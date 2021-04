"El futuro de Atenas es incierto"

Atenas atravesó una semana donde estuvo en juego su futuro deportivo y económico. En realidad, vivió una temporada durísima, que se resolvió a favor el jueves por la noche en el triunfo ante Weber Bahía Basket, ganando la llave y asegurando su permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol.

“El habernos salvado del descenso es un alivio tremendo, pero era una cosa que estaba dentro de las posibilidades. Porque Atenas está disminuido. Es un club de barrio que vive de los sponsors y tiene muy poquitos socios. Los sponsors han disminuido. Para estar en los primeros planos significa que hay que tener un presupuesto altísimo. Y Atenas está dañado, por eso no es raro el presente”, le confesó a PERFIL Córdoba el presidente del ‘Griego’, Felipe Lábaque, que contó sobre la difícil situación que atraviesa el club de barrio General Bustos.

Son múltiples los factores para llegar a este presente. No hay una sola respuesta. El primer argumento que se expone tiene que ver con el estadio. Desde hace unos años el ‘Griego’ tiene esa gran meta. Bruno Lábaque, mánager de la institución, afirmó en el programa Tercer tiempo (radio Mitre Córdoba): “En el caso mío como mánager estoy esperando que me digan que ya terminan el estadio y poder armar un plantel. Porque es difícil poner la cara. La paso muy mal y se lo manifesté a mi viejo. Cuesta estar así, bajoneado. Atenas merece pensar en grande”.

A propósito, el ‘Felo’ anticipó en este medio que "ya tenemos fecha de entrega oficial del estadio: será en octubre de este año. Ese mes la empresa entrega las llaves”.

Parte del presupuesto en Atenas fue puesto a disposición para el estadio propio. En ese marco, como un eslabón, el presupuesto que quedó para armar un equipo competitivo no fue alto. Todo lo contrario. Se apostó a conformar un equipo con jugadores de la casa.

Los aportes para conformar el equipo son casi netamente privados, de sponsors. El gobierno de la provincia de Córdoba hace una “colaboración”, por una gestión de Héctor ‘Pichi’ Campana. Pero es escasa para una competencia de esta envergadura. Y más teniendo en cuenta que equipos como Quimsa de Santiago de Estero, Regatas y San Martín de Corrientes son apoyados cien por ciento por los gobiernos provinciales. Muy lejos está esa época dorada de Atenas donde más allá de las conquistas deportivas también existía un apoyo gubernamental importante.

- ¿Qué porcentaje del presupuesto para armar el plantel viene del apoyo estatal?

- De la Municipalidad, cero. En el presupuesto de Atenas, que es de los más bajo de la Liga Nacional, debe ser el 3 por ciento lo que aporta la provincia. Pero entiendo al gobernador, a Campana, a la Municipalidad. Hay muchas prioridades en este momento de pandemia antes que Atenas, antes de poner una fortuna por un deportista. Pero esa es la realidad de Atenas, que también, no le debe un peso a nadie. Todos los jugadores están al día, y esa es nuestra política, no hipotecamos el club.

- ¿Atenas seguirá participando de la Liga Nacional?

- Yo no dije nunca que Atenas no vaya a jugar la Liga Nacional. Sí que Atenas no tiene recursos para estar en los primeros planos. Eso es muy diferente. No tenemos apoyo oficial... El futuro es difícil, es incierto. No garantizo que Atenas no vuelva a tener una campaña como esta. Pero así, todo puede cambiar si aparecen los sponsors, el apoyo. O si quiere venir otro presidente que tome las riendas...

- A propósito, muchos critican a “los Labaque”, pero ¿hay gente que se acerque al club a colaborar?

- En Atenas somos gente que trabaja, y Atenas necesita gente con tiempo. Muchos critican, pero pocos se acercan. Hablan y hablan...

“Los sponsors han disminuido los aportes”.

Historia grande

* 9 LIGA NACIONAL

* 3 LIGA SUDAMERICANA

* 1 CAMPEONATO PANAMERICANO

* 2 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS

* 20 TÍTULOS EN TOTAL