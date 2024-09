El juecismo avanza fuerte en los barrios mientras calibra la relación con Milei

“El peronismo está descuidando el territorio”, dispara un dirigente del Frente Cívico que ya salió a caminar los barrios, principalmente los periféricos, donde asegura que las necesidades de la gente son de todo tipo. “No están presentes los punteros peronistas. Tal vez no tengan insumos, es una posibilidad”, agrega.

“Insumos” es el término que el dirigente elige para describir la ayuda que baja a los barrios y que se puede traducir en materiales para mejorar una vivienda, una bolsa con alimentos o acercar a una familia a un comedor o merendero. “Nosotros estamos para dar una mano, pero no tenemos plata. Ayudamos a los más grandes con trámites para Anses y Pami, o para que la gente sepa cómo ingresar al Cidi para hacer un trámite. Juez bajó línea y nos pide que estemos en el barro, desde ahora”, agrega el dirigente consultado.

Martín Juez es el encargado, junto a Agustín Nostrala, de organizar la movida que el juecismo puso en marcha con la mira puesta en 2027. En líneas generales, coincide con el dirigente antes citado (que prefiere el off) aunque pone de manifiesto que bajo la gestión Llaryora se avanzó, y ahora eso se mantiene, con los Centros Vecinales. “Pero pasa lo de siempre: si no hay plata, el puntero no se mueve. Y ahora no hay plata”, dice.

Del radicalismo asegura que hay una especie de “retirada” del territorio, con mucha concentración en las redes sociales y los libertarios no aparecen en las zonas más vulnerables de la ciudad. “Leí que algunos dirigentes están haciendo algo, pero no los vemos en los barrios periféricos”, sostiene Juez. El dirigente con más años de experiencia va más al hueso: “Los libertarios no se meten en el barro. Si llegan a los barrios con más carencias les dicen que con Milei se están cagando de hambre”.

Doble objetivo.

Si bien las elecciones a gobernador aparecen muy lejanas, el avance del Frente Cívico tiene el doble objetivo de capitalizar la “ausencia” del peronismo pero también la de generar músculo, luego de las elecciones pasadas, donde Luis Juez fue el candidato de Juntos por el Cambio y fue derrotado por Llaryora por 3 puntos.

“Luis sacó 810.000 votos y el Frente Cívico tiene 6 legisladores y 3 concejales… es poco, ¿no? Hay que hacer más grande el Frente Cívico, inclusive nuestro presidente, Ernesto Martínez, está empezado a armar en el interior”, sostiene el concejal.

El razonamiento de Juez está atado a la realidad que hoy vive el partido y su líder. Luis Juez asoma como uno de los líderes de la oposición en Córdoba desde su banca en el Senado y comandando la tropa en la Unicameral, donde los planteos de los juecistas, particularmente desde el Tribunal de Cuentas, no cesan.

¿El armado tiene en cuenta una potencial alianza con Milei de cara al 2027? “Falta mucho para eso y te puedo asegurar que mi viejo no habló del tema con Milei durante las tres o cuatro veces que se encontraron. Pero te aclaro algo: acá hay una buena relación personal entre Javier y Luis. Nada más”, sostiene el hijo del exintendente de la ciudad. Por eso, pone de manifiesto que no hubo un enojo con Milei cuando los senadores de La Libertad Avanza se negaron a acompañar la declaración de emergencia ambiental en Córdoba por 180 días a raíz de los múltiples focos de incendio que se generaron.

“Del presidente no bajó ninguna orden, hay que ver quién fue el que dijo que tres se abstuvieran y tres se retiraran del recinto”, sostiene Juez hijo sobre el proyecto que logró 55 votos afirmativos y ninguno negativo. El accionar de los senadores libertarios originó una fuerte frase de Juez en el Senado: “qué más tiene que pasar en Córdoba para que sepan que la estamos pasando como el culo”.

Respecto a la frase de algunos dirigentes de LLA que pretenden armar un partido libertario “puro” (es decir con dirigentes propios), Juez asegura que se trata de “etapas discursivas. Es lo que hay que decir ahora. Después se verá. Nosotros trabajamos para hacer más grande el Frente Cívico y tener más representación legislativa”.