario Negri y Gustavo Santos, de cara a las Paso. Pero se lo ha visto poco compartiendo actividades con sus compañeros de boleta. En un momento, porque estuvo aislado hace unos días por ser contacto estrecho, lo que motivó que no estuviera el día de la grabación de los spots; pero luego, salvo la actividad en Marcos Juárez de esta semana, se lo vio poco. Algunos pícaros se animaron a decir que hasta hay dos cortos publicitarios, uno con la imagen de él para difundir en el interior, donde su apellido todavía pesa, y otro para la Capital, donde la imagen no es buena. Sin embargo, eso no es lo único, hay radicales (todavía enojados porque no se alcanzó la unidad) que se animaron a contar algo de celos en la boleta de Negri y Mestre.



“Ramón se aisló con tropa y todo”, sostuvo un correligionario, al mencionar que había escasez mestrista en la recorrida por la seccional 9ª en la capital cordobesa. “Parece que Ramón avisó que no iba y la tropa aflojó”, bromeó. Y hasta se animó a contar que el otro Mestre, Diego, actual diputado nacional, perfila el armado en la ciudad para el 2023 y mira con cierta apatía el proceso electoral de este 2021.

Sigue el enojo peronista en Alta Gracia

Uno de los hechos más polémicos de la semana, fue el fuerte enfrentamiento del peronismo en Alta Gracia, con el primer gran cruce en campaña de Walter Saieg, histórico que hoy juega para el albertismo con Carlos Caserio, y los hermanos Facundo y Marcos Torres, ministro de Gobierno schiarettista e intendente de la localidad, respectivamente.



Todo arrancó por la elección del PJ en la ciudad del valle de Paravachasca. Hay quienes acusan a los Torres de haber cambiado la cerradura de la sede del partido y llamar a una asamblea un sábado a las 8 de la mañana a los consejeros.



En Alta Gracia no se habían elegido autoridades, por estatuto se eligen consejeros y estos definen quién maneja el partido. Al parecer, el menor de los Torres juntó a los consejeros y cesó la homologación. Pero el día de la votación, sobre la hora, ingresaron al partido algunos militantes de Saieg y no se retiraron de la sede, es decir, llevan más de una semana en el local partidario.

Mientras que, en el medio de esta disputa, se resolvió la homologación y se reconoció con el manejo político y administrativo a Marcos Torres, el intendente. Con lo cual, la duda está en saber si el menor de los hermanos impulsará un desalojo de los aliados de Saieg. Hasta el final de la semana, como dijo un informado altagraciense, “la guarda de cenizas de los ahora albertistas, continuaba en la sede”.

Bullrich, detrás de la escala de Guerra, ¿y del tuit del ‘Dipy’?

Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional, ha decidido jugar fuerte en la disputa cordobesa entre las listas de Mario Negri y Luis Juez. Y lo hizo saber en las últimas semanas con algunas jugadas subterráneas y otras no tanto.



Desde el armado de las listas es un secreto a voces que la exministra tuvo amplia incidencia en la boleta de Juez con los integrantes del PRO que terminaron ahí. Por lo que ahora no es raro que se meta en la campaña y mueva sus fichas en ese tablero, como ocurrió el miércoles con la llegada de Maximiliano Guerra para salir de recorrida con Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi.



Aunque, reconocieron, no fue la única intervención en la campaña. “¿Te acordás cuando ‘el Dipy’ subió un video de De Loredo a su Twitter? ¿Quién creés que estuvo detrás de esa movida? ¡Patricia! ¡Obvio!”, soltó un dirigente que conoce los pormenores de lo que ocurre en la previa a las Paso.

Olor a destino provincial…

Se empezó a hablar hace algunas semanas de los movimientos que se darán en Provincia y Municipio en los próximos meses. Considerando, en primer lugar, el resultado de las elecciones, y en segundo término, teniendo en cuenta que habrá algunos que terminarán sus funciones el próximo 10 de diciembre en el Congreso.



Sobre los primeros, en el recorrido por los pasillos del Palacio 6 de Julio, algunos hablan de una salida del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, y un posible desembarco en El Panal. “Se va a la Provincia”, se animó a deslizar un peronista que está encima de la campaña cordobesa.

Y a esta posible salida se le suma otra pieza para transformar la maniobra en una jugada a varias bandas: el diputado Paulo Cassinerio, cuyo mandato en la Cámara baja vence en diciembre, volverá a Córdoba y las chances que se barajan van desde un lugar en la Provincia hasta un posible despacho en la Municipalidad. Dependiendo del resultado de las elecciones, no sería raro que ocupe un lugar en el ámbito de la ciudad pensando en el 2023 y en el rol de ser ‘los ojos de Vigo’ como se lo conoce al parlamentario. Hoy, por cómo se mueve y el discurso, tiene más chances de Municipio.

Dos perlitas futboleras…

La semana pasada en esta sección se contó que Emeterio Farías, el hombre del fútbol de los barrios en Córdoba, tenía decidido su apoyo a una lista rumbo a las Paso y no era ninguna de las dos boletas del PJ: ni la de Hacemos por Córdoba como así tampoco la del Frente de Todos.

En los últimos días, vaya casualidad, se vio una fuerte presencia de los candidatos del oficialismo provincial en muchos de los clubes de barrio en la provincia.



Al margen de ello, y siguiendo con las perlitas del fútbol, después de una semana atravesada por Messi y su desembarco en el PSG, un dato despertó la curiosidad de varios de los cordobeses que pasaron por el estadio Mario Alberto Kempes el miércoles, el mismo día en que el rosarino arribó a París y era tema mundial. Lo que llamó la atención de los automovilistas en la noche del miércoles fue con los colores que iluminaron el estadio: rojo, azul y blanco. Los mismos que los del club francés.



No hubo respuesta oficial si era por el conjunto parisino, pero llamativamente en la cuenta de Twitter de la Agencia Córdoba Deportes se saludó ese día al club Matienzo de Monte Buey, mencionando en el saludo tuitero al ministro de Desarrollo Social provincial, el schiarettista Carlos Massei. “Cumplió 100 años el club, pero no se puede negar que hay algunos que están en todas…”, bromeó un peronista de la Capital.