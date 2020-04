El monzonismo le apunta a Negri y Rodríguez Machado

El protagonismo del diputado nacional y líder del interbloque de JxC, Mario Negri, fue uno de los temas de la semana en el ámbito del Congreso. Con charlas vía Zoom y grupos de whatsapp que ardieron, el monzonismo -en Buenos Aires y acá- criticó por lo bajo al radical y a la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, y los acusó de “abandonar el rol de oposición consciente”. Además, levantaron en la comparación la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por “mostrarse proactivo y con gestión”, circuló en un chat de mensajería. La interna amarilla también se vio atravesada por el coronavirus y además de cuestionar a algunos dentro de la coalición, el monzonismo armó un paquete de propuestas para los empresarios y profesionales una vez que se salga de la cuarentena. En la misma se incluyen aspectos relacionados con la educación, impuesto a las Ganancias, burocracia estatal, Justicia y primera vivienda, que planean trasladar al presidente Alberto Fernández.

¿La interna del PJ nacional no modifica fixture?

Ni siquiera la parálisis que provocó el coronavirus alcanzó para desactivar la interna del peronismo. Incluso en Córdoba, donde parecía haber humo blanco, después de la primera semana de cuarentena algunos albertistas se envalentonaron y amagaron con cortarse solos. Como ocurre en las internas de todos los partidos, nadie quiere que se hable públicamente de esto, pero todos siguen tejiendo por lo bajo. Y una muestra de ello es que aún no se suspendió el congreso nacional del 3 de mayo donde algunos tenían pensado proclamar a Alberto Fernández también como presidente del partido. Armado para el que piensa en cinco vicepresidencias: una para el kirchnerismo, una para el peronismo de Córdoba, otra para los gobernadores, la que creen que les corresponde a los barones del conurbano y una para el sindicalismo. El cargo que se baraja para Córdoba tiene en principio dos competidores que son Martín Llaryora y Carlos Caserio, aunque hay algunos que se animan a impulsar a Natalia de la Sota, la legisladora e hija del exgobernador. “Ojo a la buena relación que tejieron Martín con Máximo (Kirchner) en Diputados”, resaltan, sin embargo y con algo de entusiasmo, en el llaryorismo.

Enojo en la Municipalidad por el recorte

El recorte salarial que anunció en la semana Martín Llaryora para su gabinete generó un ruido en la plana mayor del Municipio. El alcance del ajuste del 30% para secretarios y directores, sumado al congelamiento del que venían desde hace unos meses, desató un interrogante grande en los cargos que vienen hacia abajo. “Hay algunos que aguantan, pero si se les ocurre seguir bajando en la escala, a varios se nos va a complicar”, dijo un funcionario municipal en la semana. Casi en sintonía con el llaryorista, se solidarizó un funcionario provincial que ya ve venir el impacto de la medida en la provincia y se quejó: “los que creen que los que estamos en la política no laburamos, que me acompañen en un día de laburo”, señaló. Y a tono con ambos, un legislador provincial contó el comentario de un parlamentario macrista en la reunión de labor parlamentaria en la Unicameral. “Ojo, porque si creemos que está bien un recorte del 40% quiere decir que estamos cobrando de más”, lanzó como un ruego a sus compañeros de alianza a nivel nacional.

Bronca sindical

No fue una semana fácil para los estatales provinciales y municipales en Córdoba. En el SEP sobrevuela el fantasma de un recorte que se anunció, pero del que no se dieron detalles, y en el Suoem, la preocupación vino por el recorte de la extensión de jornada. Sin embargo, no son los únicos: UTS en el Polo Sanitario, también manifestó su disconformidad por los descuentos a raíz de las medidas de fuerza en el último tramo del verano y en medio de una situación compleja a la que se ingresó con el COVID-19. Los que parecen haber salvado la ropa sobre el final de la semana son los que consiguieron la gratuidad del transporte para sus afiliados, y entre los que se incluye a Gustavo Pedrocca (Suvico), Pablo Chacón (Agec) y Sergio Fittipaldi (Soelsac). El que quedó aislado sobre el final de la semana fue Raúl Ferro, el titular de La Bancaria, después de lo que fue el colapso también en Córdoba.