El Llaryorismo se ilusiona con el aporte de Río Cuarto y San Francisco

A una semana de la elección se trabaja a contrarreloj para diagramarlo que serán los últimos pasos de la campaña a gobernador del próximo 25 de junio, con la idea de reforzar los puntos débiles y consolidar aquellos donde mejor se mide. En Hacemos Unidos por Córdoba, destacan el trabajo realizado en dos bastiones del oficialismo: Río Cuarto y San Francisco.

En el Imperio del Sur consideran que el trabajo de Juan Manuel Llamosas ha sido muy importante. Llamosas solicitó licencia el pasado domingo, por 15 días y se concentró en la campaña en la ciudad. El pasado viernes recorrió diversas localidades del sur provincial junto al candidato departamental Ricardo Reinoso, intendente de Chaján, y ahora la mira está puesta en el gran acto de campaña que se realizará el próximo martes en el club Banda Norte, donde se celebrará el 20 de junio con un gran locro.

La rutina de Llamosas en campaña se dividió en dos partes, según explican desde su entorno: recorrida de instituciones y cámaras profesionales por la mañana, caminatas por la tarde y cenas con vecinos por la noche. “Hicimos bastante de militancia de base”, aseguran fuentes riocuartenses ligadas al intendente que se ilusionan con los números que vienen arrojando las últimas encuestas, las cuales tendrían una diferencia de 8 puntos ‘de base’. Esta diferencia se sustentaría en una gestión valorada por los habitantes de Río Cuarto y también por el hecho de que Juntos por el Cambio no tiene prácticamente representantes de Río Cuarto.

“Los referentes más importantes del radicalismo quedaron afuera. Dos exintendentes radicales valorados por la sociedad como son Juan ‘Turco’ Jure y Antonio Rins, quedaron afuera. No quebraron con el oficialismo pero tampoco movieron un dedo”, señalan en Río Cuarto. Otro punto que se destaca en el ‘imperio’ es que las dos localidades que conforman el Gran Río Cuarto, como son Las Higueras y Holmberg, quedaron en manos de Hacemos Unidos por Córdoba en las últimas elecciones lo cual genera un buen ánimo en el oficialismo.

Domingo de caravana en San Francisco. El departamento San Justo es otro de los terrenos que ilusionan a HUxC. En San Francisco, la capital departamental y el ‘kilómetro cero’ de Martín Llaryora, el intendente Damián Bernarte buscará un nuevo mandato al frente del municipio en las elecciones que se disputarán también el 25J. Los especialistas en números del oficialismo sostienen que en San Francisco mantendrán la intención de voto de elecciones a intendentes anteriores, en las que el candidato fue el propio Llaryora. En estos casos la intención de voto rondó los 45 puntos. Según asesores del oficialismo, la llegada de Bernarte potenció y reforzó este voto. Además el ‘Peta’ hizo un fuerte trabajo de campaña en las últimas semanas recorriendo la ciudad. “Fue una campaña tan intensa como la gestión. Tuvimos un recorrido territorial de vinculación con todo el entramado social de San Francisco. La campaña se basó en dos ejes: la potenciación del polo educativo y el polo productivo, con la inclusión de un tercer eje que tiene que ver con reforzar a San Francisco como una ciudad de eventos. Se trabajó mucho en este sentido en conjunto con el sector gastronómico y el sector hotelero”, subrayaron fuentes ligadas a la campaña de Llaryora en el este cordobés. Este domingo el cierre tendrá como protagonistas a Bernarte y a Llaryora en una gran caravana que recorrerá los distintos barrios de San Francisco.

En Marcos Juárez, nueva invitación a Dellarossa a sumarse a HUxC

En Marcos Juárez, Martín Llaryora volvió a ilusionarse con sumar a Dellarossa a su coalición. En rueda de prensa dijo que “Pedro es una persona de bien y fue claramente maltratado. Un dirigente de su nivel, el más destacado de su ciudad y que ha podido salir del departamento hasta convertirse en un dirigente provincial de fuste, no se puede enterar a la 1 de la mañana de que está afuera, o que lo están reemplazando por otro en la lista”. Consultado por la relación entre ambos, Llaryora dijo: “Ustedes saben que yo a Pedro lo estimo mucho. Nosotros hemos ampliado nuestra coalición: tenemos gente del radicalismo, del PRO, del vecinalismo, de distintas vertientes del justicialismo, de la producción, de la industria, del campo. Y me hubiera gustado que él estuviera con nosotros. No pierdo la esperanza de poder sumar a Pedro Dellarrosa en el futuro”, expresó.