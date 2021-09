El FdT y varias preocupaciones

No pasó desapercibida la semana de campaña del FdT. Miradas de reojo en el búnker de Carlos Caserio y Martín Gill, candidatos a senador y diputado nacional, respectivamente. En primer lugar, no todos los candidatos estuvieron conformes en salir a cruzar al gobernador Juan Schiaretti por la vandalización de los carteles en Punilla. Luego, cuentan que no fue prolijo el acto con la consigna de género; al punto que un candidato, exacerbado y en pleno discurso vociferó: “no con ‘Ellas’, ¡son éstas!”, ante la incómoda mirada de la ministra de la Mujer y Género de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. “Lo decía por nuestras candidatas. Sobre todo, por Olga (Riutort), pero es cierto, no quedó bien”, dijo un conocedor de la campaña. Y, para cerrar, cuentan que en el interior algunos intendentes para jugar al equilibrio con El Panal reparten las boletas cortadas: tramo al Senado, Alejandra Vigo; a Diputados, Gill. “Es más, en las recorridas de Martín en la semana vino el cristinista Edgardo Depetris para que sea él quien endurece el discurso con El Panal y que no lo tenga que hacer Gill a eso”, dijo un peronista.



La preocupación de los “heridos” en Legislatura y Concejo

Se sabe: cada vez que hay elecciones la actividad legislativa se reciente con fuerza. Algunos beneplácitos, acuerdos, reuniones de labor parlamentaria que son un trámite, mensajes y WhatsApp para los que están en campaña, y permisos –varios- para los faltazos de muchos con la excusa de acompañar a los candidatos. Sin embargo, por lo bajo, más de uno empezó a preocuparse por los heridos. Un conocedor de los pasillos de la Unicameral reconoció que las reuniones de los martes que habían servido para unir al arco opositor se dejaron de hacer y reconoció además que “no habrá puentes entre los distintos radicalismos de la Legislatura”. “Si gana (Luis) Juez, el partido de (Marcos) Carasso va a quedar complicado”, dijo un legislador por el presidente de la UCR. Pero la Unicameral no es el único frente de frialdad entre los socios de Juntos por el Cambio. En el Concejo, después de una semana en la que la oposición intentó una crítica por la situación del transporte, también hay incertidumbre. Cuentan que líder del bloque mayoritario en el arco opositor, Juan Negri, está haciendo esfuerzos para contener a los juecistas que tiene en la bancada. Y dicen, además, que delegó algunas funciones en las concejalas del PRO que responden a la diputada Soher El Sukaría. “Hay que esperar al 13. Vamos a ver si siguen todos como hasta ahora”, se entusiasmó un hábil peronista.



Dos que empiezan a alinearse…

En el arranque de la campaña de Hacemos por Córdoba, o incluso antes de que se designara oficialmente las candidaturas, se habló y mucho de la relación entre Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, candidatas a senadora y diputada nacional, respectivamente. Sobre todo, más de un memorioso recordó las tensiones entre las dos mujeres del peronismo y recordó cómo le iba a una y otra en términos de imagen e intención de voto de manera individual. Sin embargo, parece que todo eso es pasado y hablan varios de la sintonía fina, no sólo entre ambas sino también entre dirigentes de sus propios espacios. Al punto, que un entusiasta peronista de la capital cordobesa, se embaló con la posibilidad de una buena elección de la lista schiarettista y un armado para el 2023. “¿Qué pasa si en dos años hablamos de ‘Ellos’?”, se animó a lanzar el dirigente. Ante la consulta de sus compañeros de mesa de café en pleno centro, sobre a quiénes se refería y para qué armado, el hombre avanzó: “Daniel (Passerini) y Paulo (Cassinerio). ¿Por qué no empezar a pensar en ‘Ellos’ para la ciudad en dos años?”, lanzó el hombre ante la mirada de varios y le agregó el fundamento de la mixtura de delasotismo y viguismo para la sucesión de Martín Llaryora en la ciudad. Cuentan que Passerini anda bien de números, pero a otro integrante de la mesa de café no lo convenció el rol de Cassinerio de viceintendente. “Paulo disfruta más del rol de armador, de la negociación y el diálogo. No lo veo siendo él protagonista”, dijo un conocedor del diputado nacional que cumple mandato en diciembre de este año. Ah, más de un llaryorista se inquietó porque no se vio en la fórmula. Dicen que la buena relación del intendente con Passerini es la respuesta.

El sorpresivo respaldo de un radical a Juez

Fue, históricamente, de los más críticos de la UCR con Luis Juez. De los más combativos que tuvo el exintendente dentro del radicalismo. Por lo tanto, a muchos extrañó que en la semana, Miguel Nicolás, el exlegislador provincial y líder de uno de los núcleos radicales se mostrará públicamente con Juez. Cuentan que no fue fácil, incluso que había una posibilidad de sumarse en la campaña en la capital y que a algunos no convenció; por lo tanto, las recorridas hasta ahora fueron en el interior. “Fue de los más críticos con Juez y en contra de (Rodrigo) De Loredo y hoy está ahí. Bueno… qué se le va a hacer”, se lamentó un radical que quedó enrolado en las filas de Mario Negri y Ramón Mestre, los compañeros de boleta de Gustavo Santos.



Sigue la tensión por un CPC “conflictivo”

En la semana, en los pasillos del Palacio 6 de Julio se habló y mucho del enojo en los principales despachos del Municipio por la situación desatada en el transporte. Es más, algunos llegaron a decir que el conflicto con Ersa y la polémica situación de la ITV, con una oposición más ordenada se podría haber convertido en un cisne negro. “El lunes arrancan las clases, podría haber pasado cualquier cosa. Se durmió (Marcelo, secretario de Movilidad) Mansilla y hay que decirlo”, se quejó un funcionario municipal. Pero hay otra cuestión que está preocupando y que aún no fue visibilizada. En el CPC Empalme, que hace un tiempo se quedó sin director por una denuncia por violencia de género en contra de Sebastián de la Rosa. Sin embargo, ahora hay una nueva denuncia circulando, pero en contra del subdirector, lo que demuestra que las cosas no están calmas en el sudeste de la capital. “Encima, De la Rosa no actualizó sus redes sociales y sigue figurando como director del CPC. A lo mejor, no se oficializó su salida…”, contó un dirigente.