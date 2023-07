El karma de Racing de Nueva Italia: no aguantar el resultado

El momento de Racing en la Primera Nacional es muy complejo. El equipo que dirige Diego Pozo hace 12 partidos que no conoce el triunfo (el último fue el 2 de abril, ante Chaco For Ever, 2 a 0 en Nueva Italia). Desde ese momento sólo cosechó sinsabores: 7 empates y 5 derrotas.

Que Racing no esté último en la tabla ante la muy mala campaña que viene desarrollando (ganó 4, empató 8 y perdió 8) se explica por la pésima tarea que vienen cumpliendo otros tres equipos: Villa Dálmine, Tristán Suárez y Chaco For Ever.

A la preocupación por el presente del equipo, hay un dato extra que se le suma y que se vio acentuado en el último partido frente a Atlético Rafaela: el equipo no ha logrado mantener la ventaja en buena parte de los encuentros y eso repercutió en una serie de resultados negativos que tiene a Racing en el fondo de la tabla, a esta altura pensando más en mantener la categoría que en pensar en clasificar al reducido por el segundo ascenso.

Haciendo un repaso por la campaña de la Academia, en 9 oportunidades el equipo iba ganando y terminó empatando o perdiendo:

-En la 5º fecha le ganaba a Dálmine en Campana 1 o 0 y terminó perdiendo 2 a 1.



-En la 7º fecha le ganaba a Independiente Rivadavia en Mendoza, pero el partido terminó 1 a 1.



-En la 10º jornada vencía a Chacarita en el Sancho pero le empataron a 5 del final.



-En la fecha 11, vencía 2 a 0 a Tristán Suárez a los 34 minutos del primer tiempo, pero perdió 3 a 2, por un penal convertido sobre la hora (el entrenador de entonces, Carlos Bossio, aseguró que este partido representó un antes y un después en el grupo, principalmente

por el bajón anímico que experimentó el equipo).



-En la fecha 14, le ganaba a Deportivo Riestra 1 a 0 y 2 a 1, y el partido terminó 2 a 2.



-En la fecha 15 vencía a Ferro 1 a 0 en Nueva Italia pero le empataron a los 46 minutos del segundo tiempo.



-En la fecha 18 (inicio de la segunda rueda) logró empatarle a Brown de Adrogué, pero el equipo de Pablo Vicó desniveló sobre la hora y ganó 2 a 1.



-En la fecha 19, le ganaba a Estudiantes en Caseros pero el encuentro terminó 1 a 1.



El domingo pasado, ante Atlético Rafaela en el Sancho, fue más de lo mismo: empezó perdiendo, empató y pasó al frente dos veces (2 a 1 y 3 a 2), pero un penal cobrado a los 50 minutos del segundo tiempo determinó el 3 a 3 final.

Sólo tres veces Racing logró dar vuelta, o al menos empatar el partido tras empezar perdiendo: frente a Deportivo Madryn (ganó 3 a 1) y frente a Mitre y Atlanta (en ambos casos empezó perdiendo y el resultado final fue 1 a 1).

La coincidencia entre el cuerpo técnico y los jugadores es unánime: “Nos cuesta cerrar los partidos. Generamos situaciones y estamos marcando goles. Pero nos falta un poco para sumar de a tres y salir de la posición en la que estamos”.

La revancha está a la vuelta de la esquina: el próximo sábado 8 de julio a las 15 enfrenta a Deportivo Madryn, en condición de visitante, buscando dar vuelta la racha negativa.