El gobierno le pidió una audiencia al obispo Rossi tras sus dichos sobre el narcotráfico

En el transcurso de esta semana, el ministro de Gobierno y Justicia de Córdoba, Julián López, se reunirá con el Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, tras los dichos de la principal autoridad de la Iglesia Católica de Córdoba sobre narcotráfico. En concreto, Rossi puso en evidencia la difícil situación que se vive en algunos barrios de Córdoba comparando la realidad cordobesa con Rosario, un tema sensible que se colará en la campaña a nivel nacional y que también repercutirá en Córdoba.



“Solemos decir que esto no es Rosario. No es Rosario todavía. Estamos en un momento en el que casi depende de nosotros que esto no sea Rosario. Pero si nos descuidamos, va a ser Rosario en tres meses o ya lo es y será más descarado a la vista”, sostuvo el prelado en declaraciones a Radio Mitre.



Aunque fuentes eclesiásticas consideraron que el mensaje de Rossi se puede considerar “normal”, teniendo en cuenta que la situación de inseguridad “está a la vista de todos”, dos fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA sostuvieron que en el Centro Cívico las declaraciones no cayeron bien. “Estamos lejos de ser Rosario por muchas cuestiones. No decimos que no hay inseguridad y tampoco vamos a descuidar la lucha contra el narcotráfico, pero nos pareció un mensaje fuerte”, señalaron.



Desde la Iglesia se esmeraron por dejar en claro que los dichos de Rossi van allá (“mucho más allá”, remarcó una fuente) de lo que sucedió con el sacerdote Mariano Oberlin –un ataque a escopetazos del que fue blanco la fundación que él lidera en inmediaciones del Campo de la Ribera- y que tuvo una fuerte repercusión mediática.

En ese sentido, Rossi sostuvo en la entrevista radial que siempre había valorado el trabajo de la Policía.

Sin embargo, sostuvo: “Si Mariano (Oberlin), una hora después del ataque sale a dar una vuelta y pesca el auto del atentado, está clarísimo que quienes tiene a su mano la responsabilidad, fácilmente podrían hacerlo. No lo digo en desmedro de la Policía, siempre valoro los gestos de la Policía, pero hay algo que no funciona”.

Desde la Iglesia sostuvieron que Rossi nunca cambió de opinión en estos últimos años con respecto a un tema tan sensible como la inseguridad. “Salió a hablar por lo que sucedió con Oberlin, que fue grave. Pero también lo hizo para poner sobre la mesa la situación que se vive en muchos barrios de la ciudad. Hay curas que la pasan mal, pero obviamente que el foco está puesto en la gente de la zona que vive en esas zonas calientes”, sostuvo una de las fuentes consultadas por este medio, aclarando que la reunión entre el arzobispo y López no se produjo la semana pasada por cuestiones de agenda de Rossi.

Momento difícil. El viernes pasado, el ministro López encabezó la entrega a la fuerza policial de 60 patrulleros y 30 motos (que se utilizarán para patrullar Nueva Córdoba, Guemes y la zona del Parque Sarmiento). Lo hizo acompañado por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate Beletti y por el secretario de Seguridad de la Provincia, Claudio Stampalija.



Allí, el ministro dialogó con los medios presentes y reconoció que “el gobierno provincial vive uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad”, pero inmediatamente lo vinculó una cuestión política: “Los robos y las situaciones de violencia no dan tregua y la oposición profundiza sus reclamos, con la mirada puesta en las próximas elecciones”.

Consultado sobre las comparaciones con la ciudad de Rosario (los dichos del Arzobispo de Córdoba), López fue tajante: “Córdoba no es Rosario por todas las acciones que se llevan adelante: se adhirió a la Ley de narcomenudeo y además se tomó la decisión de crear la FPA, que no depende del poder político. También existe un fuero específico integrado por fiscales y jueces provinciales”.



Respecto a lo que aconteció en la fundación del padre Mario Oberlin, López sostuvo que le encomendó a Stampalija que se encargue del tema de manera personal.

“Lo hemos visitado dos veces, para comprometer toda la capacidad para resolver la situación y acompañarlo en la lucha que él está dando en un barrio que tiene una complejidad alta”, precisó.



Consultado específicamente sobre la situación que se vive en Nueva Córdoba (ante los llamados robos piraña), López admitió que el operativo diagramado para ese sector no funcionó y que se tomarán nuevas medidas.



“Reconocemos el problema y no un tema que ocultemos bajo la alfombra. La inseguridad nos preocupa y ocupa, vemos lo que pasa en la calle. Nos llegan los reclamos y obviamente estamos desarrollando distintas líneas de acción ante un tema muy complejo que se está dando en todo el país”, sostuvo el funcionario.