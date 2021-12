'El grito del Suquía', una película que busca generar conciencia ambiental

“En El Ágora trabajamos con el fortalecimiento de la ciudadanía para empezar a generar cambios sociales. Y en mi gen como realizador audiovisual tengo esa lógica de trabajar la conciencia -ambiental en este caso- pero siempre sobre distintas cuestiones sociales”, empieza contando Andrés Dunayevich, que a los veinte años ya había navegado el Suquía desde Alberdi hasta el puente Santa Fe.

El río Suquía atraviesa prácticamente toda la ciudad a lo largo de 32 kilómetros, desde Villa Warcalde hasta Chacras de la Merced, zona en la que termina el recorrido pero que además es el lugar más problemático de contaminación debido al mal funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, y por ser el lugar donde van a parar todas las aguas servidas de la ciudad.

“Si bien hay un proyecto de mejora en la planta, todavía no está funcionando. El 70% de las cloacas vuelve al río y solo el 30% se purifica. Entonces, en esa zona el río muere. Literalmente no hay posibilidad de vida porque no hay oxígeno. La gente lo sufre mucho. Las mujeres de la ONG Las Omas, a quien entrevistamos, nos contaron cómo sufren el olor, los animales no toman agua y si te bañás se te llena de ronchas la piel. La situación es grave”, advierte el director de ‘El grito del Suquía’.

El documental, que implicó no solo el recorrido sino entrevistas a los lugareños y al biólogo Federico Costa, iba a llamarse originalmente ‘La balsa’ hasta que ‘La Chinina’, una de las líderes de la Cooperativa de Carreros de Villa Urquiza, a quien entrevistaron, dijo algo que hizo cambiar de opinión a los realizadores: “Para mí ella es una persona muy sabia. Nos dijo: escuchemos al río, nos está diciendo algo. Además, Suquía significa en comechingón El grito del río. Así que nos decidimos por este nombre”.

El recorrido. Con el objetivo de que este proyecto ayude a mejorar una situación que es dramática, el documental relata un viaje de un día en el que se van mostrando distintas realidades. “Arrancamos en Villa Warcalde con un Citroën 3CV, con el bote arriba; allí el agua está bastante bien porque hay una organización que se llama Río Sustentable que trabaja para limpiar el río, pero en Chacras de la Merced, el olor es nauseabundo y la cosa cambia drásticamente”.

Entrevistas. “El río Suquía es parte de la identidad de Córdoba; tenemos un río que es vida y que puede ser un lugar de disfrute del ciudadano y no nos dábamos cuenta que no lo estábamos cuidando”, se lamenta el cineasta.

Así, “El grito del Suquía” es un llamado a generar conciencia social: “el problema del río es muy complejo, no es solamente que el Gobierno deba generar políticas públicas, es un cambio de cosmovisión sobre lo que significa la naturaleza para la vida. Me parece que ese paradigma está cambiando y que el río está tomando otra dimensión. Me llamó mucho la atención cómo los jóvenes participan en Río Sustentable. Y creo que necesitamos empezar colectivamente a conectarnos con la naturaleza y cuidarla”.

El cineasta agrega que esta es una ‘river movie’ “porque lo que tienen las road movies en general es que todo el viaje implica un cambio, una transformación. Uno viaja para aprender algo y vuelve transformado”.

La producción. Con un equipo de siete personas y financiamiento del Enacom y El Ágora, el rodaje duró diez días y demandó seis meses en total. “Hicimos siete paradas las que hicimos. Y si bien duró diez días la idea es que en el documental se vea que todo pasa en un día, como un solo viaje”.

El Grito del Suquía

UN BASURAL. Por el mal funcionamiento de la Planta de Efluentes, el 70% de las cloacas vuelve al río.

El documental de 54 minutos podrá verse hasta el viernes en elgritodelsuquia.com.ar y luego comenzará un circuito por distintos festivales. “En marzo, haremos un festival al aire libre a la vera del río, con toda la gente que participó y abierto al público. Después, la idea es llevarlo a las pantallas de los cines en Córdoba”.